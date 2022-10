Christian Calabro verstärkt als Geschäftsführer die Schweizer Niederlassung der xalution group

ERP-Spezialist und Microsoft Partner weiter auf Wachstumskurs

Nürnberg, 4. 10. 2022 – Die xalution group GmbH ( www.xalution.com), ein erfahrener Anbieter von Beratungs- und IT-Dienstleistungen im Bereich professioneller Softwarelösungen und offizieller Microsoft Partner, setzt ihren Wachstumskurs in der Schweiz weiter fort: ab dem 01. Oktober 2022 übernimmt Christian Calabro die Geschäftsführung der Schweizer xalution Niederlassung mit Sitz in Frauenfeld. Damit wird die bestehende Geschäftsleitung, wahrgenommen durch Tobias Endl und Roman Geiger, wesentlich verstärkt.

Von dem Neuzugang verspricht sich Endl, der auch die Gesamtgeschäftsführung der xalution group inne hat, einen weiteren Wachstumsschub für das Unternehmen in der Schweiz: Diese Erweiterung unseres Managementteams ist ein klares Bekenntnis zum Standort Schweiz. Wir wollen auf die Bedürfnisse unserer Schweizer Kunden und unserer Mitarbeitenden optimal eingehen, deshalb ist Christian Calabro ein echter Gewinn für unsere Gruppe. Ich bin zuversichtlich, dass er uns mit seinem exzellenten fachlichen Knowhow, seinem umfassenden Marktwissen und seinem über Jahre gewachsenen Netzwerk auf dem Schweizer Markt einen weiteren großen Schritt voranbringen wird.

Spezialist für Business-Softwarelösungen in den Bereichen ERP, CRM und Power Apps

Die xalution group ist auf Business-Softwarelösungen in den Bereichen ERP, CRM und Microsoft Power Apps spezialisiert und hat ihren Hauptsitz in Nürnberg, Deutschland. Seit 2018 ist sie auch in der Schweiz vertreten und setzt seitdem für namhafte Unternehmen wie den Sportausrüster ODLO oder den Gesundheitsdienstleister Galenica IT-Projekte im Bereich Waren- und Finanzwirtschaft um.

Christian Calabro bringt als ehemaliges Mitglied des IT-Führungsstabs des größten Retail Konzerns der Schweiz mit über 100.000 Mitarbeitern jahrelange Erfahrungen im Einzelhandelssektor mit sich. Zuletzt war er als Business Unit Head für die Corporate Business Applikationen Finanzen, HR, Logistik und Transport der gesamten Unternehmens-gruppe verantwortlich und ein entscheidender Treiber der digitalen Transformation im Konzern.

Er bringt große Expertise im Bereich moderner ERP-Lösungen, Cloud-Technologien, der Umsetzung komplexer Digitalisierungsprojekte und dem IT- und Business-Transformationsmanagement in die xalution group mit ein.

Ich freue mich, ab sofort Teil eines so kompetenten und engagierten Teams wie dem von xalution zu sein. Ich bin überzeugt, dass der Schweizer Markt für uns noch viel Wachstumspotenzial bietet, und werde meine Erfahrung und mein Herzblut einbringen, um für bestehende und zukünftige Kunden echten Mehrwert zu schaffen und sie von uns zu begeistern äußert sich Christian Calabro zu seinem Engagement bei xalution.

Die xalution group GmbH implementiert erfolgreich Branchenlösungen für Microsoft Dynamics 365 für Unternehmen in der Sport- und Modebranche, sowie im Public- und Health Sektor. Unser internationales Team mit rund 100 Beratern, Entwicklern und Datenbankspezialisten kann unsere Leistungen in mehr als 10 Sprachen erbringen. Als zertifizierter Microsoft Gold Partner bieten wir unseren Kunden das gesamte leistungsfähige Microsoft-Produktportfolio und die damit verbundenen Dienstleistungen. Zum Kern unserer Leistungen gehören die Optimierung von Geschäftsprozessen, der möglichst effiziente Einsatz von Unternehmenssoftware und Digitalisierungsprojekten. Mit langjähriger Erfahrung in internationalen Projekten mit komplexen organisatorischen Herausforderungen bieten wir unseren Kunden stabile und zuverlässige Lösungen.

www.xalution.com

Kontakt

xalution group GmbH

Cathrin Ferus

Weinmarkt 4

90403 Nürnberg

0911 469518

cathrin.ferus@xalution.com

https://www.xalution.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.