Clevere Helfer für die Arbeit zuhause

Mit AUER Packaging werden die eigenen vier Wände zum temporären Pop-up-Büro

Amerang, 22. Dezember 2020. Arbeiten im Homeoffice ist für ein Großteil der Arbeitnehmer gerade Realität. Viele wünschen sich laut einer aktuellen Bitkom-Studie auch nach der Corona-Pandemie, für zwei Tage in der Woche von zuhause arbeiten zu können. Dabei verfügen die wenigsten über ein separates Arbeitszimmer. Es gilt in Küche, Wohn- oder Schlafzimmer eine produktive und praktische Arbeitsumgebung zu schaffen. AUER Packaging bietet kreative Lösungen für das Pop-up-Büro in den eigenen vier Wänden.

Flexibler Stauraum

Auch wenn die Digitalisierung voranschreitet, so ganz ohne Papierkram klappt es dann doch nicht – ob private Steuerunterlagen und Mietverträge oder Dokumente fürs Büro. Die Faltboxen von AUER Packaging schaffen selbst in der kleinsten Wohnung flexiblen Stauraum und sind vielfältig einsetzbar. Die Boxen bestechen durch ihre Funktionalität und einfache Handhabung. Wird der Stauraum nicht mehr benötigt, können die Boxen zusammengefaltet aufbewahrt werden. Das spart bis zu 82 Prozent ihres ursprünglichen Volumens. In einer großen Auswahl an verschiedenen Maßen findet jeder die passende Faltbox für den eigenen Bedarf.

Kleine Ordnungshelfer

Für den perfekten Durchblick am Arbeitsplatz sorgen die Sichtlagerkästen von AUER Packaging. Die transparenten Kippkästen eignen sich für die Organisation von Kleinteilen, wie Büroklammern, Marker oder Post-its. Die einzelnen Fächer lassen sich zur komfortablen Entnahme nicht nur leicht nach vorne kippen, sondern sogar einzeln aus der Halterung nehmen. Mehr Übersicht im Regal bieten spezielle Regal- und Materialflusskästen. Die Kästen gibt es in vier unterschiedlichen Grundgrößen in jeweils vier unterschiedlichen Tiefen – so passen sich die Kästen individuell an jedes Regal an.

Stapelbare Lagersysteme

Die AUER Packaging Mehrwegbehälter sind flexible und robuste Lagerhelfer. Sie sind in- und übereinander stapelbar und sammeln alles, was langfristig gelagert werden muss. Am Wochenende und im Urlaub sind auch tägliche Arbeitsmaterialien wie Notebook oder Terminkalender sicher verstaut. Deckel zu – und der Work-Life-Balance steht nichts mehr im Weg.

Qualität ab Stückzahl eins

AUER Packaging bietet seit über 30 Jahren sowohl Industriekunden als auch Endkunden ein großes Sortiment an hochwertigen Kunststoffprodukten. Besonders attraktiv für Endkunden: Das gesamte Produktsortiment von AUER Packaging ist ab Stückzahl eins verfügbar. Zudem zeichnet das Familienunternehmen aus Oberbayern eine hohe Qualität und ein smarter Designanspruch aus. Alle Produkte sind Made in Bavaria: Von der Entwicklung, über die Produktion bis hin zur Vermarktung werden alle Prozesse in Bayern durchlaufen.

Das gesamte Produktsortiment von AUER Packaging ist im Online-Shop verfügbar:

https://www.auer-packaging.com/de/de/

Diese Pressemitteilung sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter:

http://bit.ly/AUER-Packaging_Pressemitteilung_Homeoffice_2020

Die AUER Packaging GmbH mit Hauptsitz in Amerang (Oberbayern) ist auf die Produktion und den Vertrieb von Transport- und Lagerbehältern aus Kunststoff spezialisiert. Das Unternehmen bietet branchenübergreifend hochwertige Produkte für Lagerung und Transport von festen und flüssigen Materialien in jeglicher Größe. Das Lieferprogramm reicht von Sichtlagerkästen, Regal- und Materialflusskästen (C-Teile) für Regallager über runde oder ovale Container für die Chemie- und Lebensmittelindustrie bis hin zu stapelbaren KLT-Behältern, Großladungsträgern, Eurobehältern, Systemboxen, Schutzkoffern sowie Paletten in diversen Größen und Ausführungen. AUER Packaging blickt seit Jahren auf ein konstantes, 2019 auf ein starkes Wachstum zurück. Das Unternehmen produziert pro Jahr rund 42 Millionen Kunststoffbehälter. Zu den Kunden zählen u.a. Audi, BMW, Mercedes-Benz, Bosch sowie VW. Modernste Technik und hochqualifizierte Mitarbeiter sind der Garant für eine effiziente Produktion, ausschließlich “Made in Germany”. Das Unternehmen betreibt ein systematisches Energiemanagement nach ISO 50001 und ist nach ISO 9001 zertifiziert. Der Jahresumsatz lag im Jahr 2019 bei 100 Mio. Euro.

https://www.auer-packaging.com/de/de/

