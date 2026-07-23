China-Rundreise: IKARUS TOURS verbindet auf einer 19-tägigen Rundreise jahrtausendealte Kultur, spektakuläre Natur und das internationale Flair Ho

China neu entdecken mit IKARUS TOURS

Von Pandabären in Chengdu bis zur Skyline Hongkongs – 19 Tage zwischen jahrtausendealter Kultur, spektakulären Landschaften und einer der faszinierendsten Metropolen Asiens

Königstein. Wer an China denkt, denkt häufig zuerst an die Große Mauer, die Verbotene Stadt oder die pulsierenden Millionenmetropolen. Doch das Reich der Mitte ist weit mehr als seine weltberühmten Wahrzeichen. Mit seinen jahrtausendealten Kulturen, 56 anerkannten Volksgruppen, beeindruckenden Naturlandschaften und einer Dynamik, die Tradition und Moderne auf einzigartige Weise verbindet, zählt China heute zu den faszinierendsten Reisezielen der Welt.

Mit der 19-tägigen Rundreise „China optimal – mit Hongkong“ hat IKARUS TOURS bewusst eine Reiseroute entwickelt, die weit über klassische Besichtigungsprogramme hinausgeht. Sie verbindet historische Kaiserstädte mit tibetischen Hochlandschaften, jahrhundertealten Handelswegen, UNESCO-Welterbestätten und einigen der schönsten Naturkulissen Asiens. Den krönenden Abschluss bildet Hongkong – eine Weltmetropole, die wie kaum ein anderer Ort den Brückenschlag zwischen chinesischer Tradition und internationalem Lebensgefühl verkörpert.

Gerade diese Kombination macht die Reise außergewöhnlich. Während die ersten Reisetage tief in die Geschichte, Kultur und Ursprünglichkeit Chinas eintauchen, erleben die Gäste zum Abschluss die moderne Seite des Landes – mit einer Skyline, die weltweit ihresgleichen sucht, historischen Tempeln, kolonialem Erbe und internationalem Flair. Aus diesem Grund trägt die Reise bewusst den Namen „China optimal – mit Hongkong“.

China rückt zunehmend wieder in den Fokus internationaler Reisender. Viele Urlauber suchen heute nicht mehr ausschließlich klassische Sehenswürdigkeiten, sondern authentische Begegnungen, kulturelle Tiefe und intensive Naturerlebnisse. Genau diese Entwicklung greift IKARUS TOURS mit der neuen Rundreise auf. Statt möglichst viele Attraktionen in kurzer Zeit aneinanderzureihen, setzt die Reise auf bewusstes Entdecken, Zeit für Begegnungen und ein tieferes Verständnis für eines der facettenreichsten Länder Asiens.

„China ist für mich eines der spannendsten Reiseziele unserer Zeit. Das Land entwickelt sich rasant und bewahrt gleichzeitig seine jahrtausendealten Traditionen. Wer morgens Pandabären in Chengdu erlebt, wenige Tage später durch die Reisterrassen von Longsheng wandert und den Blick schließlich über die Skyline Hongkongs schweifen lässt, versteht, warum diese Reise so außergewöhnlich ist. Genau diese Vielfalt möchten wir unseren Gästen zeigen.“, sagt Nicolas Kitzki, Geschäftsführer von IKARUS TOURS.

Chengdu – wo Chinas Herz für den Großen Panda schlägt

Die Reise beginnt in Chengdu, der Hauptstadt der Provinz Sichuan. Kaum eine Stadt steht so sehr für das moderne und zugleich traditionsbewusste China. Weltweit bekannt wurde Chengdu durch die Forschungsstation für den Großen Panda. Hier widmen sich Wissenschaftler seit Jahrzehnten dem Schutz der bedrohten Tierart und ermöglichen Besuchern außergewöhnliche Begegnungen mit den sympathischen Bären. Besonders in den Morgenstunden lassen sich die Tiere beim Spielen, Klettern und Fressen beobachten – ein Erlebnis, das für viele Reisende zu den emotionalsten Momenten ihres China-Besuchs zählt.

