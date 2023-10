Chicago erneut zur besten Großstadt in den USA gewählt

Historische Auszeichnung nach Rekordsommer

Zum siebten Mal in Folge wurde Chicago im Rahmen der jährlichen Conde Nast Traveler Readers‘ Choice Awards zur besten Großstadt der USA gewählt. Die prestigeträchtige Auszeichnung ist der krönende Abschluss einer Sommersaison, die Chicagos Hotels Einnahmen in Rekordhöhe einbrachte.

„Die siebte Auszeichnung in Folge unserer großartigen Stadt als Conde Nast Traveler’s Best Big City in the U.S. beweist, dass Chicago für Besucher aus aller Welt nach wie vor ein Anziehungspunkt ist“, kommentierte Chicagos Bürgermeister Brandon Johnson den Award. „Wir haben für jeden etwas zu bieten – 77 erstaunliche Stadtviertel Gemeinden, wunderschöne Parks und Seeufer, Kunst, Kultur, eine Gastronomie von Weltklasse und vieles mehr. Das ist eine Auszeichnung, auf die wir stolz sein können.“

Ähnliche Worte fand auch der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker: „Ich könnte nicht stolzer sein, dass Chicago zum siebten Mal in Folge zur Nummer eins unter den Großstädten des Landes gekürt wurde“, und weiter sagt er: „Von unserer unvergleichlichen Infrastruktur und dem malerischen Seeufer bis hin zu unserer vielfältigen Gastronomieszene, den Weltklasse Museen und natürlich den freundlichsten Menschen, die Sie je kennenlernen werden, hat Chicago alles zu bieten – und die Welt nimmt es zur Kenntnis. Ganz gleich, ob Sie einen Familienurlaub planen oder Ihr kleines Unternehmen hierher verlagern möchten – Chicago hat für jeden etwas zu bieten, und wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.“

Die Conde Nast Traveler Readers‘ Choice Awards zählen zu den ältesten und renommiertesten Auszeichnungen für hervorragende Leistungen in der US-amerikanischen Reisebranche. Erstmals wurden sie vor 36 Jahren vergeben. Seit 2017 führt Chicago jedes Jahr die Liste der besten Großstädte in den USA an. Der diesjährigen Auszeichnung liegt das Feedback von mehr als 520.000 Lesern zugrunde.

„Ich bin sehr stolz darauf, dass Chicago wieder einmal die Stadt der Champions ist“, freut sich die Präsidentin und CEO von Choose Chicago, Lynn Osmond. „Sieben Jahre in Folge, trotz der Herausforderungen der Pandemie und darüber hinaus, haben Reisende Chicago als das erkannt, was es ist. Eine lebendige, gastfreundliche Stadt voller Attraktionen und Annehmlichkeiten für alle Arten von Besuchern. Ich möchte allen Chicagoern dafür danken, dass sie unsere Stadt für Besucher aus der ganzen Welt so einladend machen. Mein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern von Choose Chicago. Diese Auszeichnung bestätigt all unsere harte Arbeit im Verkauf und bei der Vermarktung der Stadt, die wir lieben.“

Die Wahl zur besten Großstadt der USA ist eine Anerkennung für die herausragende Dienstleistung und der Tourismusindustrie Chicagos sowie für die Gastfreundschaft seiner Bewohner. Mit 77 pulsierenden einladenden Stadtvierteln, erstklassigen Unterkünften, einer gefeierten Gastronomie- und Musikszene, renommierten Theatern, Museen und Kultureinrichtungen, dazu einer atemberaubenden Architektur und natürlichen Schönheit, bietet die Stadt ihren Besuchern unzählige Möglichkeiten.

„Mehr als eine halbe Million Menschen haben bei den diesjährigen Reader’s Choice Awards ihre Stimme abgegeben“, so Glenn Eden, Vorsitzender des Choose Chicago Board of Directors. „Es liegt auf der Hand, dass diejenigen, die hierherkommen, einzigartige, unvergessliche Erfahrungen machen, die ihnen in Erinnerung bleiben. Es ist die Art von Erfahrungen, die sie dazu bringen, nach Chicago zurückzukehren und unsere Stadt ihren Freunden und Familien als Urlaubsziel zu empfehlen. Dass wir diese Auszeichnung nun schon zum siebten Mal in Folge gewonnen haben, ist eine Anerkennung für die Widerstandsfähigkeit des Tourismus- und Gastgewerbes in Chicago und für die ungebrochene Zuneigung der Reisenden zu unserer Stadt. Das gibt mir die Zuversicht, dass wir in den kommenden Jahren ein kontinuierliches Wachstum unseres lokalen Tourismus erleben werden.“

Auf Erfolgskurs

Mit dem Award erhält eine überaus erfolgreiche Sommersaison ihren krönenden Abschluss. Von Juni bis August erwirtschaftete die örtliche Hotellerie über 825 Millionen US-Dollar und spülte damit 46 Millionen Dollar in die Steuerkasse. Beides Rekordwerte. Insgesamt zählte Chicago in diesen Monaten 3,24 Millionen Hotelübernachtungen. Das entspricht einem Übernachtungsplus von 4 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022 und liegt nur noch acht Prozentpunkte unter den Zahlen von 2019. Der Leisure-Anteil stieg im Vergleich zu 2022 um 8 Prozent, die Zahl der internationalen Besucher sogar 13 Prozent.

Dank eines prall gefüllten Eventkalenders rechnen die Verantwortlichen auch für die verbleibenden Monate des laufenden Jahres mit guten Ergebnissen. Auf dem Programm stehen unter anderem über 150 Theater-Produktionen, der 45. Chicago Marathon, großangelegte Halloween-Feiern und zahlreiche Winter-Spektakel.

Seit Jahresbeginn liegt die Nachfrage an Hotelzimmern 13 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Jahres 2022. Während Chicago seine neuerliche Auszeichnung als beste Großstadt feiert, ist es demnach auf bestem Wege, die Besucherzahlen des letzten Jahres von fast 50 Millionen Besuchern, bis Jahresende nochmal deutlich zu übertreffen.

Die Gewinner der Readers‘ Choice Awards 2023 werden in der November-Ausgabe des Conde Nast Traveler veröffentlicht. Online sind sie bereits unter www.cntraveler.com/rca gelistet.

Quellen:

Textquellen und weiterführende Informationen: www.choosechicago.com sowie weiteres Material bereitgestellt durch Choose Chicago

Chicago ist die drittgrößte Stadt Amerikas und hat allen Glamour und alle Kultur, die man von einer Stadt dieser Größe erwartet. Doch im tiefsten Inneren ist Chicago vor allem eines: eine einfache Stadt im Mittleren Westen, in der man Besucher herzlich willkommen heißt. Egal, woher die Besucher kommen: Man fühlt sich direkt wohl in den erstklassigen Restaurants, den weltberühmten Museen, an der kilometerlangen Uferpromenade, in der einzigartigen Musik- und Theaterlandschaft, der ikonischen Architektur, den mehr als 300 Parks und Grünflächen, einer bunten LGBTQ+-Szene sowie den 77 lebhaften Vierteln, die das Herz und die Seele von Chicago sind.

Firmenkontakt

Choose Chicago

Deborah Theis

Scheidswaldstr. 73

60385 Frankfurt

069-25538-210

069-25538 100



http://www.choosechicago.com

Pressekontakt

Choose Chicago

Deborah Theis

Scheidswaldstr. 73

60385 Frankfurt

069-25538210

069-25538 100



http://www.choosechicago.de

Bildquelle: Choose Chicago