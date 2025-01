Chorverband Rheinland-Pfalz sucht eine Führungspersönlichkeit

Der Chorverband sucht eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten, um die weitere Zukunft der Chorkultur im Land aktiv zu gestalten.

Die Präsidentschaft des Chorverbands bedeutet weit mehr als eine repräsentative Aufgabe. Sie ermöglicht es, das musikalische und gesellschaftliche Leben in Rheinland-Pfalz entscheidend mitzuprägen. In einem engagierten Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen übernimmt die zukünftige Führungspersönlichkeit eine zentrale Rolle bei der Förderung der Chorkultur. Mit kreativen Ideen und klaren Visionen sollen bestehende Strukturen gestärkt und neue Wege für die Amateurmusik erschlossen werden.

Die Position erfordert auch Leidenschaft für die Chormusik, die als essenzieller Bestandteil der musisch-kulturellen Bildung weiter etabliert werden soll – von der frühkindlichen Erziehung bis hin zu generationenübergreifenden Projekten. Ziel ist es, das Chorsingen für Menschen jeden Alters zugänglich und attraktiv zu gestalten und als sozialisierendes, verbindendes Element in der Gesellschaft zu verankern.

Als Präsidentin oder Präsident repräsentiert die gewählte Person den Verband in Institutionen der Kultur, Bildung, Politik und Wirtschaft. Sie inspiriert Kreis-Chorverbände und andere Organisationen der Amateurmusik, leitet Verbandstagungen, baut Netzwerke auf und bringt Menschen zusammen. Eine charismatische und kommunikative Persönlichkeit mit Mut zu neuen Ansätzen wird gesucht, um Brücken zu bauen und gemeinschaftliche Ziele zu erreichen.

„Werde Teil unserer Mission für die Chormusik und die soziale Gemeinschaft in Rheinland-Pfalz. Denn Chor ist mehr als Singen – ein Chor verbindet Menschen“, fordern die Vorstandsmitglieder im Chorverband Rheinland-Pfalz potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten zur Bewerbung auf.

Interessierte Bewerberinnen und Bewerber werden gebeten, ihre Unterlagen bis zum 31. Januar 2025 einzureichen. Schriftliche Bewerbungen können an die Geschäftsstelle des Chorverbands Rheinland-Pfalz e.V., Bendorfer Str. 72-74, 56566 Neuwied-Engers gesandt werden. Alternativ nimmt die Geschäftsstelle Bewerbungen per E-Mail unter geschaeftsstelle@cvrlp.de (Betreff: Präsidentschaft) entgegen. Die Wahl der neuen Präsidentschaft ist am 29. März 2025, im Rahmen des Verbandstags des Chorverbands Rheinland-Pfalz vorgesehen. Der bisherige Stelleninhaber tritt nicht mehr zu Wahl an.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft.

Dienstleister für die Chorkultur

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit etwa 1.400 Chören sowie rund 75.000 Mitgliedern, davon annähernd 40.000 Choraktiven, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Serviceleistungen des Verbandes:

– Attraktiv machen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen.

