Christophe Campe wird Head of Automotive bei CHEP Europa und Nordamerika

Köln, 21. Mai 2025 – CHEP, das Unternehmen für Supply-Chain-Lösungen mit dem weltweit größten Pooling-Netzwerk für Ladungsträger, hat mit Wirkung zum 15. April Christophe Campe zum neuen Head of Automotive für Europa und Nordamerika benannt. Er tritt die Nachfolge von Murray Gilder an, der kürzlich die Position des Country General Managers für Großbritannien und Irland übernommen hat.

„Die Kundenzufriedenheit sicherstellen, neue unternehmerische Möglichkeiten identifizieren und gleichzeitig ein nachhaltiges Volumenwachstum beschleunigen – das wird in Zukunft von entscheidender Bedeutung sein“, erklärt Helen Lane, CEO von CHEP Europe. „Ich freue mich, dass Christophe mit seinem Expertenwissen und seiner umfangreichen Erfahrung an der Spitze von CHEP Automotive steht.“

Seit seinem Eintritt im Jahr 1993 hielt Christophe Campe verschiedene strategische Positionen bei CHEP inne. Im Jahr 2001 wurde er zum Finance Director für Deutschland, die nordischen Länder und Osteuropa ernannt, bevor er als Country General Manager die Beneluxländer und Deutschland verantwortete. Anschließend wechselte er in die Bereiche CHEP First Mile Solutions und European Key Accounts. Seit 2018 ist er Senior Vice President, European Supply Chain, tätig.

Elektrifizierung, autonomes Fahren sowie vernetzte und gemeinsam genutzte Mobilität verändern die Liefernetzwerke der Automobilindustrie. Erstausrüster (OEMs) und Zulieferer suchen nach Verpackungslösungen, die als Hebel für mehr Agilität, Resilienz und Nachhaltigkeit dienen. „Der Aufbau von Partnerschaften entlang des Netzwerks ist entscheidend, um diese Ziele zu erreichen. Nach mehr als 30 Jahren bei CHEP freue ich mich sehr darauf, mit einem neuen dynamischen und erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, um unser einzigartiges „Share-and-Reuse“-Modell weiter an die Bedürfnisse einer sich entwickelnden Branche anzupassen und umzusetzen.“

Über CHEP

CHEP ist ein weltweit führender Anbieter von Lieferkettenlösungen. Gemeinsam mit Produzenten, Herstellern, Einzelhändlern und Logistikpartnern treibt CHEP den intelligenten und nachhaltigen Warenverkehr in mehr als 60 Ländern voran. Mit seinem Netzwerk für das Teilen, die Instandhaltung und das Wiederverwenden von vernetzten Paletten, Kisten und Containern unterstützt CHEP Unternehmen bei der Optimierung ihrer Lieferketten, um Kosten zu senken und die Umweltauswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Die führende Rolle von CHEP in der Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, Emissionen, Abfall und Einwegverpackungen zu minimieren. Das Unternehmen verbindet dies mit einem Fokus auf Resilienz, um durch Daten, Skaleneffekte und Kooperationen zukunftssichere Liefernetzwerke aufzubauen. Mit seiner operativen Exzellenz, auf die weltweit führende Marken vertrauen, beliefert CHEP hauptsächlich Kunden aus der Konsumgüterindustrie (z. B. Trockenwaren, Lebensmittel, Haushaltsartikel, Gesundheits- und Körperpflegeprodukte, Frischwaren und Getränke), dem Einzelhandel, der Automobilindustrie und der allgemeinen Fertigungsindustrie.

Als Teil der Brambles Group verwaltet CHEP rund 347 Millionen Paletten und Container über ein Netzwerk von mehr als 750 Service Centern. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 11.000 Mitarbeiter, wobei sich die größten Niederlassungen in Nordamerika und Europa befinden.

