Christoph Feddersen ist CPTO der dataglobal Group

Erfahrener Technologie- und Produktstratege treibt Weiterentwicklung und Cloud-Transition des Produktportfolios rund um den Digital Workplace voran. Kunden und Partner profitieren von Produktintegration mit neuen Möglichkeiten und Mehrwerten.

Heilbronn, 15.04.2025 – Mit Christoph Feddersen stärkt die dataglobal Group ihre technologische Führungsriege. Der erfahrene Technologie- und Produktstratege verantwortet die Cloud-Transformation und Integration des Portfolios, mit klarem Fokus auf Wachstum und Kundennutzen. Als neuer Chief Product and Technology Officer (CPTO) hat er zum 1. April 2025 die Leitung der Bereiche Produktentwicklung und Technologie übernommen mit dem Ziel, die dataglobal Group mit innovativen Lösungen, zukunftsorientierten Produkten und einer klaren technischen Vision zu stärken.

Feddersen bringt langjährige Erfahrung in der Entwicklung, im Produktmanagement sowie in der erfolgreichen Transition von Softwarelösungen in die Cloud mit – insbesondere im Bereich Content-Management-Systeme. Vor seinem Einstieg bei der dataglobal Group war er mehr als 20 Jahre bei Crownpeak Technologies (früher e-Spirit GmbH), zuletzt als Vice President Technical Product Management, wo er maßgeblich die Integration mehrerer Produktlinien in eine skalierbare Plattform verantwortete, und eine langfristige Produkt- und Technologie-Roadmap etablierte.

„Technologie ist für mich kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug, um Unternehmen effizienter und erfolgreicher zu machen. Die dataglobal Group zeichnet genau dieser Pragmatismus in Verbindung mit mittelständischer Innovationskraft aus“, erklärt Christoph Feddersen, neuer CPTO der dataglobal Group. „Mit unserer Vision der Data City wollen wir den Arbeitsalltag unserer Kunden einfacher, effizienter und intelligenter gestalten. Das Produktportfolio der dataglobal Group bietet dafür ein enormes Potential und ich brenne darauf, es gemeinsam mit dem Team weiterzuentwickeln.“

Als CPTO verantwortet Feddersen die Produktentwicklung und Technologienutzung über das gesamte Portfolio der dataglobal Group hinweg. Im Fokus seiner Arbeit stehen zunächst die Zusammenführung und Integration der Produkte sowie die Transformation in die Cloud, um Effizienz und Skalierbarkeit zu fördern und so schnelleres Wachstum zu ermöglichen.

Christoph Feddersen ist 43 Jahre alt und wohnt seit vielen Jahren in Dortmund. Der technologiebegeisterte Leader erweitert das mit seinem Eintritt dreiköpfige dataglobal-Führungsteam – bisher bestehend aus CEO Nicolas Schwarzpaul und CFO Lukas Sosovicka.

„Christoph gibt unserer strategischen Ausrichtung mit seiner großen Erfahrung noch mehr technische Tiefe und Strahlkraft. Er steht für Kundenorientierung sowohl in den Produkten als auch in den Entwicklungsprozessen. Mit seiner Expertise werden wir unser Produktportfolio noch besser weiterentwickeln und unsere Kunden unterstützen können“, sagt Nicolas Schwarzpaul, CEO der dataglobal Group.

Unter dem Leitsatz „The World is your Workplace“ bietet die dataglobal Group eine nahtlose digitale Infrastruktur für hybride Arbeitswelten. Der ganzheitliche Ansatz Data City verbindet KI-gestützt alle Bereiche des Digital Workplace: von Dokumentenmanagement (ECM), Prozessdigitalisierung und Ressourcenmanagement bis hin zu Cybersecurity. Mit der Data City erleben Kunden die intelligente, nahtlose Arbeitswelt von morgen, schon heute.

Mehr Informationen zur Unternehmensgruppe dataglobal Group:

https://www.dataglobalgroup.com

Die dataglobal Group aus Heilbronn verfolgt den ganzheitlichen Data-City-Ansatz für den Digital Workplace und steht für leistungsstarke Softwarelösungen basierend auf etablierten Lösungen für Enterprise Content Management (ECM) und Business Process Management (BPM) sowie Ressourcenmanagement und Mail Security. Mit mehr als 3.000 Bestandskunden in der DACH-Region und darüber hinaus gehört sie zu den führenden Anbietern in diesem Bereich. Zum Markenportfolio der Gruppe gehören bekannte Produkte wie dataglobal CS, eXpurgate, windream und vysoft. Die Unternehmensgruppe besteht seit 2021 und bündelt die jahrzehntelange Expertise der zusammengeschlossenen Unternehmen. www.dataglobalgroup.com

