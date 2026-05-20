Clevere Detektive zum Kindertag gesucht: Die Ravensburger Rätselwelten verwandeln das Erdgeschoss in ein riesiges Escape-Room-Abenteuer

Pünktlich zum Internationalen Kindertag am 1. Juni wird es in den Spandau Arcaden wieder spielerisch: Nach dem großen Erfolg im Vorjahr gastiert der renommierte Spielehersteller Ravensburger erneut im Center. Vom 1. bis zum 6. Juni verwandelt sich das Erdgeschoss täglich von 10:00 bis 19:00 Uhr in eine interaktive Rätsellandschaft. Kleine und große Entdecker sind eingeladen, knifflige Herausforderungen in drei verschiedenen Themenwelten zu lösen und sich die tägliche Chance auf attraktive Gewinne zu sichern.

Was bedeutet echtes Teamwork? Vom 1. bis zum 6. Juni geben die Spandau Arcaden die Antwort und verwandeln ihr Erdgeschoss in ein geheimnisvolles Labyrinth für Nachwuchsdetektive. Ähnlich wie bei einem klassischen Escape-Room müssen Familien und Kinder durch das Knacken kniffliger Aufgaben ihren Weg durch die Mall finden. Unter dem Motto „Rätseln, Spielen, Gewinnen“ warten drei liebevoll gestaltete Themenwelten auf die Besucher: In der Fashionwelt, der Frischewelt und der Spielewelt gilt es, Geheimnisse zu lüften, die direkt von den Klassikern aus dem Hause Ravensburger inspiriert sind. Ausgestattet mit einem kostenlosen „Abenteuer-Pass“ begeben sich die Teilnehmenden auf Spurensuche, um die einzelnen Teile des gesuchten Lösungswortes zu finden. Wer alle Herausforderungen meistert, qualifiziert sich für die tägliche Verlosung hochwertiger Spiele und Puzzles.

Und wer nach dem erfolgreichen Abschluss der Mission so richtig in Spiellaune gekommen ist und das Abenteuer direkt im eigenen Wohnzimmer fortsetzen möchte, auf den wartet im zweiten Obergeschoss ein ganz besonderes Highlight. Pünktlich zu den Aktionstagen feiert dort der neue Store „Spielzeit by Thalia“ seine große Neueröffnung. Als besonderes Willkommensgeschenk hält das Team für alle Kunden, die sich für Ravensburger-Produkte entscheiden, eine exklusive Überraschung bereit. Was genau an der Kasse wartet, wird aber erst pünktlich zum Start der Rätselwoche im neuen Shop gelüftet – ein Besuch lohnt sich also doppelt.

Die Teilnahme an den Ravensburger Rätselwelten ist kostenlos und ohne vorherige Anmeldung möglich. Damit bietet das Center das ideale Ausflugsziel für alle Familien, die den Kindertag mit einer Extraportion Spannung, Mut und Köpfchen feiern wollen.

Über Sonae Sierra

Sonae Sierra ist ein multinationales und integriertes Immobilienunternehmen, das sich auf urbane Transformation und Innovation konzentriert. Mit Projekten in über 35 Ländern verwaltet das Unternehmen derzeit Vermögenswerte im Wert von rund 7 Mrd. EUR. Die Nachhaltigkeitsstrategie von Sierra ist ein zentrales Merkmal und eine der wichtigsten Säulen der Unternehmenspositionierung in allen Geschäftsbereichen.

Sierra hat einen guten Ruf als Experte für führende Immobilienlösungen, die einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Beziehungen zu führenden Investoren. Das vertikal integrierte Angebot umfasst maßgeschneiderte Investitionsvehikel sowie die Entwicklung und Modernisierung nachhaltiger, gemischt genutzter urbaner Räume (Wohnen, Büros, Einzelhandel und Freizeit). Sierra bietet eine vollständige und integrierte Plattform für sämtliche Immobiliendienstleistungen. Sierra managt ein Portfolio widerstandsfähiger Assets, die für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonaesierra.com

Über Spandau Arcaden:

Bei 125 Shops auf vier Ebenen: in den Spandau Arcaden bleiben keine Shoppingwünsche offen. Ob große Marken wie H&M, dm, P&C und Thalia oder kleine, feine Läden wie Rituals oder Pandora – wir machen Ihren Shoppingtag zu einem Erlebnis. In Berlin-Spandau zu Hause, ist das Einkaufszentrum leicht zu erreichen und bietet alles für ein perfektes Shoppingvergnügen. Viele Parkplätze, namhafte nationale und internationale Marken sowie ein großes gastronomisches Angebot und umfangreiche Services wie Kundeninformation, kostenloses WLAN, hochwertige WC-Anlagen mit Babywickelraum und exklusive Geschenkkarten machen das Einkaufen in den Spandau Arcaden zu einem besonderen Erlebnis. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter www.spandau-arcaden.de

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Bildquelle: @Spandau Arcaden