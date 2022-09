CIBODU® erweitert mit neuem Partner Sundt sein Sortiment um liposomale Produkte!

Seit 2019 bietet die Marke CIBODU® der Kitzinger CAPIEM GmbH ihren Kunden Premium Produkte mit Cannabidiol für einen besseren Lebensstil an. Die mit der Abkürzung CBD vermarkteten Hanf-Erzeugnisse sind als Pflegeprodukte, Nahrungsergänzungsmittel und im Fitnessbereich bekannt. Nun wird CIBODU® neben CBD auch liposomale Produkte anbieten. Dies ist ein Entwicklungsfeld, auf das sich die niederländische Marke Sundt Nutrition B.V spezialisiert hat. So ist es nur folgerichtig, dass sich CIBODU® entschieden hat, die hochqualitative Produktlinie mit ins Sortiment aufzunehmen.

Liposomen dienen als Transportmittel und Verstärker für Wirkstoffe

Durch die innovative liposomale Technologie lassen sich Nährstoffe noch effizienter vom Körper aufnehmen und verarbeiten. Dabei werden sie während der Produktherstellung in sogenannte Liposome verpackt. Diese Verbindungen sind perfekt geeignet, gesundheitsfördernde Stoffe in den Körper zu transportieren.

Die Sundt Nutrition B.V setzt dafür auf natürliche Phospholipide: Bipolare Fette, die sowohl wasser- wie auch fettlösliche Stoffe aufnehmen können. Sie umhüllen die Vitamine und Vitalstoffe in membranähnlichen Kapseln. Dies sorgt für einen schnelleren Transport in Blutbahnen und Gewebe und verstärkt so ihre Wirkung.

Effizienterer Transport verhindert Einbußen in der Wirksamkeit

Die Effizienz diverser Arzneien, Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate wird bereits seit Jahren durch dieses Spezialverfahren erhöht. Künftig können auch Anwender von CBD-Ölen von einer Anreicherung mit Liposomen profitieren. Ohne diese gehen oftmals wertvolle Anteile des Wirkstoffes verloren. Denn CBD hat eine hohe Fettlöslichkeit, weswegen wässrige Umgebungen seine Wirksamkeit hemmen können. Die liposomale Technologie verhindert derlei Einbußen und gewährleistet eine intensivere Wirkung.

CIBODU® unterstützt seine Kunden bei einer gesunden Lebensführung

Bereits seit Jahren vermarktet CIBODU® erstklassiges CBD unter anderem als Nahrungsergänzungsmittel, Sport- oder Kosmetikprodukte. Fast ebenso lange bietet SUNDT seinen Kunden ein umfangreiches Sortiment an Vitaminen und Mineralien an. Stets auf Basis der innovativen liposomalen Technologie.

Ausschließlich hochwertiges Pflanzenmaterial, eine nachhaltige Herstellung und kompetente Beratung legen den Grundstein für die neue vegane Produktreihe. Sämtliche Artikel werden vor ihrer Vermarktung einer detaillierten Labor-Überprüfung unterzogen und sind entsprechend zertifiziert. Damit bietet CIBODU® künftig ein noch größeres Sortiment an Gesundheitsprodukten an.

Als Teil der Nordic Unternehmensgruppe fokussiert sich SUNDT seit seiner Gründung 2020 auf exklusive Nahrungsergänzungsmittel. CIBODU® setzt auf qualitativ hochwertige Produkte und garantiert als einer der führenden CBD Onlineshops eine einfache und unkomplizierte Lieferung und Bezahlung. Beide Unternehmen wollen mit ihrer Erfahrung und Kompetenz jeden Kunden bei einer gesunden Lebensführung unterstützen und die Produkte auf einfachem Wege zugänglich machen.

