Claranet übernimmt SAP-Beratungshaus KHETO

Managed Service Provider erweitert durch Übernahme Leistungsspektrum für SAP-Transformationsprojekte in Public Clouds

Frankfurt am Main, 22.07.2021: Der Managed Service Provider Claranet hat die Akquisition des SAP-Beratungshauses KHETO Consulting GmbH bekanntgegeben.

KHETO wurde 2005 mit Schwerpunkt SAP Business Intelligence gegründet und betreut Unternehmen bei ihren SAP-Projekten über den gesamten Lifecycle, von der strategischen Ausrichtung über die Implementierung bis zum Support. Mit der Übernahme des in Köln ansässigen Unternehmens erweitert Claranet das Leistungsspektrum im Bereich Managed Services darüber hinaus um den Betrieb von SAP Workloads auf Public Clouds.

“Durch die Aufkündigung der Unterstützung von “AnyDB” durch SAP ab 2027 ist der gesamte SAP-Markt in Bewegung geraten. Daher erwarten wir bei vielen anstehenden Migrationen von SAP auf S/4HANA eine gleichzeitige Transition in Richtung der Public-Cloud-Plattformen von Microsoft, AWS oder Google. Diese Erwartung wird nicht zuletzt durch die strategische Allianz zwischen SAP und Microsoft in ihrer gemeinsamen “Embrace-Initiative” unterlegt, die ebenso auf eine starke Konvergenz von Cloud und SAP setzt”, erläutert Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland, die Beweggründe für die Übernahme. “Die Bündelung der SAP-Kompetenzen von KHETO mit der Erfahrung von Claranet in den Bereichen Cloud-Transformation und Managed Hosting auch auf Public Clouds ermöglicht es uns, Kunden auf ihrem Weg von SAP R/3 zu S/4HANA in der Cloud optimal zu unterstützen und dabei einen umfassenden Lifecycle-Service zu bieten.”

Markus Grimm, einer der beiden Geschäftsführer von KHETO, ergänzt: “Das SAP-Umfeld ist mit seinen neuen Technologien und Plattformen ein stetiger Wachstumsmarkt. KHETO kann sein Portfolio durch die Nutzung von Synergien mit Claranet nun optimal um wichtige dieser Modernisierungsthemen erweitern. Durch die Integration von KHETO in die Claranet Gruppe ergibt sich ein breiteres Spektrum für Claranet und KHETO auf dem SAP-Markt. Dank KHETO und seiner langjährigen SAP-Expertise kann Claranet zudem gezielt wertvolles Know-how rund um SAP-Cloud-Migrationsprojekte, SAP Professional Services und SAP Managed Services anbieten. Darüber hinaus bieten sich den KHETO Beschäftigten neue Perspektiven und Möglichkeiten in weiteren Tätigkeitsbereichen und zukunftsorientierten Themenfeldern rund um SAP und Cloud. Die Integration von KHETO in die Claranet Gruppe bildet somit für alle Beteiligten ein großes Potential.”

Charles Nasser, Gründer und CEO von Claranet, kommentiert: “Die Erfahrung, die das Team von KHETO rund um die Migration von SAP auf S/4HANA hat, ist ein bedeutender Wissenszuwachs für Claranet. Gemeinsam können wir unsere Beziehung zu SAP und den Hyperscalern stärken und unseren Kunden umfassende Unterstützung für ihre SAP-Cloud-Modernisierungsprojekte bieten.”

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Claranet realisiert Cloud-Umgebungen in eigenen Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen von AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners “Magic Quadrant 2019” für “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” sowie im ISG-Report “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021”. Claranet hat einen jährlichen Umsatz von 500 Millionen Euro, über 10 000 Kunden und mehr als 2 500 Beschäftigte.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

Über KHETO

KHETO wurde 2005 in Köln mit Schwerpunkt SAP Business Intelligence gegründet. Das Beratungshaus betreut seine Kunden während des gesamten Lifecycles. Seit 2017 ist KHETO im Besitz der “SAP Silber Partnerschaft”. Beginnend mit der strategischen Ausrichtung über Beratung und Implementierung bis hin zur Betreuung des Betriebs und Support werden alle Themen adressiert und Fragestellungen dazu beantwortet. Hierdurch wird dem Kunden eine optimale Rundum-Betreuung geboten. Namhafte DAX notierte Unternehmen gehören zu den langjährigen Kunden von KHETO.

