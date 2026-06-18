Claroty präsentiert ersten CPS-nativen KI-Agenten für Cybersecurity

Claire liefert KI-gestützte Transparenz in cyber-physische Systeme, kontextbezogene Einblicke und proaktive Maßnahmen zum Schutz kritischer Infrastrukturen

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), stellt seinen neuen CPS-nativen KI-Agenten Claire vor. Dieser ermöglicht es Unternehmen, ihre geschäftskritische Infrastruktur proaktiv mit bislang nicht erreichter Geschwindigkeit und Präzision mit intuitiver Benutzerführung zu schützen. Claire basiert auf dem weltweit fortschrittlichsten CPS-Sprachmodell, das auf über einem Jahrzehnt Branchenexpertise basiert und mit dem größten CPS-Datenpool trainiert wurde.

Künstliche Intelligenz vergrößert die Angriffsfläche von cyber-physischen Systemen in einem solchen Tempo, dass dringend proaktive Abwehrmaßnahmen ergriffen werden müssen. Allein im Bereich der Robotik wird laut Goldman Sachs „der gesamte adressierbare Markt für humanoide Roboter bis 2035 voraussichtlich 38 Milliarden US-Dollar erreichen, was mehr als dem Sechsfachen der früheren Prognose von 6 Milliarden US-Dollar entspricht.“ Dabei werden „für 2030 mehr als 250.000 Auslieferungen humanoider Roboter prognostiziert, die fast ausschließlich für den industriellen Einsatz bestimmt sind.“

Gleichzeitig führt KI auch zu einer signifikanten Beschleunigung bei der Entwicklung von Bedrohungen. Auf diese Weise breiten sich Gefahren wesentlich schneller aus, als Sicherheitsteams darauf reagieren können. Die meisten KI-gestützten Cybersicherheitslösungen stellen dabei Geschwindigkeit und Einfachheit über Genauigkeit. Dies stellt jedoch insbesondere bei der Verteidigung geschäftskritischer Infrastrukturen eine gefährliche Abwägung dar. Unternehmen in diesem Bereich benötigen vielmehr intelligente, kontextbezogene und prädiktive Lösungen, die verlässliche Erkenntnisse liefern und so schnelle, zielgerichtete sowie skalierbare Maßnahmen ermöglichen.

Laut Gartner „verändert KI die Sicherheit von CPS grundlegend. Sicherheitsverantwortliche müssen eine Balance zwischen entscheidungsorientierter Betriebssicherheit (Safety) und KI-gestützter Vorhersage, Datenanreicherung und Untersuchung finden, um tatsächliche Risiken zu minimieren, komplexe Abläufe zu automatisieren und die Resilienz zu stärken, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen.“*

Die Claroty-Plattform mit Claire: CPS-nativer, KI-gestützter Schutz

Claroty hat Claire mit dem Schwerpunkt auf Präzision und Betriebsintegrität entwickelt. Dabei wurde das Tool sorgfältig auf der Grundlage der umfassenden Fachkenntnisse des Unternehmens in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen, Handel und öffentlicher Sektor trainiert, um den gesamten Prozess von der Erkennung bis zur Abwehr zu orchestrieren.

Claire basiert auf der preisgekrönten Bedrohungsforschung von Clarotys Forschungseinheit Team82. Die KI nutzt zudem das weltweit umfassendste CPS-Sprachmodell. Dieses beinhaltet detaillierte Informationen von über 6.500 verschiedenen OEMs und Herstellern medizinischer Geräte und wird an mehr als 20.000 Standorten in über 50 Branchen weltweit eingesetzt. Auf dieser Grundlage können Unternehmen, die branchenspezifische Agenten von Claire einsetzen:

Risiken reduzieren: Sicherheitsverantwortlichen steht ein rund um die Uhr einsatzbereites Team von Agenten zur Verfügung, das proaktiv die Behebung von Sicherheitslücken priorisiert und koordiniert. Auf diese Weise können die Angriffsfläche minimiert und Ausfallzeiten verhindert werden.

Operative Resilienz stärken: Mit profunden Informationen über die eingesetzten Geräte lassen sich Sicherheitsmaßnahmen optimal abstimmen und so die Sicherheit und Verfügbarkeit geschäftskritischer Umgebungen gewährleisten.

Gesetzliche Vorschriften einhalten: Mit Claire lässt sich der manuelle Aufwand bei der Vorbereitung auf Audits deutlich reduzieren. So werden Assets automatisiert regulatorischen Rahmenwerken zugeordnet und von OEMs genehmigte Patch-Stände nachgewiesen.

„Unternehmen stehen unter dem Druck, die digitale Transformation und den Einsatz künstlicher Intelligenz zur Steigerung der Effizienz und zur Kostensenkung voranzutreiben. Gleichzeitig müssen sie sicherstellen, dass diese Tools die Resilienz zuverlässig verbessern und die Verfügbarkeit gewährleisten“, erklärt Yaniv Vardi, CEO von Claroty. „Diese Herkulesaufgabe kann nur bewältigt werden, wenn man ein KI-Tool einsetzt, das die einzigartigen Komplexitäten von CPS-Umgebungen von Grund auf versteht und Sicherheitsmaßnahmen mit betrieblichen Anforderungen in Einklang bringt. Deshalb haben wir Claire entwickelt: Mitarbeitende können fundierte Entscheidungen treffen, die auf maßgeschneiderten Erkenntnissen und verlässlichen Aktivitäten der KI-Agenten basieren.“

* Gartner, Top 10 Use Cases for AI-Enabled CPS Security, Katell Thielemann, 3 March 2026

Gartner empfiehlt keine der in seinen Veröffentlichungen untersuchten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und rät Technologieanwendern auch nicht, ausschließlich die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder sonstigen Kennzeichnungen auszuwählen. Veröffentlichungen von Gartner stellen die Meinung der Forschungsorganisation von Gartner dar und sollten nicht als Tatsachenfeststellungen interpretiert werden. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder implizite Garantien im Hinblick auf die eigenen Studien aus, einschließlich Garantien zur Marktfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

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