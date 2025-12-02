Christkindlmarkt Dachau und Krippenpfad

Alljährlicher traditioneller Christkindlmarkt mit größtem Adventskalender Bayerns, Eisenbahn für die Kleinsten und Krippenpfad

Im Herzen der malerischen Dachauer Altstadt ist der Dachauer Christkindlmarkt vor dem Rathaus seit über 35 Jahren fester Bestandteil der Adventszeit und bietet genussvolle und stimmungsvolle Momente in unmittelbarer Nähe zum Dachauer Schloss.

Einheimische wie Touristen schätzen das bunte Programm, angefangen beim beliebten „Engerlszug“ zur Eröffnung, über namhafte Künstler hin zu abendlichen Stimmungsbands, die gute Laune verbreiten und bei Minustemperaturen ordentlich einheizen.

Zu den Highlights gehört neben der Bimmelbahn für die kleinen Gäste auf der Rathausterrasse, die tägliche Öffnung eines Kalendertürchens an der Rathaus-Fassade. Der Kalender ist mit seinen 300 qm der bisher größte in Bayern und verspricht attraktive und wertvolle Tagespreise bei der Verlosung täglich um 19 Uhr. Lose gibt es zu 1,50 Euro, bei doppelter Gewinnchance, da jedes noch einmal an der Hauptverlosung am letzten Tag teilnimmt. Der Erlös wird für soziale Zwecke gespendet.

Außerdem können Sie dieses Jahr wieder am beliebten Krippenpfad entlanglaufen und die beeindruckenden handgefertigten Krippen bestaunen. Die Wegeführung durch die untere Stadt sowie die Dachauer Altstadt finden Sie unter

www.ampertaler-krippenfreunde.de.

Anreise: S2 Haltestelle „Dachau Bahnhof“ (Bus 719,720,722)

Weitere Informationen zum Christkindlmarkt unter:

Christkindlmarkt Dachau

Tourist-Information der Stadt Dachau

Kontakt

Tourist-Information der Stadt Dachau

Monika Webersberger

Konrad-Adenauer-Straße 1

85221 Dachau

0813175286



http://www.tourismus.dachau.de