Com.vention 24 im Europa-Park Rust: STARFACE und estos laden zum ITK-Branchentreff

STARFACE Kongress und estos Partner-Summit verschmelzen 2024 erstmals zur Com.vention / Am 25. und 26. September präsentieren führende Technologieanbieter Lösungen für den Digital Workplace / Keynote von Reiner Calmund

Karlsruhe, 30. Juli 2024. Die STARFACE GmbH und die seit 2021 zu STARFACE gehörende estos GmbH, laden am 25. und 26. September erstmals gemeinsam zur Com.vention 24 im Europa-Park Rust. Zwei Tage lang informieren die beiden Schwesterunternehmen über die neuesten UCC-Trends – mit einer attraktiven Agenda aus Vorträgen, Workshops und der traditionellen Ausstellung. Channelpartner haben auf der kostenlosen Veranstaltung die Möglichkeit, sich innerhalb der Community zu vernetzen und die aktuellen Lösungen der STARFACE Technologiepartner kennenzulernen. Der ehemalige Leverkusener Fußballmanager und Geschäftsführer Reiner Calmund tritt als Gast-Speaker auf.

„Mit der Com.vention führen wir die ehemals separaten ITK-Events von STARFACE und estos in einer großen Veranstaltung zusammen – und bieten unseren Communities die Gelegenheit, umfassende Einblicke in unser gemeinschaftliches Ökosystem und die neuesten Entwicklungen zu erhalten“, erklärt Florian Buzin, Gründer und Geschäftsführer von STARFACE. Alexander Seyferth, CEO von estos, ergänzt: „Die Partner von estos und STARFACE dürfen sich auf die bisher einzigartige Gelegenheit freuen, sich übergreifend zu vernetzen und spannende Impulse für ihr Business zu bekommen.“

Von VoIP über CTI bis hin zu ganzheitlichen UCC-Konzepten erfahren die Teilnehmer alles über den Modern Workplace. In zahlreichen Vorträgen und kompakten Workshops vermitteln die Experten von STARFACE und estos das nötige Rüstzeug für die Vermarktung des gemeinsamen Produktportfolios. Flankierend dazu präsentieren die VIP-Sponsoren Gigaset, Securepoint, Snom und Yealink in eigenen Sessions ihre neuesten Lösungen – und in den Vortragspausen können sich die Besucher in der großen Partnerausstellung bei über 30 führenden Technologiepartnern über deren aktuelle Entwicklungen informieren.

Das Rahmenprogramm: Von Fußball bis Oktoberfest

Neben den Keynotes von Florian Buzin und Alexander Seyferth tritt der ehemalige Fußballfunktionär, Moderator und Buchautor Reiner Calmund als Gast-Speaker auf. In seinem Impuls-Vortrag referiert er über seine langjährigen Management-Erfahrungen und die Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft.

Am Abend des 25.9. wartet mit der Com.vention Party das alljährliche Abendprogramm auf die Teilnehmer: Unter dem diesjährigen Motto „a MordsGaudi – Oktoberfest mit STARFACE & estos“ bietet sich bei zünftigen Speisen und kalten Getränken die Gelegenheit, den ersten Event-Tag beim Networking in feierlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen.

Com.vention Hackathon

Am Vortag der Com.vention, den 24. Septmeber 2024, haben Interessierte die Möglichkeit, sich beim Hackathon mit den Engineers von STARFACE und estos auszutauschen, über aktuelle Themen und gefragte Features im VoIP- und UCC-Markt zu diskutieren und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln. Vom Anfänger bis zum Profi ist jeder herzlich willkommen. Für Neulinge gibt es am Vormittag sogar einen Developer Crash Course.

Kostenlose Anmeldung

Ausführlichere Informationen zur Agenda und der Location finden Interessierte hier. Zudem fungiert die Com.vention App für iOS und Android als Event-Begleiter und hält alles Wichtige für die Teilnehmer bereit – sowohl das persönliche Ticket für den Einlass als auch alle wichtigen Informationen zu Anreise, Übernachtung, Programm, Ausstellenden und vielem mehr. Die Anmeldung ist für alle Partner und Sponsoren kostenlos. Die Registrierung für die STARFACE & estos Com.vention 2024 und dem Hackathon erfolgt online unter: https://myaccess.events/starface2024/com-vention/register

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

