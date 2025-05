Claroty und ectacom schließen Vertriebspartnerschaft

Sicherheit von cyber-physische Systemen als Wachstumsmotor für den Channel

Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), hat mit ectacom eine Vertriebspartnerschaft für Zentral- und Osteuropa geschlossen. Der Business Development Distributor ergänzt die bestehenden Partner Westcon Comstor und Boll Engineering mit seiner ausgesprochenen Expertise im Bereich komplexer OT-/IoT-Security-Technologien und -dienstleistungen.

„Clarotys Produktportfolio ist technologieführend. Nicht umsonst wird Claroty von Analysten bestens bewertet, was sich in sehr vielen gewonnenen, aber auch sehr treuen Kunden widerspiegelt“, sagt Tome Spasov, Chief Strategy & Growth Officer von ectacom. „Darüber hinaus sind wir zutiefst beeindruckt von den Mitarbeitern von Claroty, die die Zusammenarbeit menschlich bereichern und extrem professionell handhaben. Gemeinsam wollen wir Channel-Partner in Zentral- und Osteuropa aufbauen und weiterentwickeln. Auf diese Weise wird Claroty Channel-Champion werden.“ Hierzu agiert ectacom als verlängerter Arm von Claroty, unterstützt die Partner beim erweiterten Aufbau von Claroty-Know-how durch Vertriebsschulungen und Workshops und beim Aufbau einer Umsatz-Pipeline durch ein eigenes Projekt-Akquise-Zentrum, bei dem Endkundenleads an die Partner weitergegeben werden. „Für den Channel bedeutet die Partnerschaft einen Wachstumsmotor in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, der auf Synergien zwischen Claroty, ectacom und aktiven Channel-Partnern basiert. Besonders für aktive Partner soll das Claroty-Investment gemäß „Fördern“ und „Fordern“ in attraktiven Gesamtmargen münden“, so Spasov.

„Die Sicherheit von cyber-physischen Systemen ist ein sehr komplexes Thema, bei dem jeder Kunde andere Anforderungen aufweist, auf die individuell eingegangen werden muss. ectacom verfügt hier über eine herausragende Expertise, Beratungskompetenz und Erfahrung“, erklärt Thorsten Eckert, Regional Vice President Sales Central von Claroty. „Zudem kennt ectacom den OT-Markt genau, was uns in unserer Entwicklung insbesondere im Channel enorm weiterhelfen wird. Gemeinsam werden wir die Welt der cyber-physischen Systeme sicherer machen.“ Dazu sind verschiedene umsatzgenerierende Kampagnen sowie Teilnahmen an OT-Veranstaltungen, MatchMaking- und Endkunden-Events geplant.

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

