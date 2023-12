Cisco Live 2024: Kommunikationssoftware von Enghouse

In Amsterdam setzt Enghouse Interactive Akzente mit flexiblen Lösungen für Cisco-Umgebungen.

Leipzig, 12. Dezember 2023 – Enghouse Interactive ist mit dabei, wenn vom 05. bis 09. Februar 2024 in Amsterdam die Cisco Live ihre Tore öffnet. Besuchern bietet sich die Gelegenheit, am Stand C16/Halle 2 von Enghouse-Experten über individuelle Kommunikationslösungen für eine optimale Customer Experience beraten zu lassen. Veranstaltungsort der Cisco Live 2024 ist das Messe- und Kongresszentrum RAI Amsterdam in der Europaplein 24 nahe Flughafen und Hauptbahnhof.

Die Lösungen von Enghouse Interactive für Cisco reichen von Vermittlungsplatzkonsolen und Anrufaufzeichnung bis hin zum Multi-Channel Contact Center. Der modulare Aufbau erlaubt es Unternehmen jeder Größenordnung, die Lücke zwischen Unified Communications und dem Contact Center zu schließen und mit der Vernetzung ihres Unternehmens durchzustarten.

Die Quality Management Suite für Cisco von Enghouse Interactive beispielsweise erfasst Interaktionen in allen Abteilungen und an allen Unternehmensstandorten. Dies erleichtert die Optimierung von Geschäftsprozessen, die Einhaltung behördlicher Vorschriften, die Verbesserung der Kundenbetreuung

Reicher Funktionsumfang für CUCM

Den Besucher am Enghouse-Messestand C16 in Halle erwarten robuste und hoch skalierbare Kommunikations- und Verwaltungsfunktionen für den Cisco Unified Communication Manager CUCM). Zur Verfügung gestellt werden diese Funktionen mit der Serverplattform des AND Phone Application Servers (APAS).

Cisco-Lösungen On-Prem oder in der Cloud

Zu den Highlights am Messestand von Enghouse Interactive (C16) zählen auch 3rd-Party-Applikationen im Cisco-Umfeld, die sich – unabhängig von Branche und Unternehmensgröße – On-Prem oder in der Cloud im Multi-Mandantenprinzip einsetzen lassen.

Abgedeckt werden dabei so gut wie alle Anforderungen: Vermittlungsplatzkonsolen mit intelligentem Routing, diverse Telefonie-Services wie zum Beispiel Directory und Aufzeichnungsfunktionen, Statistik- und Controlling-Lösungen sowie CRM-Anbindungen. Letztere unterstützen die optimale Integration von CRM-Lösungen der Anbieter SAP, MS Dynamics und Salesforce in bestehende Geschäftsprozesse.

Enghouse Interactive auf der Cisco Live 2024 Amsterdam: Stand C16/Halle 2.

Enghouse Interactive (EI) ist ein weltweit führender Anbieter von Contact-Center- und Video-Collaboration-Lösungen. Die Lösungen von EI ermöglichen es Kunden, überzeugende Kundenerlebnisse zu liefern, indem sie das Contact Center von einer Kostenstelle in einen leistungsstarken Wachstumsmotor verwandeln. Enghouse Interactive hat weltweit Tausende von Kunden, die von einem globalen Netzwerk von Partnern und engagierten Mitarbeitern betreut werden. Enghouse Interactive ist eine Tochtergesellschaft von Enghouse Systems Limited, einem Software- und Dienstleistungsunternehmen, das an der Toronto Stock Exchange (TSX) unter dem Symbol „ENGH“ notiert ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.enghouseinteractive.de

Firmenkontakt

Enghouse Interactive

Michèle Matzek-Kunstmann

Neumarkt 29-33

04109 Leipzig

+49 23 827 799 702



https://www.enghouseinteractive.de

Pressekontakt

Fuchs Pressedienst und Partner

Franz Fuchs

Narzissenstr. 3b

86343 Königsbrunn

+49 8231 609 35 36



https://www.fuchs-pressedienst.de

Bildquelle: Enghouse Interactive