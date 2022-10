Citadines räumt World Travel Awards ab

Zum sechsten Mal in Folge „Europe“s Leading Serviced Apartment Brand“

Bei den „World Travel Awards Europe 2022“ wurden die Citadines Apart’hotels als eine Marke von The Ascott Limited (Ascott) zum sechsten Mal in Folge zu Europas führender Marke im Segment der Serviced Apartments gewählt. In Deutschland hat Citadines den Titel als führende „Serviced Apartment Brand“ zum zehnten Mal verteidigt und belegte auch in Frankreich den obersten Platz. Die Auszeichnungen wurden von Reiseexperten und Verbrauchern weltweit vergeben. Folgende Citadines Apart“hotels wurden zudem als Einzelhäuser geehrt:

Citadines Arnulfpark München (Germany’s Leading Serviced Apartment 2022)

Citadines Eurometropole Strasbourg (France’s Leading Serviced Apartment 2022)

Citadines Ramblas Barcelona (Spain’s Leading Serviced Apartment 2022)

Citadines Islington London (England’s Leading Serviced Apartment 2022)

Das „La Clef Champs-Elysees Paris“ sicherte sich zudem den Titel als „Europe’s Leading Serviced Apartment 2022“. Ngor Houai Lee, Ascott’s Managing Director für Europa, sagte bei der Preisverleihung: „Zum sechsten Mal als Europas Top Marke im Segment der Serviced Apartments ausgezeichnet zu werden und zum zehnten Mal als führende Serviced-Apartment-Marke in Deutschland, ist eine große Ehre für uns. Es spiegelt unseren hohen Qualitätsanspruch wider und das Engagement unserer Teams, das sie in jeden einzelnen Gästeaufenthalt investieren – in touristischen Hotspots wie München ebenso wie in Geschäftszentren wie Frankfurt. Diese Auszeichnungen motivieren uns, in puncto Qualität, Kundenorientierung und Gastfreundschaft immer wieder über uns selbst hinauszuwachsen. Philippe Mettey, Vice-President Sales & Marketing Ascott Europe, ergänzte: „Es macht uns sehr stolz zu sehen, welche Anerkennung wir von der gesamten Tourismusbranche für unsere Häuser in aller Welt erhalten. Erneut konnten wir sowohl Gäste als auch Branche mit unserem einzigartigen Konzept inspirieren, das Flair der einzelnen Städte einfangen und es zum Leben erwecken. Wir danken insbesondere unseren unglaublichen Teams in Deutschland und ganz Europa, die alles dafür tun, unseren Gästen ein einmaliges Erlebnis in unseren Apart’hotels zu bieten.

Citadines Apart’hotel ist derzeit in 26 Ländern weltweit vertreten, davon mit 40 Häusern in Europa. Mit 80 in Planung befindlichen Aparthotels in 56 Städten, darunter Wien und Amsterdam, ist Citadines derzeit Ascotts am schnellsten wachsende Marke. Weitere Informationen über Ascott und die verschiedenen Marken gibt es unter www.discoverasr.com/de Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Ascott Star Rewards (ASR) profitieren bei Buchung und Aufenthalt von Prämien, niedrigsten Preisen, exklusiven Rabatten und Vergünstigungen bei Geschäfts- und Urlaubsreisen.

The Ascott Limited (Ascott) ist ein Unternehmen aus Singapur, das sich zu einem der führenden internationalen Betreiber von Unterkünften entwickelt hat. Das Portfolio von Ascott umfasst Unterkünfte in mehr als 200 Städten in über 40 Ländern im asiatisch-pazifischen Raum, in Zentralasien, Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in den USA. Ascott verfügt über mehr als 89.000 Einheiten in Betrieb und etwa 64.000 Einheiten in der Entwicklung, insgesamt also mehr als 153.000 Einheiten in über 900 Objekten. Zu den Serviced Apartment-, Coliving- und Hotelmarken des Unternehmens gehören Ascott, The Crest Collection, Somerset, Oakwood, Quest, Citadines, lyf, The Unlimited Collection, Preference, Vertu, Harris, Fox, Yello, Fox Lite und POP! Das Treueprogramm von Ascott, Ascott Star Rewards, bietet seinen Mitgliedern exklusive Vorteile, wenn sie ihre Aufenthalte in den teilnehmenden Häusern direkt bei Ascott buchen.

Ascott, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von CapitaLand Limited, leistete im Jahr 1984 mit der Eröffnung von The Ascott Singapore, dem ersten Serviced Apartment internationaler Klasse, Pionierarbeit im asiatisch-pazifischen Raum. Heute kann das Unternehmen auf über 30 Jahre Erfahrung in der Branche zurückblicken und verfügt über preisgekrönte Marken, die weltweit Anerkennung genießen.

