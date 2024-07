cit beim Bayerischen Anwenderforum

E-Government-Tagung bietet Gelegenheit zum Austausch über die Gestaltung der digitalen Zukunft in Bayern. Die Low-Code-Plattform cit intelliForm wird bereits flächendeckend im Freistaat genutzt.

Dettingen/Teck, 02.07.2024 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, ist Aussteller beim Bayerischen Anwenderforum in München.

Die Tagung bietet eine Plattform für Expertinnen und Experten aber auch Interessierte, die sich über konzeptionelle und praktische Fragen des IT-Einsatzes in der bayerischen Behördenlandschaft austauschen und darüber diskutieren möchten. Eine zentrale Rolle spielen dabei aktuelle Entwicklungen der technologischen und personellen Rahmenbedingungen.

Die cit GmbH wird bei der Veranstaltung ihre Lösungen rund um die E-Government-Plattform cit intelliForm vorstellen, die flächendeckend bei hunderten Kommunen im Freistaat, aber beispielsweise auch beim Land Bayern selbst sowie der Landeshauptstadt München zum Einsatz kommt. Zudem ist das Unternehmen stark vernetzt mit der bayerischen E-Government-Landschaft und arbeitet eng mit Partnern wie der AKDB, komuna und dem IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (IT-DLZ) zusammen.

Das breite Spektrum vorgefertigter Integrationen – von der Unterstützung der BayernID und des Elster-Unternehmenskontos bis zu robusten Verfahren zur elektronischen Bezahlung – sowie die unkomplizierte Anbindung an zahlreiche bestehende Fachverfahren macht Low-Code-Plattform cit intelliForm besonders attraktiv für verschiedenste digitale Anwendungen im Freistaat.

„Die bayerische Verwaltung gehört über alle Ebenen hinweg zu den Vorreitern der Digitalisierung im Public Sector. Bayern ist für uns ein wichtiger Markt und wir nutzen gern die Gelegenheit zum Austausch beim Bayerischen Anwenderforum“, erklärt Klaus Wanner, geschäftsführender Gesellschafter bei cit und E-Government-Experte.

Weitere Informationen zur Veranstaltung und die Möglichkeit zur Anmeldung zum Bayerischen Anwenderforum 2024 am 10. und 11. Juli in München finden Interessierte hier: https://bayerisches-anwenderforum.de/

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

Firmenkontakt

cit GmbH

Andreas Mühl

Kirchheimer Str. 205

73264 Dettingen/Teck

+49 7021 / 950 858 -65



http://www.cit.de

Pressekontakt

bloodsugarmagic GmbH & Co. KG

Bernd Hoeck

Gerberstr. 63

78050 Villingen-Schwenningen

+49 7721 9461 220



http://www.bloodsugarmagic.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.