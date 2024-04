COMPUTER VISION – DIE KI-SCHLÜSSELTECHNOLOGIE FÜR ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT IN 2024

Eine aktuelle Studie zeigt, dass Befragte innerhalb der nächsten drei Jahre mit einer Produktivitätssteigerung von durchschnittlich 42 Prozent durch Computer Vision rechnen können.

Ein Mangel an Fähigkeiten und internem Wissen können den Einsatz der Technologie jedoch hemmen.

München, Deutschland. 18. April 2024 – Der Einsatz von Computer-Vision-Technologie, die auf KI basiert, nimmt deutlich Fahrt auf und wird die Produktivität in zahlreichen Branchen steigern. Dies zeigt eine neue Studie im Auftrag von Panasonic Connect Europe. Im Durchschnitt rechnen die befragten Entscheidungsträger mit einer Produktivitätssteigerung von 42 Prozent in den ersten drei Jahren nach der Bereitstellung der Technologie. Die größten Auswirkungen erwartet das verarbeitende Gewerbe mit Produktivitätssteigerungen von bis zu 52 Prozent.

Computer Vision ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz, der es Computern und Systemen ermöglicht, aus digitalen Bildern aussagekräftige Informationen abzuleiten. Das „Auge“ der KI beobachtet, identifiziert, klassifiziert und rückverfolgt Bilder. Die gesammelten Informationen wandeln sie schließlich in nutzbare Daten um, die Menschen oder eine ergänzende KI abfragen und nutzen können.

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten

Die Befragten gaben an, dass die Computer-Vision-Technologie bereits in einer Vielzahl von Abteilungen und Anwendungen eingesetzt wird. Praktische Tätigkeiten wie Reparaturen und Wartung, Überwachung von Produktionslinien und Qualitätskontrollen überwiegen dabei leicht gegenüber dem Einsatz in den Bereichen Sicherheit und Gesundheitsschutz. Anwendungen in der Logistik und in der Lieferkette sind ebenso beliebt wie Echtzeit-Projektionsmapping und Personenverfolgung. Dies verdeutlicht das breite Spektrum an relevanten Anwendungsfällen für die Computer-Vision-Technologie.

Fehlende Fähigkeiten hemmen den Einsatz

Die größten Hindernisse für den Einsatz der Technologie stellen der Mangel an externer fachlicher Unterstützung (37 Prozent) und die Aufrechterhaltung von Computer-Vision-Kenntnissen im Unternehmen (33 Prozent) dar. Unternehmen sind zudem für die potenziellen ethischen Bedenken beim Einsatz von KI-gestützten Computer-Vision-Anwendungen sensibilisiert. Die größten Vorbehalte gibt es in Bezug auf Datensicherheit (35 Prozent), dicht gefolgt von Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes und der Überwachung, mangelnden Unternehmensrichtlinien und der Befürchtung, den Arbeitsplatz zu verlieren – alle auf einem Niveau von 32 Prozent.

KI-Einsatz immer häufiger

Betrachtet man die zunehmende Verbreitung von generativer KI, zeigt sich eine eindeutige Dynamik: Insgesamt geben mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Befragten an, dass der Einsatz generativer KI für ihr Unternehmen wichtig ist. Mehr als ein Drittel der Befragten (37 Prozent) hat bereits eine KI-Lösung implementiert und profitiert von den Vorteilen. Ein weiteres Drittel (34 %) befindet sich in der Planungsphase oder bereitet Prozesse zur Einführung der Technologie vor. 17 Prozent haben noch keine Entscheidung bezüglich des Einsatzes getroffen. Nur 13 Prozent geben an, dass sie generative KI nicht einsetzen werden.

„Die Studie zeigt deutlich, dass die Computer Vision-Technologie nicht nur ein Konzept, sondern bereits Realität ist. Sie führt in Unternehmen bereits zu erheblichen Produktivitäts- und Betriebssteigerungen“, sagt Margarita Lindahl, Head of AI bei Panasonic Connect Europe. „Organisationen aller Branchen, die noch nicht mit der Planung des KI-Einsatzes begonnen haben, laufen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Es besteht zudem ein hoher Bedarf an Spezialisten wie Panasonic, die Unternehmen dabei unterstützen zu verstehen, wie sie diese Technologie effektiv und verantwortungsvoll einsetzen können.“

Die vollständige Executive Summary der Studie steht hier zum Download bereit: https://eu.connect.panasonic.com/gb/en/whitepapers/how-computer-vision-technology-transforming-industries

Die unabhängige Studie wurde von Opinion Matters im Auftrag von Panasonic Connect Europe durchgeführt. Befragt wurden 300 leitende Entscheidungsträger, die für die digitale Transformation und die Implementierung von KI/Computer Vision verantwortlich sind und in Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 50 Millionen Euro in Deutschland und Großbritannien arbeiten.

Über die Panasonic Group

Die 1918 gegründete Panasonic Group ist heute weltweit führend in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Wohnungsbau, Automobil, Industrie, Kommunikation und Energie und hat am 1. April 2022 auf ein operatives Unternehmenssystem umgestellt, wobei die Panasonic Holdings Corporation als Holdinggesellschaft fungiert und acht Unternehmen unter ihrem Dach angesiedelt sind. Der Konzern meldete für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr einen konsolidierten Nettoumsatz von 8.378,9 Milliarden Yen (ca. 59,4 Milliarden Euro). Um mehr über die Panasonic-Gruppe zu erfahren, besuchen Sie bitte: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe GmbH

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://eu.connect.panasonic.com

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

