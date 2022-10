Comstor unterstützt den ITK-Channel beim Einstieg in den Cyber-Resilienz-Markt

Berlin – 26. Oktober 2022 – Comstor, einer der weltweit führenden Cisco-Distributoren und ein Unternehmen der Westcon Group, berät und begleitet den ITK-Channel beim Einstieg in den wachsenden Markt für Cyber-Resilienz. Dabei kombiniert der VAD das breite Service-Angebot von Cisco Talos – einem der weltweit größten Threat-Intelligence-Anbieter – mit attraktiven Value-Added Services, um Reseller bei der Sicherstellung eines robusten und sicheren IT-Betriebs für ihre Kunden zu unterstützen.

Die Nachfrage nach Lösungen im Bereich Cyber-Resilienz steigt über alle Branchen und Unternehmensgrößen hinweg rasant an. Die wichtigsten Markttreiber sind:

Digitale Transformation

Unternehmen verlagern immer mehr Dienste und Prozesse in die digitale Welt, um effizienter, produktiver und flexibler agieren zu können. Damit steigt aber auch ihre Abhängigkeit von der digitalen Infrastruktur. Weil Störungen und Ausfälle schnell existenzbedrohend werden können, müssen die Architekturen resilient und im Falle eines Angriffs schnell wiederherstellbar sein.

Dynamische Threat-Landschaften

Unternehmen geraten seitens der Cyberkriminellen zunehmend unter Druck: Angesichts gezielter, mehrstufiger Angriffe und professionell geführter DDoS-Kampagnen müssen Security-Teams damit rechnen, über kurz oder lang Opfer eines erfolgreichen Angriffs zu werden. Robuste Incident- & Response-Strategien und moderne Threat-Intelligence-Technologien werden damit zu einer Schlüsselkomponente resilienter Architekturen.

Verschärfung der gesetzlichen Vorschriften

Spätestens mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ist das Thema Cyber-Resilienz auch bei den europäischen Gesetzgebern ganz oben auf die Agenda gerückt. Schon bald will die EU den aktuellen Rechtsrahmen um einen dedizierten Cyber Resilience Act ergänzen, der die nationale und internationale Versorgungssicherheit verbessern soll. Der konkrete Gesetzgebungsvorschlag der EU-Kommission wird noch in diesem Jahr erwartet.

„Cyber-Resilienz-Services sind in der IT-Security ein echter Gamechanger, der ganz neue Herangehensweisen erfordert und die Unternehmen noch lange beschäftigen wird“, erklärt Peter Dejakum, Director Business Development bei Comstor. „Unseren Channel-Partnern steht hier also ein attraktiver neuer Markt offen – mit hohem Service-Anteil und dynamischen Wachstumschancen. Als der führende VAD für Cisco Talos sehen wir uns sehr gut positioniert, um unsere Reseller beim Einstieg in dieses Segment zu unterstützen – und wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit ihnen durchzustarten.“

Für den einfachen und schnellen Einstieg in das Thema Cyber-Resilienz und die Lösungen von Cisco Talos empfiehlt sich die dreizehnte Episode des Comstor-Podcasts „Die IT Complizen“ unter https://comstor.podigee.io/14-maximale-cyber-resilienz.

Hintergrund: Comstor und Cisco

Comstor ist ein Unternehmen der Westcon Group und der weltweit führende Spezialdistributor für Cisco sowie für Lösungen im Bereich Netzwerk, Sicherheit, Mobilität und Konvergenz. Der in Berlin ansässige VAD steht seinen Partnern in allen Phasen ihrer Cisco Projekte – von der Pre-Sales-Betreuung bis zum Post-Sales-Support – mit einem breiten Portfolio von Professional Services zur Seite.

Über Westcon-Comstor

Westcon-Comstor (Westcon International) ist ein führender Distributor innovativer Business-Technologien. Aufsetzend auf Lösungen weltweit führender Hersteller ermöglichen wir es Unternehmen, sicher, produktiv, mobil und vernetzt zu agieren. Der Fokus liegt hierbei auf den geschäftskritischen Bereichen Security, Collaboration, Infrastruktur und Data Center. Unsere herausragende Kompetenz bei der Abwicklung globaler Projekte, bei der digitalen Distribution und bei der Erbringung technischer Services garantiert Kunden nachhaltigen Mehrwert. Technologie ist unser Geschäft – aber im Fokus stehen stets die Menschen, mit denen wir gemeinsam erfolgreich sind.