Doch Chengdu hat weit mehr zu bieten als seine berühmten Pandas. Die Millionenstadt gilt als kulturelles Zentrum Westchinas und als Heimat einer der bekanntesten Küchen des Landes. Der legendäre Sichuan-Feuertopf gehört ebenso zum Lebensgefühl der Region wie traditionelle Teehäuser, kleine Parks und historische Gassen. Im Viertel Kuanzhai Xiangzi erleben Besucher ein China, in dem alte Innenhöfe, kunstvoll restaurierte Wohnhäuser und modernes Stadtleben harmonisch miteinander verschmelzen.

Von der größten Metropole der Welt in die Stille am Rande des tibetischen Hochlands

Nach einem Aufenthalt in Chongqing, der bevölkerungsreichsten Metropolregion der Erde, verändert sich das Landschaftsbild nahezu schlagartig. Moderne Hochhäuser weichen majestätischen Berglandschaften, buddhistischen Klöstern und weiten Hochebenen.

Mit Shangri-La erreichen die Reisenden eine Region, die seit Jahrhunderten als Sinnbild für Harmonie und spirituelle Ruhe gilt. Der Name weckt weltweit Assoziationen von unberührter Natur und innerem Frieden – und genau dieses Gefühl vermittelt die Region bis heute.

Das imposante Songzanlin-Kloster, oft auch als „Kleiner Potala-Palast“ bezeichnet, ist das größte tibetisch-buddhistische Kloster der Provinz Yunnan. Goldene Dächer leuchten in der Sonne, bunte Gebetsfahnen flattern im Wind und der Duft von Räucherwerk erfüllt die Tempelhallen. Hier erleben Besucher den buddhistischen Alltag aus nächster Nähe und erhalten Einblicke in eine Kultur, die seit Jahrhunderten eng mit der Natur verbunden ist.

Auch das Naturschutzgebiet rund um den Napa-See beeindruckt mit weiten Graslandschaften, klarer Bergluft und einer außergewöhnlichen Tierwelt. Traditionelle tibetische Dörfer vermitteln authentische Begegnungen mit Menschen, deren Gastfreundschaft und Lebensweise die Reise nachhaltig prägen.

„China verändert sich mit jeder Region. Innerhalb weniger Tage wechseln Landschaften, Architektur, Küche und Traditionen so eindrucksvoll, dass man das Gefühl hat, mehrere Länder auf einer einzigen Reise kennenzulernen. Genau diese Vielfalt macht den besonderen Reiz dieser Route aus.“, erklärt Nicolas Kitzki.

UNESCO-Welterbe, legendäre Handelswege und einige der schönsten Landschaften Asiens

Nach den Eindrücken des tibetischen Hochlands führt die Rundreise in die Provinz Yunnan – eine Region, die für viele China-Kenner als das kulturelle Herz des Landes gilt. Hier treffen verschiedene Volksgruppen, jahrhundertealte Traditionen und einige der schönsten Landschaften Chinas aufeinander.

Die historische Altstadt von Lijiang gehört seit 1997 zum UNESCO-Weltkulturerbe und zählt zu den eindrucksvollsten historischen Städten Asiens. Über Jahrhunderte war sie ein bedeutender Knotenpunkt entlang der legendären Tee- und Pferdestraße, auf der Händler zwischen Tibet, China und Südostasien Salz, Tee, Gewürze und Seide transportierten. Noch heute erzählen die verwinkelten Gassen, die zahlreichen Wasserläufe, filigranen Steinbrücken und kunstvoll geschnitzten Holzhäuser von dieser bewegten Vergangenheit. Kleine Innenhöfe, traditionelle Teehäuser und das lebendige Handwerk verleihen der Stadt eine besondere Atmosphäre. Hoch über der Altstadt erhebt sich der über 5.500 Meter hohe Jadedrachen-Schneeberg, dessen schneebedeckte Gipfel eine beeindruckende Kulisse bilden und zu den Wahrzeichen der Region zählen.

Nur wenige Stunden entfernt erwartet die Reisenden Dali, malerisch gelegen zwischen dem glitzernden Erhai-See und den imposanten Gipfeln des Cangshan-Gebirges. Die ehemalige Hauptstadt des Königreichs Nanzhao gilt bis heute als kulturelles Zentrum der Bai-Minderheit. Historische Stadttore, jahrhundertealte Tempel, weiß getünchte Häuser mit kunstvoll verzierten Fassaden und kleine Werkstätten prägen das Bild. Zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten Dalis zählen die berühmten Drei Pagoden des Chongsheng-Tempels. Das über 1.000 Jahre alte Pagoden-Ensemble gilt als Wahrzeichen der Stadt und zählt zu den bedeutendsten buddhistischen Baudenkmälern Chinas. Vor der imposanten Kulisse des Cangshan-Gebirges gehören die drei Pagoden zu den meistfotografierten Wahrzeichen der Region. Hier scheint die Zeit langsamer zu vergehen. Künstler, Musiker und Kunsthandwerker haben Dali längst für sich entdeckt und verleihen der Stadt einen kreativen, fast mediterranen Charme – eingebettet in eine beeindruckende Naturkulisse.

