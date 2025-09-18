Citadines-Häuser laden Anfang Oktober zur großen Coffee Week ein

Kreative Umsetzung des Mottos „For the Love of Coffee“ in Berlin, Frankfurt und Wien – Barista-Workshops in Paris und Brüssel

Vier Tassen pro Tag pro Person: So viel Kaffee konsumierten die Deutschen durchschnittlich im Jahr 2024 – Tendenz steigend. Damit zählt das schwarze Gold zu den beliebtesten Getränken und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Bei den Citadines Aparthotels ist die Liebe zu Espresso, Filterkaffee & Co. besonders ausgeprägt, wie bereits das Motto „For the Love of Coffee“ verrät. Daher lädt Citadines in Deutschland und Europa an den ersten sieben Oktobertagen die Gäste zur großen Coffee Week ein und bietet ein buntes Programm rund um das dunkelbraune Gebräu. Anlass ist der Internationale Tag des Kaffees am 1. Oktober 2025.

Berliner Citadines wird zum Kaffeetreff

Das Citadines Kurfürstendamm Berlin wird aus diesem Anlass den Loungebereich thematisch zum Thema Kaffee dekorieren und präsentiert unter anderem anregende Mischungen und kostenloses Gebäck. Dabei feiert das Berliner Haus den Kaffee besonders intensiv, denn bereits im Vorfeld der Coffee Week von Citadines finden in der Hauptstadt die Coffee Week Berlin (22.-25. September 2025) sowie erstmals das Berlin Coffee Festival statt (26.-27. September 2025). Neben ausgefallenen Kreationen werden hier aktuelle Trends, Inspirationen und das neueste Zubehör vorgestellt, und Kaffeeliebhaber sind zum Networken eingeladen.

Wiener Kaffeehauskultur und Tipps von Profi-Baristas

Neben dem Citadines Kurfürstendamm Berlin planen auch weitere Häuser in ganz Europa besondere Aktionen zur Coffee Week, etwa das Citadines City Centre Frankfurt sowie das Citadines Danube Vienna, in dem es passend zur Wiener Kaffeehauskultur süße Leckereien zum Kaffee gibt, den die Hausgäste kostenlos genießen. In Großbritannien und Frankreich wurde die Partnerschaft mit dem italienischen Kaffeeproduzenten Segafredo erneuert, weshalb einige Häuser in Paris professionelle Barista einladen, damit sie den Gästen demonstrieren, wie ein perfekter Caffe Latte und andere Spezialitäten zubereitet werden. Auch zwei Hotels in Belgien laden zu besonderen Barista Events am in Zusammenarbeit mit dem belgischen Kaffeehaus Cafe Winok ein. Dazu gehören:

Citadines Les Halles Paris (1. Oktober): unweit des historischen Viertels Les Halles und bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre.

Citadines Trocadero Paris (6. Oktober): ideal gelegen in einem ruhigen Wohnviertel und fußläufig vom berühmten Palais du Trocadero und dem Eiffelturm.

Citadines Sainte-Catherine Brussels (29./30. September): am Rande der Altstadt von Brüssel mit lokalen Geschäften und Restaurants.

Citadines Toison d“Or Brussels (29./30. September): nur fünf Minuten Fußweg zum Justizpalast mit dem Place Poelaert, der einen Rundumblick über Brüssel bietet.

Auf Instagram plant Citadines darüber hinaus ein Gewinnspiel, bei dem man mit etwas Glück zwei Übernachtungen in einem der europäischen Citadines Aparthotels gewinnen kann.

Rund 200 Citadines in mehr als 30 Ländern

Auch außerhalb der Coffee Week steht bei Citadines der Kaffeegenuss hoch im Kurs. So gibt es Partnerschaften mit Kaffeeröstern und ausgewählten Cafes. Citadines selbst gehört zu The Ascott Limited (Ascott), einem Unternehmen, das weltweit innovative Beherbergungskonzepte entwickelt. Innerhalb dieses Portfolios zeichnen sich die Häuser von Citadines neben ihrer zentralen Lage in großen Städten vor allem durch ihre großzügigen Studios und Apartments aus, die darauf ausgelegt sind, Wohnen, Schlafen, Essen und Arbeiten miteinander zu kombinieren. Derzeit gibt es rund 200 Citadines (bereits in Betrieb oder in Vorbereitung) in mehr als 30 Ländern. Das gesamte Angebot von Ascott umfasst über 990 Häuser verschiedener Marken, von denen sich rund zwei Drittel bereits in Betrieb befinden, in 230 Städten weltweit.

Weitere Informationen zu Citadines gibt es unter www.discoverasr.com/de sowie zur Citadines Coffee Week unter www.discoverasr.com/en/citadines/for-the-love-of-coffee.

Seit der Eröffnung von The Ascott Singapore im Jahr 1984, dem ersten Appartment Hotel der internationalen Marke im asiatisch-pazifischen Raum, hat sich Ascott zu einem vertrauenswürdigen Gastgewerbeunternehmen mit rund 990 Häusern weltweit entwickelt. Ascott hat seinen Hauptsitz in Singapur und ist in mehr als 230 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA vertreten. Das breit gefächerte Angebot an Unterkünften umfasst Serviced Apartment Hotels und unabhängige Seniorenwohnungen sowie Studentenwohnungen und Mietwohnungen. Zu den preisgekrönten Marken gehören Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Preference, Fox, Harris, POP!, Vertu und Yello. Mit Ascott Star Rewards (ASR), dem Treueprogramm von The Ascott Limited, genießen die Mitglieder exklusive Privilegien und Angebote in den teilnehmenden Häusern. In diesem Jahr feiert Ascott sein 40-jähriges Bestehen im Gastgewerbe mit dem Start von Ascott Unlimited, einer ganzjährigen Kampagne die unlimitierte Möglichkeiten, Auswahl, Freiheit und Gutes bieten wird. Ascott Unlimited steht für eine Zukunft der unlimitierten Möglichkeiten vor dem Hintergrund des globalen Wandels und der sich verändernden Perspektiven des Reisens. Ascott Unlimited markiert Ascotts Ambitionen, neue Wege zu beschreiten und ein Sprungbrett für das nächste Wachstumskapitel als globales Gastgewerbeunternehmen zu sein. Mehr über Ascott Unlimited unter www.discoverasr.com/ascottunlimited

Firmenkontakt

The Ascott Limited

Ralph Steffen

Robinson Road 168

068912 Singapore

0065 6272 7272



http://www.discoverasr.com/de

Pressekontakt

Claasen Communication GmbH

Ralph Steffen

Breslauer Straße 10

64342 Seeheim-Jugenheim

06257 68781



http://www.claasen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.