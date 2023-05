Cloud-Lösung für HR: easy stellt Employee File Cloud for SAP® Solutions vor

Der deutsche ECM-Softwarehersteller bietet seine HR-Lösung nun auch in der Cloud an

Essen, 17. Mai 2023 – easy bietet seine Lösung für geschäftskritische Dokumente, wie Arbeitsverträge, Zeugnisse, Personalstammdaten, jetzt auch als cloud-natives Produkt an. Die SAP®-basierte digitale Personalakte von easy liefert Informationen zu allen Mitarbeitenden und ist binnen kürzester Zeit beim Kunden einsatzbereit.

easy Employee File Cloud for SAP Solutions bündelt alle relevanten Daten und Dokumente und ist vollständig in SAP SuccesFactors integriert. Ein umfangreiches Sicherheitskonzept auf Basis der Berechtigungen in SAP BTP und SAP SuccessFactors sorgt dafür, dass sensible Personaldaten und -dokumente nicht in falsche Hände geraten. Prozesse und Genehmigungsverfahren lassen sich direkt aus der digitalen Personalakte heraus starten – bei Bedarf auch per Smartphone oder Tablet.

Die neue cloud-native Variante erspart die lokale Installation vor Ort und ermöglicht somit schnellste Implementierung, Konfiguration und Einsatzbereitschaft. Damit ist die Lösung bei der Ersteinführung bedeutend komfortabler und effizienter als klassische On-Premises-Alternativen. Die intuitive SAP Fiori Benutzeroberfläche nach modernsten SAP-Standards erspart zudem Schulungsaufwände und verschlankt den Einführungsprozess so noch weiter.

easy Employee File Cloud for SAP Solutions benötigt keine zusätzliche Hardware und ist rund um die Uhr ortsunabhängig und anwenderspezifisch verfügbar. Es läuft kundenindividuell auf verfügbaren Hyperscalern innerhalb der SAP BTP Cloud Foundry.

easy Employee File Cloud for SAP Solutions entlastet die Organisation von essenziellen täglichen Aufgaben und schafft somit einen planbaren Rentabilitätsvorteil. Die Kapazitäten und Ressourcen, die durch die Entlastung frei werden, ermöglichen fokussierte strategische Arbeit. Durch die cloud-native Variante des Produkts werden diese Vorteile nun noch unkomplizierter und für noch mehr Kunden verschiedenster Unternehmensgrößen erfahrbar.

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere erstklassigen Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. Mehr Informationen unter https://easy-software.com/de/

