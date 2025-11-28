Chorverband Rheinland-Pfalz sucht Volunteer für Ricki

Ricki ist das Magazin für die Chorjugend in Rheinland-Pfalz. Der Chorverband sucht eine engagierte Person für die redaktionelle Mitarbeit.

Ricki richtet sich an singende Menschen einer breiten Altersgruppe von acht bis 26 Jahren. Für die redaktionelle Mitarbeit sind junge Menschen gefragt, die idealerweise selbst Teil der Alterszielgruppe sind und Freude daran haben, das Chorleben und die Szene der Kinder- und Jugendchöre journalistisch zu erkunden.

Wer sich engagiert, arbeitet komplett remote, trifft das Team digital über Microsoft Teams oder per Mail und gelegentlich auch vor Ort in Neuwied. Vorkenntnisse im Schreiben sind willkommen, etwa aus einer Schülerzeitung, aber nicht zwingend. Entscheidend ist ein sicherer Umgang mit Sprache und die Bereitschaft, Ideen einzubringen und Themen selbstständig zu recherchieren. Auch gestalterisch/grafische Fähigkeiten – etwa der Umgang mit InDesign – können gerne einfließen, sind aber kein Muss.

„Ricki“ ist die junge Stimme für die Chorjugend in Rheinland-Pfalz. Gesucht wird eine Person für die ehrenamtliche Redaktion. Das Booklet erscheint zweimal im Jahr – bisher als vierseitiges Supplement innerhalb von „Singendes Land – Das Magazin zur Chorkultur“ und soll später als eigenständiges Heft aufgelegt werden. Entsprechend lebendig und jugendlich soll auch der redaktionelle Inhalt bleiben. „Ricki“ möchte Themen aus der Welt der Kinder- und Jugendchöre so erzählen, dass sie in der Lebenswirklichkeit junger Menschen bleiben: leicht, kreativ, aber dennoch fundiert.

Die redaktionelle Mitarbeit an „Ricki“ kann ein Türöffner in die Berufswelt Richtung Medien- oder Kommunikationsbranche sein, wenn dies die spätere Zielsetzung ist. Die Mitarbeit bringt praktische Erfahrung, erste Veröffentlichungen und eine Referenz, die im Lebenslauf echtes Gewicht hat.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz kümmert sich um alle Details rund um das ehrenamtliche Engagement – und das wird nicht wenig sein, versprochen. Alle weiteren Informationen zur ehrenamtlichen Mitarbeit im Ricki-Team auf Anfrage an redaktion@singendesland.de – Dieter Meyer. Bewerbungen bitte formlos ebenfalls an diese Adresse. Das Redaktionsteam freut sich auf eine Person, die „Ricki“ perspektivisch mit frischen Ideen bereichert.

Die Ausschreibung steht unter https://chayns.space/73137-10449/download/ricki_mitarbeit/chart_mitarbeit_ricki.pdf als pdf-Datei zum Download bereit.

Der Chorverband Rheinland-Pfalz – so alt wie das Grundgesetz

1949 – 2024: 75 Jahre Tradition und Zukunft. Dienstleister für die Chorkultur – Partner der Chöre

Der Chorverband Rheinland-Pfalz wurde 1949 als Sängerbund Rheinland-Pfalz – seit 2005 Chorverband Rheinland-Pfalz – in Koblenz gegründet und feiert damit im Jahr 2024 seinen 75. Geburtstag. Mit über 900 Chören und ihren rund 70.000 Mitgliedern, davon mehr als 30.000 aktiv Singende, ist er der größte Amateurmusikverband in Rheinland-Pfalz und gehört zu den fünf großen Landes-Chormusikverbänden in Deutschland.

Aufgaben und Dienstleistungen des Verbandes:

– Attraktivmachen des Chorsingens für die Menschen in Rheinland-Pfalz;

– Fördern des Singens in Schulen und Kindergärten im Land

– Bereitstellen von Angeboten zur Aus- und Fortbildung sowie zur Qualifizierung von Chorleitern und Lehrern an allgemeinbildenden Schulen;

– Anbieten vielfältiger Weiterbildungsmöglichkeiten für Choraktive;

– Durchführen von Leistungs- und Bewertungssingen für Chöre;

– Beraten von Choraktiven, Chorleitern sowie Chören und Chorvereinen in rechtlichen und musikfachlichen Fragen;

– Öffentlichkeitsarbeit zu und das Fördern von chorkulturellen Veranstaltungen sowie Fundraisingkampagnen zur Förderung und weiteren Unterstützung der Chorkultur im Land;

– Unterstützen bei Medienproduktion wie CD oder Video sowie bei Promotion und Vertrieb als Teil der Öffentlichkeitsarbeit;

– Bewusstmachen und Verankern der Chorkultur / des Chorsingens als sozialisierendes, für Bildung und Gesellschaft wichtiges Kulturgut im Land.

Dem Chorverband Rheinland-Pfalz ist stets an einer engen Zusammenarbeit und intensiven Kommunikation mit öffentlichen und öffentlich-rechtlichen Institutionen sowie Chorverbänden und Chören gelegen. Gewählter Präsident des Chorverbandes Rheinland-Pfalz ist Karl Wolff.

Firmenkontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz e. V.

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Pressekontakt

Chorverband Rheinland-Pfalz

Dieter Meyer

Bendorfer Str. 72-74

56566 Neuwied-Engers

02631 8312696



https://singendesland.de

Bildquelle: D. Meyer / CV RLP