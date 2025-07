Cloud-Telefonie mit virtueller Mobilfunknummer & Messaging

zaluma ist neuer Cloud-Telefonie Anbieter für kleine Unternehmen der virtuelle Handynummern mit Messaging Funktionen wie SMS & WhatsApp vereint.

Rothenburg ob der Tauber, 07. Juli 2025: Mit zaluma.team geht ein innovativer Cloud-Telefonie-Dienst an den Start, der kleinen und mittleren Unternehmen, Freiberuflern, Vereinen und öffentlichen Einrichtungen eine komplett neue Form der mobilen Erreichbarkeit ermöglicht. Jeder Nutzer erhält eine eigene deutsche Mobilfunknummer – telefoniert wird flexibel per App (VoIP) sowie SIP-Tischtelefon. Eine SIM-Karte ist nicht notwendig. Dennoch lassen sich SMS empfangen, WhatsApp-Anfragen zentral beantworten, Faxe versenden oder Videomeetings durchführen. Diese Funktionsvielfalt vereinfacht Arbeitsabläufe im Büro, Homeoffice oder unterwegs und bietet ein zukunftsorientiertes Kommunikationspaket zu fairen Konditionen.

Virtuelle Handynummer – für alle: nahtlose Kommunikation auf jedem Gerät

Im Mittelpunkt von zaluma.team steht die Idee, klassische Mobilfunktelefonie mit modernen Kommunikationslösungen zu kombinieren. Jedes Teammitglied erhält eine eigene deutsche Handynummer, über die es per App erreichbar ist – egal, ob am Smartphone oder am Laptop. Eingehende Anrufe werden gleichzeitig auf allen eingerichteten Geräten signalisiert. Auch die Integration eines SIP-Telefons ist möglich, sodass Arbeitsplätze mit Tischtelefonen nahtlos eingebunden werden. Laufende Gespräche lassen sich ohne Unterbrechung zwischen den Endgeräten transferieren. „Unser Ziel war es, Unternehmen eine Lösung anzubieten, die mehr Flexibilität bietet als herkömmliche Mobilfunkverträge. Endlich eine Mobilfunknummer ohne SIM-Karte, jedoch mit vollem Funktionsumfang wie beispielsweise SMS-Kurznachrichten. Wir wollten die Freiheit schaffen, überall professionell erreichbar zu sein – und das ohne komplizierte Hardware-Installationen“, erläutert Michael Kloppe, Geschäftsführer der Kloppe Media GmbH.

Über den Softwareclient lassen sich neben Anrufen auch Chats und Videomeetings verwalten. Telefongespräche lassen sich intuitiv an Team Kollegen weiterleiten oder zu einer Konferenz zusammenschalten. Ein KI-gestützter Assistent, der Anrufgründe abfragt und auf Wunsch Gesprächsprotokolle erstellt, ist ebenfalls verfügbar. Besonders praktisch sind die Messaging-Funktionen: So können SMS-Kurznachrichten (2FA, Terminbestätigungen) im Portal empfangen werden, obwohl man keine SIM-Karte zum Telefonieren benötigt. Auch WhatsApp Anfragen von Kunden kann man endlich zentral empfangen und mitarbeiterübergreifend beantworten – ohne dass die private WhatsApp-App auf dem Handy installiert werden muss.

Ab 22,22 EUR: Flexible Tarife und individuelle Erweiterungen

zaluma.team richtet sich konsequent an gewerbliche Nutzer und Vereine. Der Einstiegstarif „Team Starter“ beginnt bei 22,22 Euro pro Monat für bis zu zwei Nutzer. Ab dem dritten Teammitglied greift automatisch der „Team Business“-Tarif für 44,44 Euro monatlich, der bis zu zehn Personen abdeckt. Alle Verträge sind monatlich kündbar. Die Preise sind netto zzgl. MwSt. Optional lassen sich zahlreiche Add-ons buchen, darunter Sprachflatrates ins Fest- und Mobilfunknetz, eine MS-Teams-Integration, Festnetznummern, Wartefelder und Sprachmenüs (IVR). Wer viel unterwegs ist, kann zusätzlich eine echte SIM-Karte oder eSIM einbinden, um Telefonate über das Mobilfunknetz zu führen. Gerade auf Autobahnen, im Zug oder im Ausland lassen sich dank dieser Besonderheit unterbrechnungsfreie Telefonate führen. „Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass unsere Nutzer nur für Funktionen zahlen, die sie wirklich brauchen. So lässt sich jedes Team Mitglied individuell ausstatten. Ob Ein-Personen-Betrieb oder wachsendes Team – zaluma.team wächst mit“, so Michael Kloppe abschließend.

Die Kloppe Media GmbH ( www.kloppe-media.gmbh) mit Sitz in Rothenburg ob der Tauber ist Spezialist für digitale Kommunikationslösungen. Unter der Marke zaluma.team bietet das Unternehmen eine moderne Managed Cloud-Telefonie, die Unternehmen und Organisationen maximal flexibel macht. CEO ist Michael Kloppe. Das Unternehmen ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und steht für höchste Standards bei Datenschutz und IT-Sicherheit.

