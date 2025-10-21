City4Living eröffnet neues Boardinghaus in Hainburg

Nach Obernburg am Main und Bad Nauheim nimmt City4Living nun ein weiteres Objekt im Rhein-Main-Gebiet in Betrieb. Im November eröffnet das neue Boardinghaus in Hainburg, das künftig Gästen ein komfortables Zuhause auf Zeit ermöglicht. Der Neubau befindet sich in der Kirchstraße 65a, hinter der Volksbank und direkt neben dem neuen Rathaus in Klein-Krotzenburg.

In dem nach KfW-40-Standard errichteten Gebäude sind 34 moderne Boardingapartments entstanden. Die 1- bis 2-Zimmer-Einheiten sind komplett möbliert und mit einer umfangreichen Ausstattung versehen. Zum Inventar gehören stets ein Bett, Kleiderschrank, Esstisch mit Stühlen, Sofa, Fernseher sowie eine Single-Einbauküche inklusive Geschirr, Gläsern, Besteck, Kochutensilien, Bettwäsche und Handtüchern. Jedes Apartment verfügt über ein eigenes Bad mit bodengleichen Duschen. Eine geschmackvolle Dekoration sorgt für ein wohnliches Ambiente mit Wiedererkennungswert.

Die drei Etagen des Hauses verfügen jeweils über einen Waschraum mit münzbetriebenen Waschtrocknern, die den Gästen jederzeit zur Verfügung stehen. Für Gäste stehen Tiefgaragenstellplätze zur Anmietung bereit. Das Gebäude wird durch eine Photovoltaikanlage und ein energieeffizientes Heiz- und Kühlsystem versorgt, das Warmwasser und Raumwärme bedarfsgerecht bereitstellt.

Das Konzept des „möblierten Wohnens auf Zeit“ erfreut sich seit Jahren wachsender Beliebtheit. Immer mehr Menschen arbeiten projektbezogen, wechseln kurzfristig den Arbeitsplatz oder benötigen für eine Übergangszeit eine Wohnung auf Zeit. Die City4Living bietet hier eine unkomplizierte und bezahlbare Lösung – mit kurzen Buchungs- und Kündigungsfristen und der Möglichkeit, den Aufenthalt individuell zu verlängern.

Die Apartments sind ab einer Woche buchbar und richten sich sowohl an Berufspendler und Projektmitarbeiter als auch an Unternehmen, die Personal zeitweise unterbringen möchten. Im Vergleich zu einer Hotelbuchung bietet das Boardinghaus mehr Platz, Komfort und Privatsphäre, bei gleichzeitig günstigerem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der monatliche Preis versteht sich als Pauschale ohne Nebenkostenabrechnung. Fernsehen und WLAN sind inklusive, bei Aufenthalten ab einem Monat erfolgt eine Reinigung inklusive Wäschewechsel kostenfrei. Alle Gäste können einfach mit ihrem Koffer anreisen und sich sofort zuhause fühlen.

Einladung zum Tag der offenen Tür

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, das neue Objekt kennenzulernen. Am Freitag, den 7. November 2025, findet von 11 bis 15 Uhr ein Tag der offenen Tür in der Kirchstraße 65a, 63512 Hainburg statt. Besucher haben Gelegenheit, sich die neuen Apartments anzusehen und das Team der City4Living persönlich kennenzulernen.

Mit der Eröffnung in Hainburg betreibt die City4Living nun elf Standorte im Rhein-Main-Gebiet. Die Häuser zeichnen sich durch zentrumsnahe Lagen, gute Verkehrsanbindung und die Nähe zu bedeutenden Wirtschaftsstandorten aus. Auf Basis von Kundenerfahrungen und Rückmeldungen entwickelt das Unternehmen sein Konzept stetig weiter, um den Bedürfnissen seiner Gäste bestmöglich gerecht zu werden.