Ein weiteres Naturwunder erwartet die Gäste in Kunming, der „Stadt des ewigen Frühlings“. Dank ihres ganzjährig milden Klimas gehört sie zu den beliebtesten Regionen Chinas. Rund 90 Kilometer südöstlich von Kunming erhebt sich der weltberühmte Steinwald, eine Landschaft, die wie aus einer anderen Welt wirkt. Über rund 270 Millionen Jahre formten Wind und Wasser bizarre Kalksteinformationen, die heute wie riesige versteinerte Bäume in den Himmel ragen. Zwischen schmalen Wegen, Felsformationen und kleinen Seen eröffnet sich immer wieder ein neuer Blick auf eines der beeindruckendsten UNESCO-Naturdenkmäler Asiens.

„Yunnan gehört für mich zu den faszinierendsten Regionen Chinas. Hier erleben unsere Gäste nicht nur spektakuläre Landschaften, sondern begegnen auch Kulturen und Traditionen, die über viele Jahrhunderte bewahrt wurden. Genau diese Authentizität macht die Reise so besonders.“, sagt Nicolas Kitzki.

Yangshuo – Chinas Bilderbuchlandschaft

Für viele gilt Yangshuo als Inbegriff der chinesischen Landschaftsmalerei. Die markanten Karstkegel, die sich wie grüne Inseln aus der Ebene erheben, gehören zu den bekanntesten Naturmotiven Asiens. Seit Jahrhunderten inspirieren sie Dichter, Maler und Fotografen aus aller Welt.

Während einer gemütlichen Bambusfloßfahrt auf dem Yulong-Fluss gleiten die Reisenden vorbei an Wasserbüffeln, kleinen Bauerndörfern, Reisfeldern und üppiger Vegetation. Die Ruhe der Landschaft bildet einen faszinierenden Kontrast zu den pulsierenden Metropolen des Landes. Wer China von seiner stillen, fast poetischen Seite erleben möchte, findet hier einen der eindrucksvollsten Orte der gesamten Reise.

Longsheng – Meisterwerke aus Reis und Wasser

Zu den emotionalen Höhepunkten der Rundreise gehört die Wanderung durch die berühmten Reisterrassen von Longsheng bei Ping’an. Seit mehr als 700 Jahren formen Angehörige der Zhuang- und Yao-Minderheiten die steilen Berghänge in kunstvolle Terrassen. Generation für Generation entstanden so Landschaften, die heute zu den schönsten Kulturlandschaften der Welt zählen.

Je nach Jahreszeit spiegeln sich Himmel und Wolken in den wassergefüllten Feldern, leuchten junge Reispflanzen in kräftigem Grün oder färben sich die Terrassen kurz vor der Ernte golden. Wer hier unterwegs ist, erlebt nicht nur spektakuläre Ausblicke, sondern erhält zugleich Einblicke in das Leben der Menschen, die bis heute eng mit der Natur verbunden sind und ihre Traditionen bewahrt haben.

Yongding – Die geheimnisvollen Rundhäuser der Hakka

Ein weiterer Höhepunkt führt in die Provinz Fujian. Dort befinden sich die berühmten Tulou der Hakka, die seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Die gewaltigen Rundhäuser aus Stampflehm wurden über Jahrhunderte als gemeinschaftliche Wohnanlagen errichtet und boten mehreren Generationen einer Familie Schutz und Heimat zugleich.

Hinter den schlichten Außenmauern verbergen sich beeindruckende Innenhöfe, hölzerne Galerien und eine Architektur, die Gemeinschaft und Zusammenhalt eindrucksvoll widerspiegelt. Bis heute werden viele dieser außergewöhnlichen Bauwerke bewohnt und vermitteln einen authentischen Einblick in das traditionelle Leben der Hakka.

