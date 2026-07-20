Claroty und Frenos für höhere industrielle Cybersicherheit

Kombinierte Lösung bietet umfassende Transparenz und priorisierte Abhilfemaßnahmen

New York/München, 20. Juli 2026 – Claroty, Spezialist für die Sicherheit von cyber-physischen Systemen (CPS), und Frenos, Pionier im Bereich KI-basierter, simulierter Penetrationstests im Bereich Betriebstechnik (OT), stellen gemeinsam eine integrierte Lösung für Industrieunternehmen bereit, die das Risiko von Ausfallzeiten in CPS-Umgebungen verringert. Durch die neue Partnerschaft können Unternehmen, die die Claroty-Plattform einsetzen, nun die Frenos-Plattform nutzen. Damit können sie ihre Abwehrmaßnahmen kontinuierlich anhand realer Angriffsszenarien überprüfen, die tatsächliche Ausnutzbarkeit erkannter Schwachstellen bewerten und Abhilfemaßnahmen auf der Grundlage des nachgewiesenen Risikos priorisieren.

Security-Teams stehen unter zunehmendem Druck, den wirtschaftlichen Nutzen ihrer Tätigkeit nachzuweisen. Sie müssen belegen, dass sie konkrete Risiken nachhaltig reduzieren. Gleichzeitig haben KI-gestützte Bedrohungen den Lebenszyklus von Gefahren extrem beschleunigt. Unternehmen können diese Herausforderungen nur mit KI-nativen Tools adressieren, die speziell für komplexe CPS-Umgebungen entwickelt wurden und zuverlässige Erkenntnisse liefern sowie schnelle, deterministische und skalierbare Maßnahmen ermöglichen.

Wesentliche Funktionen der gemeinsamen Lösung von Claroty und Frenos:

· Bedrohungsbasierte Priorisierung von Sicherheitslücken: Frenos nutzt die umfassenden Asset-Informationen von Claroty, um umgebungsspezifische digitale Zwillinge zu erstellen. Der KI-Agent SAIRA von Frenos analysiert, welche Sicherheitslücken tatsächlich ausnutzbar sind, und schlägt anschließend konkrete Abhilfemaßnahmen vor.

· Kontinuierliche Überprüfung der Wirksamkeit von Segmentierung und Firewall-Richtlinien: Claroty bietet einen tiefen Einblick in die Netzwerkkommunikation und Geräteverbindungen, den Frenos zur Modellierung und Simulation von Angriffen nutzt. So können Sicherheitsteams überprüfen, ob die Segmentierungskonzepte hochkarätige OT-Ziele zuverlässig schützen.

· Emulation von Angreifern und Risikobewertung: Claroty liefert die Erkennungsschicht und den Umgebungskontext, während Frenos die Angriffsabfolge repliziert. Auf diese Weise kann überprüft werden, ob eine Bedrohung zu einer Betriebsstörung führen kann. Aus abstrakten Warnungen werden so konkrete Bewertungen der Abwehrmaßnahmen.

„Asset Intelligence ist das Fundament jedes CPS-Risikomanagementprogramms“, erklärt Grant Geyer, Chief Strategy Officer von Claroty. „Durch den umfassenden Einblick in die industrielle Umgebung und die Möglichkeit, ihre Risiken einem Stresstest zu unterziehen, sind Unternehmen, die Claroty und Frenos einsetzen, bestens gerüstet, um sich vor Betriebsausfällen zu schützen und das Gesamtrisiko zu senken.“

„Die eigenen Assets zu kennen, ist der Ausgangspunkt. Zu wissen, welche Schwachstellen ein Angreifer tatsächlich ausnutzen kann, ist der Anstoß zum Handeln“, sagt Brian Proctor, CEO von Frenos. „Durch die Erstellung umgebungsspezifischer digitaler Zwillinge auf Basis der umfassenden Asset Intelligence von Claroty zeigt unser KI-Agent den Sicherheitsverantwortlichen genau, welche Schwachstellen erreichbar sind, was Angreifer damit anstellen können und wo zuerst Abhilfemaßnahmen ergriffen werden sollten. Gemeinsam ermöglichen Claroty und Frenos Industrieunternehmen den Übergang von einer reaktiven Verteidigung zu einer proaktiven Risikominderung.“

Die KI-gestützte Plattform von Claroty vereint tiefe Transparenz in die Assets, Bedrohungserkennung, Risikomanagement und Netzwerkschutz, um CPS-Risiken zu reduzieren. Erst kürzlich wurde der erste CPS-native KI-Agent für Cybersecurity Claire vorgestellt. Er unterstützt Sicherheitsverantwortliche dabei, Risiken zu minimieren, die operative Resilienz zu stärken und gesetzliche Vorschriften einzuhalten.

Die Frenos-Plattform ermöglicht es Sicherheitsteams, Bewertungen in OT-Umgebungen innerhalb kürzester Zeit durchzuführen. Durch die Kombination eines digitalen Zwillings mit einem KI-basierten Analyse-Agenten identifiziert Frenos die wahrscheinlichsten Taktiken, Techniken und Vorgehensweisen (TTPs) von Angreifern. Unternehmen können so ihre Abwehrmaßnahmen priorisieren, um den aktuellen Bedrohungen immer einen Schritt voraus zu sein. Dieser informationsgestützte Ansatz ebnet den Weg von einer reaktiven zu einer proaktiven Verteidigung und bietet umfassende Bewertungen ohne Störungen des laufenden Betriebs.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Claroty und Frenos finden sich im gemeinsamen Integrationsleitfaden, der hier heruntergeladen werden kann.

Über Frenos

Frenos verändert nachhaltig die Art und Weise, wie Teams für kritische Infrastrukturen die Cybersicherheitslage von geschäftskritischen Standorten und Umgebungen bewerten. Durch die Kombination eines digitalen Netzwerk-Zwillings mit einem KI-Agenten reduziert die Plattform für OT-Penetrationstests die Bewertungszeit von Monaten auf Minuten, ohne den Betrieb zu beeinträchtigen. Durch die proaktive Ermittlung der wirksamsten Maßnahmen zur Risikominderung stärkt Frenos OT-Sicherheitsverantwortliche und ermöglicht bereits heute präventive Abwehrmaßnahmen gegen die Bedrohungen von morgen. Weiter Informationen unter frenos.io.

Über Claroty:

Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets. Sie umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

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Kelly Ferguson, Senior Director of Communications

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Die speziell für cyber-physische Systeme (CPS) entwickelte Security-Plattform von Claroty bietet eine tiefe Transparenz in sämtliche Assets und umfasst Exposure Management, Netzwerkschutz, sicheren Fernzugriff und Bedrohungserkennung, sowohl in der Cloud mit Claroty xDome als auch lokal mit Claroty Continuous Threat Detection (CTD). Dank mehrfach ausgezeichneter Sicherheitsforschung und einer Vielzahl von Technologie-Allianzen ermöglicht die Claroty-Plattform Unternehmen eine effektive Reduzierung von CPS-Risiken bei schneller Time-to-Value und geringeren Gesamtbetriebskosten. Claroty wird von Hunderten Unternehmen an Tausenden Standorten auf der ganzen Welt eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York und ist in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika vertreten. Weitere Informationen unter www.claroty.com

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