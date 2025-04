CHRISTMANN + PFEIFER eröffnet Niederlassung im Rhein-Main-Gebiet

Neuer Standort in Darmstadt stärkt regionale Präsenz

In diesem Jahr blickt CHRISTMANN + PFEIFER (C + P) auf 100 Jahre Firmengeschichte zurück. Seit 1925 realisiert das Unternehmen Bauprojekte für Industrie, Gewerbe, Gesundheit und Handel. Und auch wenn C + P heute über ein breit gefächertes Produkt- und Leistungsportfolio verfügt, stellt der Stahlbau die DNA des Unternehmens dar.

In zwei firmeneigenen Fertigungsstätten in Hessen und Sachsen entstehen Stahlkonstruktionen für unterschiedlichste Bauvorhaben – von Hallenbauten über Industrieanlagen bis hin zu Flugzeughangars und Trockendocks für Schiffswerften. Damit können Fertigungskapazitäten jederzeit flexibel gesteuert und Projekte maßgeschneidert und punktgenau realisiert werden.

Bei der Umsetzung dieser Projekte setzt CHRISTMANN + PFEIFER vor allem auf persönliche Betreuung und eine möglichst engmaschige Begleitung des jeweiligen Bauvorhabens. Um dies künftig noch besser zu ermöglichen, eröffnet das Unternehmen eine weitere Niederlassung: Neben Angelburg, Leipzig und Regensburg werden Stahlbauprojekte ab sofort auch von Darmstadt aus betreut und realisiert.

„Die Erweiterung unserer regionalen Präsenz um einen zentralen Standort wie das Rhein-Main-Gebiet ist ein logischer und wichtiger Schritt innerhalb unserer Wachstumsstrategie“, erklärt Geschäftsführer Karsten Kußmann und verdeutlicht: „Mit der Stärkung unseres Standortnetzes rücken wir noch näher an unsere Kunden und können Projekte effizienter steuern. Wir freuen uns, mit dem Team um Niederlassungsleiter Gerald Götz erfahrene und kompetente Stahlbauprofis bei C + P willkommen zu heißen.“

Die neuen Räumlichkeiten von C + P Rhein-Main in Darmstadt wurden bereits bezogen und die ersten Projekte laufen an.

Seit 1925 ist die CHRISTMANN + PFEIFER Unternehmensgruppe mit Hauptsitz im hessischen Angelburg und mehreren Standorten in Deutschland ein breit aufgestellter Dienstleister für industrielle und gewerbliche Bauvorhaben. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Baulösungen, die von Planung und Projektentwicklung über Stahlhochbau und Brückenbau bis hin zur schlüsselfertigen Komplettabwicklung von Bauvorhaben reichen. Das Portfolio umfasst auch eigene Produktlösungen wie das Preflex® Parkhaus, das C + P Modulgebäude und den Preflex®-Träger. CHRISTMANN + PFEIFER zeichnet sich durch kurze Entscheidungswege, hohe Flexibilität und verbindliche Beratung aus. So plant, konstruiert, fertigt und realisiert das Unternehmen Hallengebäude, Industrieanlagen, Brückenbauten, Bürogebäude, Autohäuser und mehr.

