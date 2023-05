CollectiveCrunch geht Partnerschaft mit der Oregon State University ein, um einen neuen Ansatz für die Kohlenstoffinventur von Wäldern zu evaluieren

Die Partnerschaft mit dem OSU College of Forestry markiert den offiziellen Eintritt des Unternehmens in den US-Markt.

Espoo, Finnland, 23. Mai 2023 – CollectiveCrunch, der Erfinder der KI-gestützten Plattform, die eine nachhaltige Forstwirtschaft in großem Maßstab ermöglicht, hat ein Pilotprojekt mit dem Oregon State University College of Forestry gestartet. Die Zusammenarbeit ist die erste Partnerschaft von CollectiveCrunch auf dem US-amerikanischen Markt im Bereich Waldkohlenstoff und schafft die Grundlagen für weitere Wachstumsmöglichkeiten für das Unternehmen.

Das College of Forestry, eine führende akademische Einrichtung zur Förderung der forstwirtschaftlichen Forschung und Wissenschaft, bewirtschaftet aktiv 15.000 Hektar Forschungswald. Das College wird die von CollectiveCrunch zur Verfügung gestellten Daten zur Kohlenstoffmessung mit den bestehenden Ansätzen zur Kohlenstoffinventarisierung vor Ort vergleichen, um Optimierungsmöglichkeiten bei der Planung und Erforschung verschiedener Waldbewirtschaftungsszenarien zu identifizieren.

„Die KI-basierte Linda-Planet-Lösung von CollectiveCrunch beseitigt die Unsicherheit und Subjektivität, die mit der Kohlenstoffbewertung von Wäldern einhergeht, indem sie einen wissenschaftlichen und datengesteuerten Ansatz für das Kohlenstoffmanagement von Wäldern bietet“, sagt Rolf Schmitz, Mitbegründer von CollectiveCrunch. „Das Verständnis für die Gesundheit und Vielfalt der Wälder ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherung ihrer Nachhaltigkeit. Wälder spielen eine entscheidende Rolle bei der Kohlenstoffspeicherung und sind eine natürliche Lösung zur Bekämpfung des Klimawandels. Durch eine genaue Bewertung der Kohlenstoffspeicher in den Wäldern können Forstbesitzer Einblicke in die Kohlenstoffbilanz der Wälder gewinnen, was ihnen bei der Waldbewirtschaftung und den Naturschutzbemühungen hilft.“

Genaue Waldinventur als Grundlage für die Gesundheit der Wälder

Die KI-gesteuerte Plattform von CollectiveCrunch wird dem College of Forestry aus der Ferne gesammelte Daten zur Verfügung stellen, die als Grundlage für künftige Waldbewirtschaftungsentscheidungen dienen. Sie hat auch das Potenzial, den Forstbetrieb zu optimieren und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren. Die Möglichkeit, datengestützte Erkenntnisse über Wälder zu gewinnen, ermöglicht adaptive Bewirtschaftungsstrategien, die multiple Walddaten integrieren.

„Jede Aktivität in den Forschungs- und Demonstrationswäldern des College of Forestry soll uns etwas darüber lehren, wie wir Wälder aktiv im Sinne der Nachhaltigkeit bewirtschaften“, sagt Tom DeLuca, Cheryl Ramberg-Ford und Allyn C. Ford Dekan des Oregon State University College of Forestry. „Das Testen neuer Technologien wie der KI-Plattform Linda Planet und das Verknüpfen verschiedener Erkenntnisse hilft uns, fundiertere Entscheidungen über die Auswirkungen bestimmter Waldbewirtschaftungsentscheidungen zu treffen, sowohl hier in Oregon als auch auf der ganzen Welt.“

Von mühsamen und kostspieligen traditionellen Probenahmeverfahren zu zuverlässigen und kostengünstigen Kohlenstoffbewertungen

Linda Planet leistet einen immensen Nutzen für die Waldkohlenstoffinventur. Mit den bestehenden Instrumenten war die Probenahme in Wäldern in der Vergangenheit mühsam und kostspielig, und die Daten waren nicht immer umfassend.

Die fortschrittlichen KI-Fähigkeiten von Linda Planet bieten eine zuverlässigere und kostengünstigere Möglichkeit zur Bewertung der Kohlenstoffspeicher in Wäldern, insbesondere in geschützten Waldgebieten, wo der Zugang schwierig sein kann. Die Plattform ermöglicht ein umfassenderes und zuverlässigeres Verständnis des Kohlenstoffspeicherpotenzials der Wälder und unterstützt damit die Bemühungen um den Naturschutz und die Klimapolitik.

Die Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Meilenstein für CollectiveCrunch in den USA

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Oregon State University im Bereich der Waldkohlenstoffinventur, die unseren Eintritt in den US-Markt markiert“, so Schmitz. „Unsere KI-gesteuerte Plattform liefert Waldbesitzern wertvolle Erkenntnisse, die es ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung zu treffen.“

Die Partnerschaft zwischen CollectiveCrunch und dem Bundesstaat Oregon unterstreicht die wachsende Bedeutung des Einsatzes von KI und datengesteuerten Technologien für die nachhaltige Forstwirtschaft und bekräftigt die Führungsrolle von CollectiveCrunch in diesem Bereich. Mit fortschrittlichen KI-basierten Lösungen ist CollectiveCrunch gut positioniert, um positive Veränderungen in der Forstwirtschaft voranzutreiben und einen Beitrag zu den globalen Bemühungen im Kampf gegen den Klimawandel zu leisten.

Ansprechpartner:

Irene Schoppy

Public Information Assistant, OSU College of Forestry

forestrycommunications@oregonstate.edu

541-737-2004

Rolf Schmitz

Co-Founder, CollectiveCrunch

rs@collectivecrunch.com

+4915119726650

Karolina Forss

Head of Marketing, CollectiveCrunch

kaforss@collectivecrunch.com

+358 40 541 2431

Über CollectiveCrunch

CollectiveCrunch ist ein führendes KI-Unternehmen in der Forstwirtschaft. Das Unternehmen sammelt Klima-, Geo- und Prozessdaten und verarbeitet diese Informationen zu KI-Modellen für eine bessere Vorhersage von Waldbeständen und die Überwachung der Kohlenstoffspeicherung für die Kohlenstoffhandelsmärkte.

Über das OSU College of Forestry

Seit einem Jahrhundert ist das College of Forestry ein erstklassiges Lehr-, Lern- und Forschungszentrum. Es bietet Graduierten- und Bachelor-Studiengänge in den Bereichen Erhaltung von Ökosystemen, Waldbewirtschaftung und Herstellung von Holzprodukten an, betreibt Grundlagen- und angewandte Forschung über die Natur und Nutzung von Wäldern und bewirtschaftet mehr als 15.000 Hektar College-Wälder.

