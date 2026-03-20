Cisco Powered Service: Business Collaboration as a Service (BCaaS) -Controlware erweitert das Managed Service-Angebot nach erfolgreichem Cisco Audit

Dietzenbach, 17. März 2026 – Während viele Unternehmen ihre UCC-Systeme in die Cloud verlagern, wächst zugleich der Bedarf nach performanten Collaboration-Lösungen, die aus Compliance-, Sicherheits- oder Souveränitätsgründen im lokalen Rechenzentrum betrieben werden. Controlware setzt hier mit einem neuen Managed Service an: Mit dem jüngst bestandenen Audit für den „Cisco Powered Service: Business Collaboration as a Service (BCaaS)“ dokumentiert der IT-Dienstleister und Managed Service Provider die Qualität seiner Services beim Betrieb moderner Kommunikationsplattformen.

Die Nachfrage nach Managed Services im Bereich UCC wächst: In vielen Unternehmen sind die Kommunikationsumgebungen historisch gewachsen und umfassen unterschiedlichste Telefonanlagen, Messaging-Systeme und Videoplattformen. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Mobilität, Integration in digitale Geschäftsprozesse sowie an Datenschutz und Compliance – der Betrieb der UCC-Umgebung wird also zunehmend komplexer und bindet wertvolle Ressourcen in der IT. „Business-Collaboration-as-a-Service-Angebote stehen bei Unternehmen und Behörden derzeit hoch im Kurs – und der Cisco Unified Communications Manager ist eine hervorragende Plattform, um diese Lösungen bereitzustellen“, sagt Rouven Ashauer, Business Development Manager Collaboration bei Controlware. „Vor diesem Hintergrund war der Audit-Termin mit unserem langjährigen Partner Cisco für uns ein intensiver, spannender und mitunter aufregender Meilenstein. Es freut mich sehr, dass wir uns erneut als kompetenter, zuverlässiger und serviceorientierter Managed Service Provider beweisen können. Für unsere Kunden ist das ein wichtiges Signal, dass ihre Cisco Kommunikationsplattformen bei uns optimal betreut werden.“

Mit Managed Services zum flexiblen Arbeitsplatzmodell

Das technische Fundament des Controlware BCaaS-Angebots bildet der IP-basierte Cisco Unified Communications Manager – eine medienübergreifende Plattform, die Sprach- und Videokommunikation, Konferenzfunktionen sowie das Management von Rufgruppen und Weiterleitungen zentral bereitstellt. Präsenz- und Chatfunktionen, mobile Clients und Desktop-Softphones unterstützen flexible Arbeitsmodelle. Über offene Schnittstellen lassen sich auch CRM-, Helpdesk- und branchenspezifische Anwendungen integrieren, um die Kommunikationsprozesse nahtlos in digitale Arbeitsabläufe einzubinden. Ein wesentliches Merkmal der Lösung ist dabei der konsequente On-Premises-Ansatz: Anders als bei Cloud-basierten Collaboration-Angeboten verbleiben alle Daten und Systeme im Rechenzentrum des Kunden. Diese behalten so die volle Kontrolle über Daten, Sicherheitsrichtlinien und Compliance-Vorgaben.

Technologisch und wirtschaftlich attraktive Lösung

Controlware zeichnet für die Planung, die Implementierung, den Betrieb und die Weiterentwicklung der Kommunikationsplattform verantwortlich. Dies umfasst auch das Architekturdesign, die Integration bestehender Anwendungen, das Monitoring sowie das Incident- und Change-Management nach ITIL, ergänzt um regelmäßige Security-Updates, Releasewechsel und ein transparentes Reporting zur Service-Qualität. Das flexible Managed-Service-Modell ist für die Kunden auch wirtschaftlich attraktiv: Controlware stellt die Hard- und Software bereit, übernimmt die Finanzierung und die Wartung der Plattform und rechnet die Leistungen planbar monatlich oder jährlich ab.

Weitere Informationen zu den Controlware Managed Business Communications Services erhalten Unternehmen und Behörden unter: https://www.controlware.de/loesungen/collaboration/collaboration-as-a-service

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH gehört zu den führenden IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit über 1.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von nahezu 500 Millionen Euro. Seit der Gründung im Jahr 1980 unterstützt Controlware mittelständische und große Unternehmen sowie Behörden und öffentliche Einrichtungen mit der Planung, Umsetzung und dem Betrieb moderner IT-Infrastrukturen. Das Leistungsportfolio umfasst Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services. Ziel ist ein wirtschaftlicher, zukunftssicherer und nachhaltiger IT-Betrieb. Controlware bietet sowohl gezielte Betriebsunterstützung als auch vollständig verantwortete Managed Services für Cloud-basierte und On-Premises gehostete Netzwerk-, Security- und Data Center-Umgebungen. Ergänzend stehen Cyber Defense Services zur Verfügung. Neben einem Vertriebs- und Servicenetz mit 14 nach ISO 9001 zertifizierten Standorten in der DACH-Region unterhält Controlware internationale Partnerschaften. Das eigene Customer Service Center ist nach ISO 27001 zertifiziert. Seit vielen Jahren arbeitet das Unternehmen eng mit führenden Herstellern und innovativen Technologiepartnern zusammen und ist bei diesen auf höchstem Qualifizierungsniveau zertifiziert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förderung des Nachwuchses. Controlware kooperiert mit führenden Hochschulen und betreut kontinuierlich rund 50 Auszubildende und Studierende als Investition in die Kompetenz von morgen.

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