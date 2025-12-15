Christmas Shopping-Sonntag im nahezu vollvermieteten ALEXA

Finale der Aktion „Freude erleben, Glück teilen“

Am 21. Dezember gibt es die Gelegenheit für alle, die noch auf der Suche nach schönen Weihnachtsgeschenken sind oder die einfach einen gemütlichen Einkaufsbummel genießen möchten. Am kommenden Sonntag lädt das ALEXA am Alexanderplatz zum Christmas Shopping-Sonntag ein. Das beliebte Shopping- und Freizeitcenter ist nahezu vollvermietet und so dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf die riesige Shoppingvielfalt freuen: Die rund 170 Geschäfte sowie die Restaurants und Cafés im ALEXA öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und sorgen für das perfekte Einkaufserlebnis, das keine Wünsche offenlässt. Besonders festliche Momente bietet die ALEXA Weihnachtswelt mit dem prächtig geschmückten Lindt-Stand. Hier dürfen sich die Besucherinnen und Besucher verwöhnen lassen und am verkaufsoffenen Sonntag unterhaltsame Höhepunkte genießen:

Um 14 Uhr startet die große Verlosung der einzigartigen Weihnachtskugeln, die bekannte Persönlichkeiten mit viel Liebe verziert haben. Die besonderen Unikate, die während der ganzen Adventszeit das ALEXA geschmückt haben, stammen etwa von Axel Schulz, Roland Kaiser, Timur Ülker, Paula Senfkorn, Dalia, Detlef Soost und vielen weiteren. Zum Mitmachen an der Verlosung einfach eine Spende an der Kundeninfo abgeben, den Teilnahmebogen ausfüllen und mit etwas Glück gewinnen.

Im Anschluss gibt es im ALEXA eine wahrlich schöne Bescherung für das Ronald McDonald Haus Berlin-Wedding. Zum großen Finale der Charity-Aktion „Freude erleben, Glück teilen“ präsentiert das Center die Spenden, die während der Adventszeit für die Einrichtung gesammelt wurden. Außerdem dürfen sich die Kinder aus dem Ronald McDonald Haus auf die Weihnachtsgeschenke freuen, die bei der Wunschbaum-Aktion von den Kundinnen und Kunden des ALEXA gespendet wurden. Für eine festliche Atmosphäre sorgt das Neue Kammerorchester Berlin von 13 bis 18 Uhr mit stimmungsvoller Musik.

„Am vierten Adventssonntag öffnen wir die Türen für unsere Gäste und laden sie zum entspannten Stöbern und Genießen ein. Sicher eignet sich der Tag auch, um letzte Weihnachtsgeschenke oder Deko-Artikel für die Festtage zu besorgen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Auch möchten wir unseren Kundinnen und Kunden zum Abschluss unserer Aktion ‚Freude erleben, Glück teilen‘ für ihre zahlreichen Spenden danken. Mit dem großen Engagement unserer Besucher gelingt es, Herzenswünsche von jungen Menschen aus dem Ronald McDonald Haus zu erfüllen. Vielen Dank dafür!“

