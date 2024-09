Die REBA IMMOBILIEN AG und die COBRA Real Estate GmbH haben gemeinsam den erfolgreichen Verkauf eines Büro- und Geschäftshauses in Schönebeck, nahe Magdeburg, an einen Berliner Immobilieninvestor abgewickelt.

COBRA Real Estate und REBA IMMOBILIEN AG verkaufen Büro- und Geschäftshaus in Schönebeck bei Magdeburg an Berliner Immobilieninvestor

Die REBA IMMOBILIEN AG, ein bekannter Immobilieninvestor, Bauträger und Projektentwickler, sowie die COBRA Real Estate GmbH, ein erfahrener Spezialist für Investmentberatung und die Vermittlung von Immobilieninvestments, freuen sich, den erfolgreichen Verkauf eines Büro- und Geschäftshauses in Schönebeck, in der Nähe von Magdeburg, bekannt zu geben. Der Käufer ist ein renommierter Immobilieninvestor aus Berlin.

Das Grundstück hat eine Fläche von 2.200 m², mit einer Nutzfläche von 4.500 m². Das Gebäude beherbergt insgesamt sieben Geschäfts- und Wohneinheiten. Die Transaktion erfolgte auf der Grundlage eines Verkaufsfaktors von 9,8.

Der Verkauf wurde im Rahmen eines Bieterverfahrens abgewickelt. Über weitere Details dieser Off Market Immobilientransaktion wurde zwischen den beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die REBA IMMOBILIEN AG agierte bei dieser Off Market Transaktion in enger strategischer Partnerschaft mit der COBRA Real Estate GmbH, einem angesehenen Immobilienmakler mit Sitz in Berlin. Die COBRA Real Estate GmbH zeichnet sich durch ihre hohe Professionalität, umfassende Marktkenntnis und exzellente Kundenbetreuung aus. Ihr starkes Netzwerk und ihre Expertise in der Akquise und im Vertrieb von Gewerbeimmobilien haben maßgeblich zum Erfolg dieser Transaktion beigetragen.

Durch die Kooperation der REBA IMMOBILIEN AG und der COBRA Real Estate GmbH wurde das bereits bestehende leistungsstarke Netzwerk im Immobilienmarkt weiter gestärkt. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zu einer breiten Palette von Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nationale sowie internationale Investoren profitieren von der umfangreichen Expertise beider Unternehmen und erhalten maßgeschneiderte Lösungen für ihre individuellen Immobilienanforderungen.

Weitere Informationen:

www.reba-immobilien.ch

www.cobra-realestate.com

Über die REBA IMMOBILIEN AG: Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Durch den Einstieg der REBA IMMOBILIEN AG als 50%iger Gesellschafter bei der Vinson Metallbau GmbH werden auch Metallbauarbeiten aller Art umgesetzt.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.