cloudWEB GmbH wird Google Premier Partner

Winterthur, 25.10.2023 – Die cloudWEB GmbH ist stolz darauf, ihre neueste Anerkennung als Google Premier Partner bekannt zu geben, eine prestigeträchtige Auszeichnung, die jährlich an Agenturen verliehen wird, die bei der Umsetzung der Google Ads höchste Qualitätsstandards erfüllen. Diese Anerkennung hebt cloudWEB in die oberen 3% der Google Ads Agenturen in der Schweiz und verdeutlicht ihre Expertise und Erfahrung im Online-Marketing Bereich.

Martina Bernet, Managing Partner bei cloudWEB, äusserte sich begeistert über diese Anerkennung: „Das Erreichen des Google Premier Partner-Status ist eine Bestätigung der harten Arbeit und des Engagements unseres Teams. Wir freuen uns darauf, die Vorteile dieser Partnerschaft an unsere Kunden weiterzugeben.“

Die cloudWEB GmbH hat diesen Status erreicht, indem sie kontinuierlich in die Weiterbildung ihrer Google Ads Mitarbeiter investiert und die Performance ihrer betreuten Google Ads Konten maximiert hat.

„Dieser Erfolg ist das Ergebnis unserer konstanten Bemühungen, die besten Online-Marketing Dienstleistungen für unsere Kunden zu bieten. Als Google Premier Partner freuen wir uns darauf, unseren Kunden noch mehr Wert zu bieten und sie bei der Erreichung ihrer Online-Marketing Ziele zu unterstützen“, fügt Bernet hinzu.

Für weitere Informationen über cloudWEB GmbH und ihre Dienstleistungen besuchen Sie bitte www.cloudweb.ch oder kontaktieren Sie Martina Bernet direkt unter martina.bernet@cloudweb.ch.

cloudWEB GmbH

Martina Bernet

Zürcherstrasse 182

8406 Winterthur

Inhabergeführte Webagentur, welche sich seit anfangs 2000 professionell mit dem Medium Internet auseinander setzt. Seit 2013 sind wir in Winterthur.

Unsere Kernkompetenzen Liegen in den Bereichen Online-Marketing, Webanalytics und Webentwicklung. Unsere flachen Strukturen erlauben es uns schnell auf Kundenbedürfnisse einzugehen. Gemeinsam entstehen zukunftsgerichtete Kommunikationslösungen mit einem echten Mehrwert.

