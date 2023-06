Coaching Teilnehmer profitieren von Marko Slusareks Erfahrung

Marko Slusarek weiß: Das Mindset spielt eine enorm wichtige Rolle für den Erfolg in allen Lebensbereichen

Wer bereits mit Marko Slusarek Erfahrung sammeln konnte, weiß, wie viel Wert der Coach auf ein positives Mindset legt. Das Mindset hat Auswirkungen auf die Emotionen und die Lebensqualität. So können zum Beispiel automatisierte Denkmuster für den Umgang mit Herausforderungen entscheidend sein, da man auf deren Basis oft unbewusst Entscheidungen trifft. Denkmuster sind geprägt von Erlebnissen und Erfahrungen und und steuern unterbewusst Handlungen und Herangehensweisen. Doch wie lässt sich die Einstellung ändern und was sind Glaubensmuster eigentlich?

Inhalt:

-Was sind negative und positive Glaubensmuster?

-Auf die Denkweise kommt es an

-Die Relevanz eines positiven Mindsets

-Mit Marko Slusarek Erfahrungen sammeln und die Vorteile des positiven Mindsets erleben

-Mit dem passenden Umfeld werden Veränderungen einfacher

WAS SIND NEGATIVE UND POSITIVE GLAUBENSMUSTER?

Marko Slusarek gehört nicht zu den Coaches, die nur angelesenes Wissen weitergeben. Er ist den Weg, den er seinen interessierten Eventteilnehmern vermittelt, selbst vorgegangen. Auf diesem Weg wurde ihm der Unterschied zwischen negativen und positiven Denkmustern deutlich aufgezeigt. Seine Erkenntnis: Negative Glaubensmuster gibt es viele und oft bleiben sie unbemerkt.

Oft äußern sie sich zum Beispiel an folgenden Gedanken:

-Dafür bin ich nicht gut genug

-Das habe ich nicht verdient

-Ich darf keine Fehler machen

Negative Denkmuster erkennt man zumeist durch die Verwendung von Signalwörtern und daran, dass sie verallgemeinernd und absolut sind. So können unter anderem folgende Begriffe auftauchen: Muss, sollte, darf nicht, niemals, immer, keiner und jeder.

Doch warum ist es so wichtig, sich mit den negativen Glaubensätzen zu beschäftigen? Laut Marko Slusarek lösen sie negative Gedanken und Gefühle aus. Dadurch beeinflussen sie maßgeblich wichtige Entscheidungen. Negative Glaubensmuster zu erkennen, reicht deshalb nicht aus. Wer etwas verändern möchte, muss sie in etwas Positives verwandeln.

AUF DIE DENKWEISE KOMMT ES AN

Wer bereits mit den Coachings von Marko Slusarek Erfahrung gemacht hat, kennt die Auswirkungen des Mindsets auf das eigene Selbstvertrauen. In der Psychologie werden hier die Begriffe Growth Mindset und Fixed Mindset verwendet. Mittels dieser Konzepte wird die Art und Weise der Selbstwahrnehmung beschrieben.

-Das Growth Mindset

Diese Lebenseinstellung bringt mit sich, dass man daran glaubt, Talente und Fähigkeiten entwickeln und weiter ausbauen zu können. Fehler werden als Möglichkeit zur persönlichen Weiterentwicklung gesehen.

-Das Fixed Mindset

Hier besteht die Überzeugung, dass sich Umstände/Situationen nicht ändern lassen. Das bezieht sich vor allem auf Bereiche, in denen der Glaube besteht, wenig Einfluss nehmen zu können. Dazu gehören zum Beispiel die Intelligenz, Talente oder auch Armut bzw. Reichtum. Diese Denkweise beeinflusst maßgeblich, wie man mit sich bietenden Gelegenheiten umgeht.

Bei beiden Konzepten kommt auch die self-fulfilling prophecy zum Tragen.

DIE RELEVANZ EINES POSITIVEN MINDSETS

Prinzipiell bedeutet ein positives Mindset, Umstände und die Realität nicht sofort als gut oder schlecht zu klassifizieren. Wichtig ist der Blickwinkel, mit dem die Situation und der damit verbundene Umgang betrachtet wird. Mit einer positiven Lebenseinstellung geht man konstruktiv auf gegebenenfalls problematische Bereiche zu. Das bedeutet nicht, dass negative Gefühle ignoriert werden sollten, sondern dass sich die Herangehensweise verändert und zu einem „Wie lässt sich das Beste aus der Situation machen?“ wird.

