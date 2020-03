Christian Breitschwerdt aus Dinkelsbühl gewinnt den begehrten Publikumsaward als bester Speaker auf der vierten Speaker Cruise der Welt.

Die 4. Speaker Cruise der Welt ist ein ganz besonderes Event, organisiert und auf die Beine gestellt, vom berühmten Erfolgsmacher und zigfachen Unternehmer Ernst Crameri. Nicht in irgendeinem Hotel oder Seminarraum, nach Möglichkeit noch ohne Tageslicht. Oder in irgendeiner Halle, sondern auf dem Wasser. Viel Tageslicht, wundervolles Ambiente, das Schiff gleitet sanft über den Rhein, die Landschaft und andere Schiffe ziehen vorbei. Das Publikum lauscht gebannt den großartigen, auserwählten 14 Experten, die in 15 Minuten jeder für sich, das Wertvollste aus ihrem Leben raushauen.

Christian Breitschwerdts Vortrag – Führe Dein Bewusstseins Upgrade durch und erschließe Deine Potentiale – hat das Publikum begeistert. Gleich zu Beginn forderte Christian das Publikum auf eine Lächel Epidemie auszulösen. Lächeln verbindet und steckt an. In Form einer Zeitreise führte er die Zuhörer in eine seiner größten Krisen im Leben. Seinen Weg fand er, indem er Gewohnheiten änderte und wichtige Entscheidungen im Leben traf. Unter anderem ist er von Berlin nach Dinkelsbühl gezogen und hat mit seiner Frau Silvia und Tochter Angelina eine umgebaute Scheune in Hellenbach bezogen.

Christian Breitschwerdt war 30 Jahre als Vertriebsexperte in einem Top 10 Dax-Unternehmen tätig. Seit 5 Jahren beschäftigt er sich intensiv mit Themen jenseits des Mainstreams. Sein Wissen gibt er in Vorträgen und persönlichen Coachings weiter. Hier nutzt er sein äußerst wertvolles Netzwerk an Persönlichkeiten, die er zusammenbringt und neues, großes entstehen lässt.

Christian Breitschwerdt ist Speaker, Coach und leitet Seminare. Seine Dienstleistungen richten sich an Privatpersonen und Unternehmen. Die Seminare finden sowohl Online als auch Offline an unterschiedlichen Orten statt.

