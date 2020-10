CHIRON kooperiert mit CNC Outlet Center

Seit Oktober 2020 setzt der Werkzeugmaschinenhersteller CHIRON auf die Dienstleistungen des CNC Outlet Centers in Olching zur Ansprache neuer Zielgruppen. Dazu gehören Angebote auf dem CNC Online-Marketplace, Vorführungen und Zerspanungsseminare auf CHIRON Bearbeitungszentren im CNC Outlet Center sowie Präsenz auf der FAMETA, Fachmesse für Metallbearbeitung.

Als Ausstellungs- und Verkaufszentrum für Werkzeugmaschinen und Zubehör eröffnet das CNC Outlet Center den Herstellern neue Vertriebswege. Diese beginnen mit einem CNC Outlet Market-Place im Internet, der in kurzer Zeit zu neuen Interessenten für die angebotenen Werkzeugmaschinen führt. Dabei handelt es sich oft um Vorführ- oder Auslaufmodelle, die sich an verschiedenen Standorten befinden können. “Wir sind überrascht, über welche Reichweite das CNC Outlet Center verfügt”, sagt Matthias Rapp, Leiter Gebietsverkauf DACH bei CHIRON. “Unsere Verkaufsorganisation freut sich über hochklassige Kontakte aus neuen Zielgruppen, die unsere vorhandenen Geschäftsfelder ergänzen.”

Auf über 3.700 Quadratmetern Ausstellungsfläche bietet das CNC Outlet Center Herstellern unterschiedliche Präsentationsformen an. Sie reichen von der Ausstellung einer Einzelmaschine mit Informationstafel bis zu eigenen Ausstellungsständen. CHIRON präsentiert hier ein-5-Achs Highspeed Bearbeitungszentrum FZ 15 S five axis baseline, das hinsichtlich Schnelligkeit, kompakter Bauweise, Stabilität und Zuverlässigkeit zu den weltweit besten Werkzeugmaschinen seiner Klasse gehört. Direkt an der Maschine wird CHIRON Vorführungen und Zerspanungsseminare durchführen. “Unsere Partner können in verschiedenen Präsentationsformen auf unsere moderne Infrastruktur nutzen, vom Empfang über Besprechungs- und Schulungsräume bis hin zu unserem Angebot an Fachveranstaltungen wie der FAMETA – unserer Fachausstellung Metallbearbeitung”, sagt Rene Schmidt, Geschäftsführer des CNC Outlet Centers. “Durch unseren permanenten Besucherstrom erschließen die Hersteller neue Kundenkreise, schaffen Absatzmöglichkeiten für Vorführ- und Auslaufmodelle und erweitern ihre Geschäftsfelder.” Als Spezialist für hochproduktive Bearbeitungszentren verfügt CHIRON über einen breiten Kundenstamm in den zerspanenden Branchen wie Aerospace, Automotive, Medizintechnik und Präzisionsbearbeitung. “Unserer Partnerschaft mit dem CNC Outlet Center zielt darauf ab, ein noch breiteres Publikum für unsere Baseline-Baureihe in der klassischen Zerspanung anzusprechen”, erklärt Matthias Rapp Leiter Gebietsverkauf DACH bei CHIRON. “Dabei fühlen wir uns bereits sehr gut aufgehoben.”

Mit mehr als 4.000 qualifizierten Maschinenanfragen und über 300 verkauften Maschinen pro Jahr bietet das CNC Outlet Center eine ideale Vertriebsplattform für inländische wie ausländische Hersteller. Weltweit gehören rund 40.000 Zerspanungsbetriebe zum Netzwerk des CNC Outlet Centers.

Der CNC Outlet Market-Place generiert einfach und schnell neue Anfragen. Die preiswerte Möglichkeit, neue Anfragen zu erhalten, lässt den Kunden maximale Flexibilität. So können Maschinen an verschiedenen Standorten angeboten werden. Der Hersteller wickelt Bedarfsfälle selbst ab, das CNC Outlet Center kann den Vertrieb auf Wunsch weiter unterstützen. Die vorhandene Vertriebsstruktur bleibt unangetastet, während der Hersteller zusätzlich einen leistungsfähigen Vertriebskanal gewinnt.

Das CNC Outlet Center in Olching bei München eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

Firmenkontakt

CNC Outlet Center GmbH

René Schmidt

Gewerbering 6

82140 Olching

+49 (0)8142 / 44 87 -121

info@cnc-outlet.de

http://www.cnc-outlet.center

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

info@hightech.de

http://www.hightech.de

Bildquelle: CNC OUTLET Center, Olching