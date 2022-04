CHIP.de: PROFI ist Top IT-Arbeitgeber

Darmstadt, 01. April 2022. Das Magazin CHIP hat die PROFI Engineering Systems AG als TOP Arbeitgeber für IT Jobs ausgezeichnet.

In der Studie wurden branchenweit über 2.800 Arbeitgeber beleuchtet. Nur 473 davon, knapp 17 Prozent, haben die Auszeichnung erhalten. So auch die PROFI AG. Die Analysten von CHIP überprüften neben gezielten Bewerbungen, auch Inhalte, Aussagekraft und Benutzerfreundlichkeit der PROFI Karriere-Website. Zusätzlich flossen Online-Mitarbeiter-bewertungen aus dem IT-Bereich zur PROFI in die Bewertung mit ein.

„Durch das Siegel versprechen wir uns in Zukunft für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber als attraktiver Arbeitgeber sichtbarer zu werden, um sie für uns zu gewinnen. Wir nehmen die Studienergebnisse natürlich zum Anlass, um noch besser zu werden“, freut sich Anna Panic, Leiterin Personal der PROFI AG über die Auszeichnung.

Die PROFI AG ist ein mittelständisches Familienunternehmen. Als finanzkräftiges IT-Lösungshaus mit Hauptsitz in der Wissenschaftsstadt Darmstadt ist es seit über 35 Jahren der IT-Dienstleister für Kunden, mit individuellen hochwertigen Lösungen zur Optimierung von IT-Prozessen und Systemlandschaften. Die PROFI begleitet Unternehmen bei der digitalen Transformation – von der Strategie über die Umsetzung bis zum Betrieb. Die erfahrenen Berater und Architekten beschäftigen sich seit vielen Jahren intensiv mit der Digitalisierung aller Geschäftsabläufe und Unternehmensbereiche. Kunden gestalten mit den PROFI-Fokusthemen schon heute ihre digitale Zukunft. Sie profitieren vom PROFI-Know-how vor allem im Kontext von Managed Service Solutions, VDI & Digital Workplace, SAP HANA, Business Continuity, Agile Software-Entwicklung & DevOps, Netzwerk & Security, Cloud Solutions, SDDC & Agile Plattformen, Speicherlösungen und Server-Lösungen. Der Anspruch ist höchste Kompetenz, Zuverlässigkeit und Qualität, mit messbarem Erfolg und direktem Beitrag zur Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden. Die PROFI beschäftigt rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bundesweit an 12 Standorten. Seit vielen Jahren gehört das Unternehmen zu Deutschlands erfolgreichsten IT-Lösungsanbietern und pflegt langjährige Partnerschaften mit allen führenden IT-Herstellern.