Hongkong – wo chinesische Tradition auf internationales Flair trifft

Nach eindrucksvollen Tagen auf dem chinesischen Festland bildet Hongkong bewusst den krönenden Abschluss der Rundreise. Die ehemalige britische Kronkolonie gehört seit 1997 wieder zu China und ist heute eine Sonderverwaltungszone mit einem eigenen Wirtschafts- und Rechtssystem. Gerade diese besondere Stellung macht Hongkong zu einem der spannendsten Orte Asiens und zum idealen Finale der Reise.

Während die vergangenen Tage von historischen Kaiserstädten, buddhistischen Klöstern, ursprünglichen Berglandschaften und jahrhundertealten Kulturen geprägt waren, erleben die Reisenden nun eine Weltstadt, in der chinesische Tradition und internationale Einflüsse auf einzigartige Weise miteinander verschmelzen. Futuristische Wolkenkratzer ragen neben historischen Tempeln in den Himmel, traditionelle Straßenmärkte liegen nur wenige Schritte von eleganten Einkaufsstraßen entfernt, und die berühmte Skyline am Victoria Harbour zählt zu den spektakulärsten Stadtpanoramen der Welt.

Bei einer Fahrt mit der legendären Star Ferry, einem Spaziergang durch historische Viertel oder dem Blick vom Victoria Peak wird deutlich, weshalb Hongkong seit Jahrzehnten zu den faszinierendsten Metropolen Asiens zählt. Gleichzeitig vermitteln Tempel wie der Man-Mo-Tempel, kleine Garküchen und lebendige Märkte einen authentischen Einblick in die chinesische Kultur, die hier bis heute fest verwurzelt ist.

„Wir haben Hongkong ganz bewusst als Abschluss dieser Rundreise gewählt. Nach den intensiven Eindrücken aus den historischen Regionen Chinas erleben unsere Gäste dort noch einmal eine völlig andere Facette des Landes. Hongkong verbindet chinesische Tradition mit internationalem Flair und zeigt eindrucksvoll, wie vielfältig China heute ist. Genau dieser Perspektivwechsel macht den Abschluss der Reise so besonders.“, erklärt Nicolas Kitzki, Geschäftsführer von IKARUS TOURS.

China mit allen Sinnen erleben

Die Rundreise „China optimal – mit Hongkong“ verbindet einige der eindrucksvollsten Natur- und Kulturlandschaften des Landes mit authentischen Begegnungen und außergewöhnlichen Reiseerlebnissen. Mehrere Inlandsflüge sowie Fahrten mit den modernen chinesischen Hochgeschwindigkeitszügen machen die großen Distanzen komfortabel erlebbar und vermitteln zugleich einen faszinierenden Eindruck von der beeindruckenden Infrastruktur des Landes. Auf ausgewählten Strecken reisen die Gäste mit den modernen, komfortablen und für ihre Pünktlichkeit bekannten Hochgeschwindigkeitszügen und lernen so das leistungsfähige Bahnsystem Chinas aus erster Hand kennen.

Mit maximal 15 Reiseteilnehmerinnen und Reiseteilnehmern findet die Rundreise bewusst in einer angenehm kleinen Gruppe statt. Während der gesamten Reise werden die Gäste von einer erfahrenen deutschsprachigen Reiseleitung begleitet. Für den Aufenthalt in Hongkong steht zusätzlich eine ortskundige deutschsprachige Reiseleitung zur Verfügung.

Die Rundreise wird an mehreren Terminen im Herbst 2026 sowie anschließend wieder ab Frühjahr 2027 angeboten.

Über IKARUS TOURS

IKARUS TOURS zählt zu den führenden deutschen Veranstaltern für Studien-, Kultur- und Erlebnisreisen. Seit vielen Jahren entwickelt das Unternehmen außergewöhnliche Reiserouten, die weit über klassische Besichtigungsprogramme hinausgehen. Im Mittelpunkt stehen intensive Begegnungen mit Kultur, Natur und Menschen sowie sorgfältig ausgewählte Reiseerlebnisse, die einen nachhaltigen Einblick in die Besonderheiten eines Landes ermöglichen.

JANE UHLIG ist Medien- und Pressebüro für Berichterstattung und bietet aktuelle Nachrichten über Unternehmen, Gesellschaft, Projekte, Mode, Events, Prominente und Lifestyle. www.janes-magazin.de

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Bildquelle: IKARUS TOURS