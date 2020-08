Competence-Center “Digitalisierung & digitale Transformation” von K&P gegründet

Der Ex-CIO und -COO von Konzernen sowie ausgewiesene Digitale-Transformations-Experte Paul Schwefer leitet die neue Unit der Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner.

Ein Competence-Center “Digitalisierung & digitale Transformation” hat die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner (K&P), Bruchsal, gegründet. In ihm sind alle erforderlichen Kompetenzen gebündelt, um außer IT-Projekten, auch Change-Projekte, die auch eine neue bzw. veränderte IT-Infrastruktur erfordern, zum Erfolg zu führen – unabhängig davon, ob sie zum Beispiel im Produktions- oder Vertriebsbereich, Logistik- oder HR-Bereich angesiedelt sind.

Geleitet wird das neue Competence-Center von Paul Schwefer, der in seiner fast 25-jährigen beruflichen Tätigkeit zahlreiche exponierte Führungspositionen vorrangig bei Global Playern innehatte. So war der IT- und Transformationsexperte unter anderem über 10 Jahre CIO und COO bei einem der größten Automobilzulieferer sowie Logistikkonzerne weltweit und forcierte deren Digitalisierung und Globalisierung. Zudem unterstützte er mehrere Start-ups bei deren Expansion.

In diesen Funktionen sammelte der Diplom-Mathematiker die Erfahrung, dass es, um IT- & digitale Transformationsprojekte zum Erfolg zu führen, neben einer durchdachten und abgestimmten Strategie sowie einem fundierten IT-Know-how unter anderem eines großen Prozesswissens sowie Projekt- und Change-Management-Know-hows bedarf. Zudem muss man in der Lage sein, die funktions-, bereichs- und hierarchieübergreifenden Netzwerke zu schmieden, die nötig sind, um die erforderliche Veränderungsenergie zu erzeugen, um komplexe, strategische Projekte, die auch eine kulturverändernde Wirkung in der Organisation haben, im Betriebsalltag nachhaltig umzusetzen.

Weil diese Kompetenzen in der Strategie- und Change-Management-Beratung K&P vorhanden sind, entschloss sich Schwefer die Leitung von deren Competence-Center “Digitalisierung & digitale Transformation” zu übernehmen. Dieses möchte er in den kommenden Jahren mit System ausbauen – unter anderem, weil das Thema digitale Transformation, so seine Einschätzung, in den kommenden Jahren das zentrale strategische Thema in vielen Unternehmen sein wird. Darauf deuten laut Schwefer nicht nur solche vieldiskutierten Schlagworte wie “Industrie 4.0, KI, IOT, New Work usw.” hin.

“Wir sind sehr froh”, betont Prof. Dr. Georg Kraus, der geschäftsführende Gesellschafter von K&P, “dass wir mit Paul Schwefer, wie seine Biografie beweist, einen ausgewiesenen Digitalen Transformations-Experten als Mitstreiter gewinnen konnten, der schon viele komplexe, oft weltweite Change- und Transformationsprojekte in Unternehmen zum Erfolg führte. Davon werden neben unserer gesamten Organisation auch unsere Kunden profitieren.” Dies auch, weil Schwefer aufgrund seiner Funktionen als CIO und COO auch “das Innenleben und die Feinstrukturen von Unternehmen kennt”. Zudem weiß er aus Erfahrung, worauf man bei Changeprojekten, die oft auch Widerstände auslösen, achten muss, damit eine Organisation zwar “gefordert, aber nicht überfordert” wird. Entsprechend “tragfähig und praktikabel” werden, so Kraus, “die von ihm und seinen Kollegen bei K&P im Dialog mit unseren Kunden entworfenen Problemlösungen im Betriebsalltag sein”.

Nähere Infos über die Arbeit des Competence-Centers “Digitalisierung & digitale Transformation” finden Interessierte auf K&P-Webseite in der Unterrubrik “Ihre Themen” der Rubrik “Für Kunden”; zudem finden sie in der Unterrubrik “Team” der Rubrik “Über K&P” mehr Infos über Paul Schwefer.

Die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner, Bruchsal, unterstützt Unternehmen weltweit beim Planen, Durchführen, Steuern und Evaluieren von strukturellen und kulturellen Veränderungsprozessen. Die Change Management-Experten vermitteln den Mitarbeitern von Unternehmen außerdem die erforderliche Haltung sowie die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um die aus Wandel resultierenden Herausforderungen mit Erfolg zu meistern.

Für die Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner arbeiten über 100 Trainer, Berater und Projektmanager weltweit. Ihr geschäftsführender Gesellschafter ist der diplomierte Wirtschaftsingenieur Dr. Georg Kraus, der an der TH Karlsruhe zum Thema Projektmanagement promovierte und seit 1994 Lehrbeauftragter an der Universität Karlsruhe, der IAE in Aix-en-provence und der technischen Universität Clausthal ist.

