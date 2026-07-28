CIVAC bündelt 77 Beauftragten-Rollen in einer zentralen Compliance-Plattform

Der digitale Workspace verbindet Aufgaben, Schulungen, Audits und Dokumentation – für interne Beauftragte oder extern eingebundene Fachkräfte.

CIVAC stellt zentrale Plattform für die operative Compliance-Arbeit vor

Unternehmen müssen eine wachsende Zahl regulatorischer Aufgaben, Beauftragten-Rollen und Nachweispflichten koordinieren. In der Praxis werden Bestellungen, Fristen, Schulungen, Audits und Dokumente jedoch häufig über unterschiedliche Ordner, Tabellen, E-Mail-Postfächer und Einzellösungen verwaltet. Das erschwert die tägliche Arbeit und führt dazu, dass erforderliche Nachweise bei einer Prüfung erst zusammengesucht werden müssen.

Die CIVAC Compliance-Plattform bündelt diese Prozesse in einem zentralen Workspace. Unternehmen können dort ihre eigenen internen Beauftragten organisieren oder externe Fachkräfte in dieselbe Arbeitsumgebung einbinden. Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Fristen, Schulungen, Audits und Nachweise werden damit nicht mehr getrennt voneinander, sondern als zusammenhängender operativer Prozess geführt.

77 Beauftragten-Rollen in einer Plattform

CIVAC bildet aktuell 77 Beauftragten-Rollen und regulatorische Verantwortungsbereiche ab. Dazu gehören unter anderem Datenschutz, Informationssicherheit, Compliance, Arbeitssicherheit, Brandschutz, Gefahrstoffe, Geldwäsche, Qualitätsmanagement, Lieferkettensorgfalt, Hinweisgeberschutz, Hygiene, Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen.

Welche Rollen für ein Unternehmen relevant sind, hängt von Branche, Größe, Tätigkeiten und regulatorischem Umfeld ab. CIVAC stellt dafür eine strukturierte Übersicht der Beauftragten-Rollen mit Aufgabenbereichen und typischen Anforderungen bereit.

Jede aktive Rolle wird in der Plattform mit den zugehörigen Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Dokumentationsprozessen verbunden. Dadurch erhalten Geschäftsführung und Beauftragte einen gemeinsamen Überblick über offene Punkte, anstehende Fristen und den aktuellen Bearbeitungsstand.

Aufgaben, Schulungen, Audits und Dokumentation an einem Ort

Der CIVAC Workspace orientiert sich an der wiederkehrenden Arbeit betrieblicher Beauftragter. Die Plattform umfasst insbesondere:

Aufgaben mit Verantwortlichkeiten, Fristen und Wiedervorlagen

Schulungen mit Modulen, Tests und Teilnahmeübersichten

Audits und Begehungen mit strukturierten Kriterienkatalogen

zentrale Ablage von Dokumenten und Nachweisen

wiederkehrende Dokumentations- und Berichtsprozesse

Vorlagen für unterschiedliche Rollen und Anwendungsfälle

KI-gestützte Checks für Pflichten, Audit-Reife und ausgewählte Compliance-Themen

Aktuell stehen im Workspace 905 strukturierte Vorlagen zur Verfügung. Sie unterstützen unter anderem bei Datenschutz-Folgenabschätzungen, Richtlinienprüfungen, Sicherheitsbewertungen, Begehungen, Vorfallmeldungen, Schulungen und wiederkehrenden Berichten.

Erledigte Aufgaben, Schulungen und Audit-Ergebnisse können innerhalb der Plattform zusammengeführt und für interne oder externe Prüfungen exportiert werden. Unternehmen erhalten damit eine nachvollziehbare Dokumentation, ohne Informationen nachträglich aus verschiedenen Systemen rekonstruieren zu müssen.

Zwei Nutzungsmodelle für unterschiedliche Organisationsstrukturen

CIVAC kann auf zwei Arten genutzt werden.

Unternehmen mit eigenen Beauftragten können den Workspace lizenzieren und ihre bestehenden Verantwortlichen darin arbeiten lassen. Die fachliche Zuständigkeit verbleibt vollständig beim Unternehmen; CIVAC stellt die operative Plattform, Prozesse und Vorlagen bereit.

Alternativ können Unternehmen externe Beauftragte und Fachkräfte einbinden. Diese arbeiten innerhalb desselben Workspace und verwenden dieselben Aufgaben-, Berichts- und Dokumentationsstrukturen. Auch eine Kombination beider Modelle ist möglich, beispielsweise mit einem internen Datenschutzbeauftragten und einer externen Fachkraft für Informationssicherheit oder Arbeitssicherheit.

Damit muss ein Unternehmen nicht für jede Rolle eine getrennte technische und organisatorische Lösung aufbauen.

Compliance als laufender betrieblicher Prozess

CIVAC verfolgt den Ansatz, Compliance nicht als Sammlung einzelner Dokumente, sondern als fortlaufenden operativen Prozess zu organisieren. Jede Aufgabe erhält einen Verantwortlichen, eine Frist und einen dokumentierten Bearbeitungsstand. Schulungen, Audits und Nachweise werden direkt mit den jeweiligen Rollen und Verpflichtungen verbunden.

So können betriebliche Beauftragte ihre tägliche Arbeit strukturierter durchführen, während Geschäftsführungen einen konsolidierten Überblick über Verantwortlichkeiten, offene Maßnahmen und den Dokumentationsstand erhalten.

Eine Vorschau der Plattform und weitere Informationen zu den Funktionen des zentralen Compliance-Workspace sind auf der CIVAC-Website verfügbar.

Über CIVAC

CIVAC ist eine digitale Compliance-Plattform für Unternehmen und betriebliche Beauftragte. Die Plattform bündelt Beauftragten-Rollen, Aufgaben, Schulungen, Audits, Dokumentation und Nachweise in einem zentralen Workspace.

Unternehmen können CIVAC für ihre eigenen internen Beauftragten nutzen oder externe Fachkräfte in die Plattform einbinden. Ziel ist es, Compliance-Arbeit strukturiert, nachvollziehbar und prüfungsbereit im laufenden Betrieb zu organisieren.

Weitere Informationen:

www.civac.de

Pressekontakt:

CIVAC

E-Mail: info@civac.de

Website: www.civac.de civac roles platform

CIVAC bündelt 77 Beauftragten-Rollen sowie Aufgaben, Schulungen, Audits und Dokumentation in einem zentralen Compliance-Workspace für interne und externe Beauftragte.

Kontakt

CIVAC

Julia Hoffmann

Jungfrauenthal 8

20149 Hamburg

04022637183



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