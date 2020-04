Co-Editing Funktion bis Ende des Jahres kostenlos

Anwender von MindManager 2020 für Windows können jetzt mit diesem zeitlich begrenzten Angebot noch leichter zusammenarbeiten

Alzenau, den 23. April 2020 – Im Zuge der aktuellen Arbeitssituation in vielen Unternehmen sowie der zunehmenden Anzahl an Homeoffice-Arbeitsplätzen hat sich Corel entschlossen, seinen MindManager® Anwendern bis Ende des Jahres ein kostenloses Co-Editing-Abonnement zur Verfügung zu stellen. Ab sofort und noch bis zum 30. Juni 2020 können Nutzer von MindManager 2020 für Windows ihrem Konto das kostenlose Co-Editing-Abonnement hinzufügen, das bis Ende des Jahres voll funktionsfähig ist.

“In den letzten Wochen haben wir von vielen Ansprechpartnern auf Kundenseite gehört, dass sie aufgrund der für sie ungewohnten Home-Office-Situation vor großen Herausforderungen stehen”, sagt Jörg Steiss, General Manager MindManager bei Corel. “Insbesondere die Zusammenarbeit mit den Kollegen erfordert in dieser Situation einen nochmals erhöhten Kommunikationsbedarf. Allerdings fehlen vielen dafür die geeigneten Werkzeuge und Plattformen. Da MindManager gerade für die Zusammenarbeit in verteilten Teams sehr gute Unterstützung bietet, die visuelle Arbeitsweise in der virtuellen Zusammenarbeit große Vorteile bietet und die Co-Editing-Funktion ein wichtiger Bestandteil dieser Arbeitsweise ist, haben wir uns entschlossen, dieses Feature bis zum 31.12.2020 kostenlos zur Verfügung zu stellen.”

Das Co-Editing ermöglicht ihnen die Zusammenarbeit an MindManager-Maps und Diagrammen in Echtzeit. So können Teams, Geschäftspartner oder Niederlassungen problemlos miteinander an einem Projekt arbeiten, selbst wenn sie sich an unterschiedlichen Orten befinden; auch die Durchführung dynamischer Planungs- oder Brainstorming-Sitzungen lassen sich über das Feature einwandfrei initiieren. Hilfreich ist zudem, dass auch Personen, die keine MindManager Lizenz besitzen, problemlos zu einer Sitzung eingeladen werden und Editierrechte für die Map erhalten können, ohne dass sie eine eigene Lizenz benötigen.

Mehr Informationen über die Funktionsweise und die Einsatzszenarien des Co-Editings beschreibt ein aktueller Beitrag auf dem MindManager Blog: https://bit.ly/3eHupi7

Über MindManager

MindManager vereinfacht das Sammeln, Organisieren und Teilen von Informationen und hilft dadurch Einzelanwendern, Teams und Unternehmen, ihre Arbeit schneller zu erledigen. MindManager stellt Ideen und unstrukturierte Daten in visuellen dynamischen Maps dar und sorgt somit für mehr Verständlichkeit und eine bessere Kontrolle des Zeit- und Arbeitsaufwands. Weltweit nutzen Millionen von Menschen MindManager zum Brainstormen, der Planung und Umsetzung von Projekten sowie der Kommunikation von Wissen und Informationen. MindManager ist Bestandteil der Produktpalette von Corel. Weitere Informationen auf www.mindmanager.com/de

Über Corel

Corel-Produkte ermöglichen es Millionen von Wissensarbeitern auf der ganzen Welt, großartige Arbeit schneller zu erledigen. Mit einigen der bekanntesten Softwaremarken der Branche geben wir Einzelpersonen und Teams die Möglichkeit, beeindruckende Ergebnisse zu erzielen. Unser Erfolg wird durch das unerschütterliche Engagement getragen, ein breites Portfolio an innovativen Anwendungen – darunter CorelDRAW®, ClearSlide®, MindManager®, Parallels® und WinZip® – bereitzustellen, um Anwender zu inspirieren und ihnen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Um mehr über Corel zu erfahren, besuchen Sie www.corel.com

© 2020 Corel Corporation. Corel, das Corel Logo, das Corel Ballon Logo, MindManager, das MindManager Logo, Mindjet,CorelDRAW und WinZip sind Marken oder eingetragene Marken der Corel Corporation in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. ClearSlide ist eine eingetragene Marke von ClearSlide Inc. in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Patente: www.corel.com/patent