Aber was hilft, um ein positives Mindset beizubehalten? Auch hier hat Marko Slusarek einige Tipps:

-Selbstreflexion und Achtsamkeit

Das bewusste Wahrnehmen von Situationen und Gedanken unterstützt dabei, sie für sich besser einschätzen zu können.

-Sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren, hilft maßgeblich bei der Findung von Lösungen und fördert eine positive Einstellung.

-Herausforderungen als Chancen betrachten:

Schwierigkeiten als Gelegenheit zum Lernen und Wachsen anzusehen bietet das Potenzial, Stärken zu entwickeln und ungünstige Situationen zügig zu überwinden.

-Sich mit positiv denkenden Menschen umgeben:

Eine positiv eingestellte Umgebung wirkt unterstützend und inspirierend. Menschen, die Freude teilen und motivieren, wirken auch auf andere positiv.

-Flexibilität und Offenheit:

Veränderungen und Unsicherheiten gehören zum Leben dazu. Flexibilität und Offenheit bieten die Chance, sich besser anzupassen und gute Perspektiven einnehmen zu können.

-Konsum von positiven Medien:

Ob positive Bücher, Podcasts oder motivierende Reden – sie alle verhelfen zu neuen Ideen und beeinflussen die eigene Stimmung vorteilhaft.

-Selbstakzeptanz:

Stärken und Schwächen zu akzeptieren, kann eine große Hilfe sein. Statt sich mit anderen zu vergleichen, sollte man sich auf die eigenen Fortschritte konzentrieren.

-Kleine Erfolge honorieren:

Realistische Ziele in kleine und gut erreichbare Schritte aufzuteilen, kann von Vorteil sein. Dadurch bietet sich die Möglichkeit, sich über erreichte Etappenziele zu freuen und so motiviert am Ball zu bleiben.

MIT MARKO SLUSAREK ERFAHRUNGEN SAMMELN UND DIE VORTEILE EINES POSITIVEN MINDSETS ERLEBEN

Ein positives Mindset bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Zum Beispiel:

-Der positive Einfluss auf die psychische Gesundheit:

Stress, Angstzustände und depressive Stimmungen werden reduziert, wenn man sich auf die positiven Aspekte konzentriert.

-Steigerung von Resilienz:

Herausforderungen und etwaige Rückschläge werden durch wachsende Widerstandsfähigkeit besser bewältigt.

-Positivere Beziehungen:

Empathie, Offenheit und eine optimistische Sichtweise auf andere Menschen verbessern die Beziehungen zueinander.

-Ein besseres Selbstwertgefühl:

Mit einem positiven Mindset werden das Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl gesteigert.

-Positive Effekte auf die körperliche Gesundheit:

Ein positives Mindset kann hier zu einer Verbesserung der Symptome beitragen. Neben einer Steigerung der Schlafqualität, kann zum Beispiel der Blutdruck durch Stressreduzierung beeinflusst werden.

-Produktivität und Kreativität:

Optimistisches Denken fördert die Kreativität und Produktivität, wodurch neue Ideen und Lösungsansätze entstehen können.

-Das Erreichen von Zielen:

An sich zu glauben hilft dabei, Hindernisse rascher zu überwinden und die Chancen auf erfolgreiches Handeln und einen Erfolg zu verbessern.

-Lebenszufriedenheit:

Eine optimistische und positive Einstellung führt zu einer besseren Lebensqualität.

MIT DEM PASSENDEN UMFELD WERDEN VERÄNDERUNGEN EINFACHER

Teilnehmer, die mit Marko Slusareks Coaching Erfahrung machen konnten, wissen, dass auch die Gruppendynamik einen positiven Effekt auf das Mindset hat. Eine Atmosphäre des Wachstums und der Unterstützung bietet die optimale Basis, um dem persönlichen Erfolg in allen Lebensbereichen ein großes Stück näherzukommen.

Marko Slusarek ist Gründer und Geschäftsführer der Master Life Empire GmbH. Gemeinsam mit Jessica Ebert coacht er Menschen und bringt sie persönlich sowie auch geschäftlich auf das nächste Level. Der ehemalige Pförtner hat sich seit 2013 ein Millionen-Business aufgebaut, wo er seine Erfahrungen und Strategien mit den Coaching-Teilnehmern teilt

