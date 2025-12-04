cloudHAPPY: KI-Plattform für mehr Google-Bewertungen

KI-gestützte Feedback-Plattform hilft KMU, automatisiert mehr positive Google-Bewertungen zu generieren und kritisches Feedback intern zu behalten.

cloudHAPPY ist eine KI-gestützte Feedback-Plattform, die Schweizer KMU dabei unterstützt, systematisch mehr positive Google-Bewertungen zu erhalten und kritisches Feedback intern zu halten. Über 50 Unternehmen setzen die Lösung bereits ein, um ihre Online-Reputation zu stärken, ohne zusätzlichen Personalaufwand und ohne technische Hürden. Die Plattform ist in wenigen Minuten einsatzbereit und benötigt keinerlei IT-Kenntnisse.

Viele KMU stehen vor denselben Problemen: Kunden vergessen zu bewerten, die Konkurrenz sammelt mehr Reviews und 1-Stern-Bewertungen schaden dem Ruf. cloudHAPPY automatisiert daher den gesamten Prozess, von der Feedback-Erfassung bis zur veröffentlichten Google-Bewertung.

Kernstück der Lösung ist der KI-basierte Review-Generator. Kunden geben ihr Feedback in einem Chat-Flow ein, die KI erstellt daraus einen authentischen Bewertungstext, und der Kunde bestätigt diesen lediglich. So steigt die Conversion-Rate deutlich. Kritische Rückmeldungen werden automatisch intern weitergeleitet, sodass Service-Probleme gelöst werden können, ohne dass negative Bewertungen öffentlich erscheinen.

Die Plattform bietet ein 5-Minuten-Setup, personalisiertes Branding, detaillierte Analytics inklusive Conversion-Rates und Sentiment-Auswertungen sowie Standort- und Mitarbeiter-Analysen. Enterprise-Kunden erhalten ein vollständig rebrandbares White-Label-Angebot. Bereits in Entwicklung sind ein Multi-Location-Dashboard, individuelles Mitarbeiter-Tracking via QR-Codes, API-Integrationen, Rollen- und Rechteverwaltung sowie Funktionen für Empfehlungsmarketing.

Der Ablauf für Kunden ist bewusst einfach: QR-Code scannen, Feedback eingeben, KI-Text bestätigen, und die Bewertung wird auf Google veröffentlicht. cloudHAPPY wird in zahlreichen Branchen genutzt: Handwerksbetriebe integrieren QR-Codes in Rechnungen, Restaurants und Hotels platzieren diese vor Ort, Facility-Management-Unternehmen profitieren insbesondere vom kommenden Multi-Location-Management.

Die Lösung ist Swiss Made und speziell auf lokale KMU ausgelegt. Datenschutz, Zuverlässigkeit und persönliche Unterstützung stehen im Mittelpunkt. Entwickelt wurde cloudHAPPY von der cloudWEB GmbH in Winterthur, die seit über zehn Jahren digitale Lösungen für Schweizer Unternehmen realisiert.

Ein integrierter ROI-Rechner zeigt Unternehmen klar auf, wie viele zusätzliche Bewertungen möglich sind und wie viel Zeit durch Automatisierung eingespart werden kann, besonders für Unternehmen mit mehreren Standorten ein entscheidender Mehrwert.

cloudHAPPY ermöglicht Schweizer KMU, in kurzer Zeit deutlich mehr Google-Bewertungen zu generieren – automatisiert, messbar und sicher.

Die cloudWEB GmbH aus Winterthur ist die Nummer #1 Online Marketing Agentur. Der Online-Marketing Plan der cloudWEB hilft Kunden dabei mehr Umsatz, mehr Kunden und Verkäufe zu erzielen. Das inhabergeführte Unternehmen kombiniert datengetriebenes Online-Marketing, Webanalytics und KI-Technologien zu massgeschneiderten Digitallösungen. Mit einem pragmatischen Ansatz entwickelt cloudWEB messbare Kommunikationsstrategien, die echten Mehrwert für ihre Kunden schaffen. Das Leistungsspektrum umfasst Performance Marketing, SEO/SEA, GEO (Generative Engine Optimization), Conversion-Optimierung und Marketing-Automatisierung. Als Google Premier Partner darf sich die cloudWEB zu den führenden 3% der Google Ads Agenturen der Schweiz zählen.

