ClickBuild schafft Zeit für das, was wirklich zählt

Revolution im Bauwesen: ClickBuild digitalisiert das Dachdeckerhandwerk mit einer Plattform für alle Projektbeteiligten

Endlich wieder Handwerk! Diesen Grundsatz hat sich das Siegburger Start-up ClickBuild zur Mission gemacht: Die Plattform digitalisiert und automatisiert den gesamten Prozess der Dachsanierung, vom initialen Kundenkontakt über Vermessung, Preisvergleiche, Angebotserstellung inkl. Kalkulation bis zur Rechnungslegung. Das Feedback der Pilotkunden, die ClickBuild bereits nutzen, verspricht Erfolg: “Früher brauchte ich allein für die Angebotserstellung mehrere Tage – heute nur noch wenige Minuten”, berichtet ein begeisterter Anwender.

Während andere Software-Anbieter meist Teilbereiche der Projektabwicklung im Bau abbilden, automatisiert ClickBuild den gesamten Prozess der Dachsanierung in wenigen Klicks: “Unsere Angebotserstellung beruht auf Konfiguratoren, das heißt, wir haben die gängigsten Dachformen vorkonfiguriert, was den gesamten Angebotsprozess beschleunigt”, erklärt Stephan Wierig, Geschäftsführer von ClickBuild. Alle komplexen Prozesse laufen im Hintergrund ab. ClickBuild wird ready to use zur Verfügung gestellt: Nutzer müssen keine Produktdaten oder Leistungstexte einpflegen, was zusätzlich Zeit spart. Im nächsten Schritt will das Team auch in Richtung private Dachsanierung und weitere Gewerke, wie beispielsweise die Gebäudefassade, gehen. Gemeinsam mit seinem Team sucht Stephan Wierig nach Pilotkunden aus verschiedensten Gewerken, um gemeinsam mit ihnen praxisnahe Erweiterungen zu schaffen.

“Wir wollen eine B2B-Plattform für die Baubranche schaffen, die Qualitätsstandards setzt und bei der alle Nutzer stolz darauf sind, ein Teil davon zu sein; ClickBuild soll ein Synonym für effizientes und hochqualitatives Handwerk werden, ähnlich wie es Uhu für Klebstoff oder Tempo für Taschentücher ist.”

ClickBuild ist ein junges Startup, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den gesamten Prozess der Dachsanierung und perspektivisch auch in Dachneubauprojekten zu digitalisieren und langwierige Büroarbeit zu automatisieren. ClickBuild bringt alle Beteiligten im Dachhandwerk auf einer Plattform zusammen, sodass alle Beteiligten durch schnelle Kommunikation über eine Plattform mehr Zeit für ihre Kernkompetenzen gewinnen.

