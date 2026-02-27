Cloud Dancer: Wenn Weiß zum Fashion Statement wird

Manchmal wird Understatement zum schärfsten Kommentar und trifft den Zeitgeist präziser als auffällige Trends. Mit Cloud Dancer als Farbe des Jahres 2026 präsentiert Pantone einen Ton, der Ruhe ausstrahlt und deshalb umso stärker wirkt. Eine Farbe, die nicht dominiert, sondern Platz macht für Raum.

Wenn alles zu viel ist, wird das Wenige plötzlich wertvoll, das weiß die PlusPerfekt-Redaktion aus eigener Erfahrung nur zu gut. Grund genug die Trendfarbe des jahres 2026 einmal genauer zu betrachten.

In einer Zeit, die von visueller Dauerbeschallung, permanenten Reizen und dem Gefühl geprägt ist, ständig „zu viel“ im Kopf zu haben, setzt Cloud Dancer auf Reduktion. Off-White, ein Farbton, der an einen diffusen Winterhimmel erinnert, an einen leichten Schleier am Horizont. Wie dieser eine Moment, an dem man innehält und tief durchatmet, bevor etwas Neues beginnen kann. Genau damit trifft die Farbe den Nerv einer Gegenwart, die sich nach Klarheit und Ruhe sehnt. Pantone selbst beschreibt Cloud Dancer als „Airy White Hue“. Ein luftiger Weißton, der den Geist beruhigt, für Klarheit sorgt und Raum für neue Ideen schafft.

Warum 2026 ein Weiß, tragen wir nicht eh alle irgendwann Weiß?

Pantone wählt nicht nach dem Motto „Was sieht hübsch aus?“. Vielmehr geht es den Farbexperten und Trendforschern des Instituts um einen Blick in die Zukunft: Was fühlt sich nach der Welt von morgen an? Die Farbe des Jahres versteht sich nicht einfach als Trend, sondern als Seismograf für den Zeitgeist.

Hier klicken um auf P lusPerfekt – Magazin für Diversity in Fashion, Trends & LifeSTyle den kompletten Beitrag „Cloud Dancer – Wenn Weiß plötzlich zum Statement wird“ zu lesen.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Kontakt

PlusPerfekt – OnlineMagazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle

Christine Scharf

Untere Ringstr. 48

97267 Himmelstadt

09364 8157951



https://www.PlusPerfekt.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.