Citadines Danube Vienna gewinnt renommierten SO!APART Award

Konzept des neuen Wiener Apart“hotels überzeuget

Bei der Verleihung der diesjährigen SO!APART Awards gestern in Leipzig ging das Citadines Danube Vienna als ein Sieger hervor. Das neue Apart“hotel in der Wiener Donaustadt konnte sich in der Kategorie „groß und großartig – Apartmenthaus“ durchsetzen.

„Wir freuen uns sehr über die Ehrung durch den renommierten SO!APART Award, der die herausragende Qualität des Citadines Danube Vienna widerspiegelt“, sagte David Renzmann, Area Manager Germany, Austria, Georgia & the Netherlands, anlässlich der feierlichen Preisverleihung im Rahmen des SO!APART Jahreskongresses 2024.

Das Citadines Danube Vienna öffnete am 12. Dezember 2023 als Teil eines umfassenden Stadtentwicklungsprojekts im 22. Wiener Bezirk seine Pforten – zwischen Innenstadt, Donau, Wirtschaftszentren und Institutionen wie den Vereinten Nationen. Es ist der ideale Standort für Städte-, Geschäfts- und Langzeitreisende, die die Flexibilität einer Serviced Residence schätzen, ohne auf den Komfort eines Hotels verzichten zu müssen.

Im Citadines Danube Vienna können die Gäste aus 223 Classic Rooms, Studios sowie Zwei- und Drei-Zimmer-Apartments mit konvertiblen Möbeln auswählen, mit deren Hilfe sich der Raum bei Bedarf in Arbeits- oder Wohnbereiche verwandeln lässt. Die Studios und Apartments verfügen zudem über voll ausgestattete Küchen. Darüber hinaus bietet das Citadines Danube Vienna eine Rezeption mit Lobby, Frühstücksservice, Fitnessraum, Wäscherei sowie als besonderes Highlight eine Rooftopbar mit spektakulärem Rundumblick. Das Haus wurde nachhaltig geplant und wird klimaneutral mit der Energie aus Erdwärme, Grundwasser, Abluft und Ökostrom betrieben.

Citadines ist eine Marke von The Ascott Limited (Ascott). Weitere Informationen zum Citadines Danube Vienna, anderen Citadines-Häusern sowie allen weiteren Marken von Ascott gibt es unter www.discoverasr.com/de

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 950 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 220 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

