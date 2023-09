Chris Appleton wird Markenbotschafter von Shark Beauty

Chris Appleton, Top-Hairstylist der A-List-Promis schließt sich dem Shark Beauty Collective als globaler Botschafter an

Frankfurt, September 2023) Die US-amerikanische Marke Shark Beauty stellt ihren neuesten Brand Ambassador vor: Top-Hairstylist Chris Appleton wird globaler Botschafter der Marke. Im Rahmen des Zweijahresvertrags wird Appleton gemeinsam mit der US-amerikanischen Brand die Mission weiter vorantreiben, Premium-Produkte für alle Haartypen anzubieten. Mit High-End-Haarstyling möchte der Starfriseur die Haarstyling-Erlebnisse der Promis auch der breiten Masse zugänglich machen. „Wir freuen uns sehr, auf der unglaublichen Dynamik des Shark FlexStyles aufzubauen und unsere Präsenz im Beautybereich mit der Einführung neuer, innovativer Produkte und der Bekanntgabe der Partnerschaft mit Chris Appleton zu erweitern“, sagt Neil Shah, Chief Commercial Officer bei SharkNinja. „Chris ist der perfekte Partner, um unseren Kunden zu zeigen, wie sie dank der Shark Beauty Tools wie die beste Version ihrer selbst aussehen können und sich so auch zu fühlen, ohne dabei einen Fuß in einen Friseursalon setzen zu müssen.“ Zu Appletons Aufgaben zählt unter anderem auch die Beratung bei der Produktentwicklung von Shark Beauty: „Ich war schon immer beeindruckt von den Tools der Marke Shark Beauty und inspiriert von ihrer Mission, Produkte für alle Haartypen zu entwickeln. Ich kann es kaum erwarten, dieses Gefühl perfekt sitzenden Haares durch meine Partnerschaft mit der Marke an die Kunden weiterzugeben.“

Haar-Styling in Salonqualität – mit dem neuen Shark SpeedStyle

Shark Beauty heißt den SpeedStyle in der Shark Beauty Range (Style Suite) willkommen. Als ultra-leichter, intelligenter Haarstyler und -trockner wurde der Shark SpeedStyle entwickelt, um das Haar in Minutenschnelle zu trocknen und es gleichermaßen mit einem glänzenden Finish zu stylen, ohne es durch Hitze zu beschädigen. Je nach Haartyp und -bedürfnis kann zwischen drei Konfigurationen gewählt werden, inklusive verschiedener Zubehörteile, wie zum Beispiel der Gloss Finishing Aufsatz, der Haarsträhnen gekonnt auffängt und glättet. Das Shark SpeedStyle Set nimmt sich jedem Haarproblem an und sorgt somit für die perfekte Hitze- und Luftstromeinstellung, um Wirbel am Scheitel und Frizz entgegenzuwirken.

Dein Haar – Dein Style mit der neuen FlexStyle Blowout-Edition

Jetzt ist es für #allhairkind ganz einfach, voluminöse und schwungvolle Stylings für zu Hause zu zaubern – wie frisch vom Friseur! Auch Styles á la „Back to the 90″s“ sind im Handumdrehen kreiert, denn das neue Shark FlexStyle Blowout Set kombiniert gleich vier tolle Stylingaufsätze in einem Gerät: Dazu zählen zum Beispiel ein Diffusor für lockige Styles, eine Paddelbürste für glatte Looks oder auch eine Ovalbürste für besonders dramatisch voluminöse Styles – eben für #allhairkind. Einfach den passenden Aufsatz für den gewünschten Look anbringen und losstylen. Der kompakte, leichte Haarstyler und -trockner trocknet und stylt gleichzeitig, ohne Hitzeschäden zu verursachen.

Der Shark SpeedStyle von Shark Beauty (HD352DE) ist für 249,99 Euro (UVP) erhältlich. Im Set sind eine Aufbewahrungstasche, sowie fünf praktische Stylingaufsätze enthalten: Gloss Finishing Aufsatz, Stylingbürste, Konzentrator, Touchup Bürste und Diffusor. Die FlexStyle Blowout Edition (HD437SLDE) ist für 269,99 Euro (UVP) erhältlich. Im Set sind vier Stylingaufsätze – Paddelbürste, Diffusor, Ovalbürste und Konzentrator – sowie eine Aufbewahrungstasche enthalten.

Weitere Informationen zu Shark Beauty sind unter https://beauty.sharkclean.de/ sowie auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens abrufbar.

Über SharkNinja Germany GmbH:

SharkNinja hat sich der Entwicklung und dem Vertrieb von 5-Sterne-Produkten verschrieben, die das Leben im Haushalt einfacher machen. Das Unternehmen ist seit 2020 in Deutschland aktiv und vereint 2 starke Marken: Shark steht für leistungsstarke Bodenreinigungsprodukte, während Ninja innovative Küchengeräte anbietet, mit denen sich schnell und einfach köstliche Speisen und Getränke zubereiten lassen. Als Pionier für fortschrittliche Bodenreinigungslösungen und revolutionäre Haushaltsgeräte bietet SharkNinja Verbraucher:innen einen unübertroffenen Standard an hochwertigen Produkten, die den Alltag erleichtern. www.sharkninja.com

Bildquelle: @SharkNinja