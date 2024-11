Christine Wendt beeindruckt beim 20. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen

„Verlust – ein kleiner Funke zündet das große Licht“.

Am 7. November 2024 fand in den Scherer Studios in Mastershausen, Rheinland-Pfalz, der 20. Internationale Speaker Slam statt. Christine Wendt, eine erfahrene psychologische und systemische Beraterin, brillierte mit einem Vortrag zum Thema „Verlust – ein kleiner Funke zündet das große Licht“.

Ihre bewegende Darbietung, die persönliche Verluste und die daraus resultierende persönliche Transformation thematisierte, sicherte ihr den begehrten Excellence Award.

Christine, die als Speakerin, Aufstellungsleiterin, Familien-Coachin und Supervisorin tätig ist, überzeugte sowohl das Publikum als auch eine hochkarätig besetzte Jury mit ihrer tiefgründigen Botschaft und ihrer authentischen Bühnenpräsenz. Das Event, zieht jährlich Teilnehmer aus der ganzen Welt an und ist bekannt für seine anspruchsvollen vierminütigen Präsentationen.

Neben ihrer Praxis in Schönau an der Triesting bietet Christine ihre Dienste auch online an, wodurch sie Menschen weltweit erreichen und unterstützen kann. Ihre beruflichen Erfahrungen aus dem Finanzbereich und ihre umfassende Ausbildung, darunter eine Zertifizierung als NLP Practitioner und Master sowie eine laufende Ausbildung zur Kinesiologin nach Dr. Klinghardt, ermöglichen es ihr, Menschen durch transformative Prozesse zu führen.

„Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn alles zusammenbricht und man an seinem Dasein zweifelt. Ein kleiner Funke kann ein großes Licht entzünden – und das Wunder bist DU!“, so Wendt.

Mit ihrer Arbeit und ihren Angeboten möchte Christine Menschen ermutigen, nicht aufzugeben und aktiv für ihr eigenes Leben einzustehen. Ihr Leben, geprägt von tiefgreifenden persönlichen Verlusten und beruflichen Herausforderungen, ist ein Testament ihrer Resilienz und ihres Engagements für Familie und persönliches Wachstum.

Für Rückfragen und Interviews steht Christine Wendt über ihre sozialen Medienkanäle auf LinkedIn, Instagram und Facebook zur Verfügung. Presseanfragen und Interviewwünsche nimmt sie gerne unter info@liebevollerimpuls.at oder telefonisch unter (+43) 680 1605007 entgegen.

mein Name ist Christine Wendt, und ich bin eine erfahrene psychologische und systemische Beraterin sowie eine engagierte Speakerin, Supervisorin, Austellungsleiterin, Familien-Coach und Kinesiologin nach Dr. Klinghardt i.A.

Kontakt

Christine Wendt

Christine Wendt

Teichgasse 12

2525 Schönau/Tr.

06801605007



http://liebevollerimpuls.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.