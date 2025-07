ChorKongress 2025 in Montabaur – Impulse für Bühne und Chor

Der ChorKongress 2025 lädt am 23. August nach Montabaur ein – mit Workshops zu Chorliteratur, Bühnenpräsenz und neuen Impulsen für die Chorarbeit.

Am 23. August 2025, lädt der Chorverband Rheinland-Pfalz zum ChorKongress 2025 ins Landesmusikgymnasium Montabaur ein. Beginn ist um 10 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich an Chorleitende, Chormitglieder und alle, die sich für Chormusik und chormusikalische Gruppenarbeit interessieren.

Die Dozenten an diesem Workshop-Tag werden den Teilnehmenden Impulse über die rein musikalischen Praxis hinaus geben: Thorsten Weber vom Helbling-Verlag bringt aktuelle deutschsprachige Chorliteratur mit – leicht zugänglich, stilistisch vielseitig, praxisnah erprobt. Seine Reading Session eröffnet ein neues Textverständnis, das sich in der Chorarbeit sowohl auf Einsteigerensembles als auch auf ambitionierte Chöre übertragen lässt.

Ein zweiter Schwerpunkt liegt auf dem Thema Bühnenpräsenz. Hierzu widmet sich Clemens Tewinkel, langjähriges Mitglied der Vokalformation Wise Guys, in seinem Workshop der Frage, wie Chöre durch Präsenz und Ausdruck mehr Wirkung erzielen können. Aus seiner umfassenden Erfahrung vermittelt Tewinkel sein Wissen in einem unterhaltsamen Stil.

Die Teilnahmegebühr beträgt 35,00 Euro, Mitglieder des Chorverbands Rheinland-Pfalz sowie Chorleitende zahlen ermäßigt 25,00 Euro. Der ChorKongress findet am ersten Samstag nach den Sommerferien statt – ein bewusst gesetzter Auftakt, um mit neuer Motivation in die neue Probenzeit zu starten, mit Blick auf die kommende Advents- und Weihnachtszeit.

Anmeldungen zum Chorkongress 2025 sind ab sofort bis zum 3. August möglich über die Veranstaltungsseite https://cv-chorevents.chayns.site/termine-veranstaltungen?eventId=215132

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft.

Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen.

