CodeFluencer – größtes Portal für Influencer Codes

Mit CodeFluencer startet eine der größten Plattformen in Deutschland für Influencer Rabattcodes – übersichtlich, umfangreich und immer aktuell. Nutzerinnen und Nutzer finden dort Rabatt- und Promo-Codes von Social-Media-Influencern und können so beim Online-Shopping bares Geld sparen.

Was ist CodeFluencer?

CodeFluencer sammelt Rabattcodes und Promo-Codes – sogenannte Influencer Codes – von Social-Media-Influencern und bündelt sie an einem zentralen Ort. Derzeit umfasst das Portal über 27.000 Influencer Rabattcodes von mehr als 2.400 Marken und Onlineshops. Damit zählt CodeFluencer zu den größten und umfangreichsten Portalen dieser Art in Deutschland.

Über eine klare Navigation können Nutzer gezielt nach Marken, Influencern oder Rabattcodes suchen. Eine Favoritenfunktion ermöglicht es, interessante Deals zu speichern und jederzeit wiederzufinden.

Wie funktioniert es?

Influencer erhalten von Marken spezielle Rabattcodes, die sie ihrer Community zur Verfügung stellen. Wer einen solchen Code über CodeFluencer findet und beim Bestellvorgang im jeweiligen Onlineshop eingibt, profitiert von attraktiven Preisnachlässen. Statt mühsam in Instagram-Stories, TikTok-Videos oder Kommentaren nach Codes zu suchen, bietet CodeFluencer eine übersichtliche und stets aktualisierte Datenbank. Täglich kommen neue Rabattcodes hinzu, und auch die Community kann aktiv neue Codes einreichen oder abgelaufene melden.

Vorteile für Nutzer und Marken

Zeit- und Geldersparnis durch eine zentrale Übersicht über tausende Rabattcodes

Hohe Transparenz und einfache Nutzung

Mehr Reichweite für Marken und Influencer

Aktuelles und dynamisches System durch Community-Beiträge

Ob Influencer, Marke oder Konsument – CodeFluencer bietet für alle einen Mehrwert. Influencer können eigene Codes einreichen, Marken ihre Rabattaktionen gezielt veröffentlichen und Shopping-Fans finden schnell gültige und attraktive Rabattcodes für zahlreiche Kategorien wie Mode, Beauty, Fitness und Lifestyle.

Über CodeFluencer

CodeFluencer ist das führende Portal in Deutschland für Influencer Codes und Influencer Rabattcodes. Mit über 27.000 Codes von mehr als 2.400 Marken bietet die Plattform eine zentrale Lösung, die Influencer-Marketing, Unternehmen und Konsumenten zusammenführt. Die Community sorgt dabei täglich für aktuelle und zuverlässige Inhalte.

