conarum und Everstream: Partnerschaft für nachhaltige Lieferketten und Risikomanagement mit prosustain

wir freuen uns, eine spannende neue Partnerschaft zwischen conarum und Everstream Analytics ankündigen zu dürfen! Gemeinsam setzen wir neue Maßstäbe im Bereich der Lieferkettentransparenz und Risikominderung.

Everstream Analytics setzt den globalen Standard für Lieferketten. Durch die Kombination von künstlicher und menschlicher Intelligenz sowie prädiktiver Analytik auf Basis umfangreicher proprietärer Daten liefert Everstream die Einblicke und Risikoanalysen, die Unternehmen benötigen, um Lieferkettenrisiken zu erkennen, zu verstehen und darauf zu reagieren. Die bewährte Lösung integriert sich nahtlos in Beschaffungs-, Logistik- und Geschäftskontinuitätsplattformen und bietet vollständige Transparenz, schärfere Analysen und präzise Vorhersagen. Dadurch wird die Lieferkette zu einem strategischen Geschäftsvorteil transformiert.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Everstream in unsere Lösung prosustain integriert. prosustain, das auf der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) gebaut und in SAP ERP integriert ist, ermöglicht es Unternehmen, ihre Lieferketten umfassend zu überwachen, gesetzliche Anforderungen wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) zu erfüllen und proaktiv auf potenzielle Risiken zu reagieren. Mit den leistungsstarken Funktionen von Everstream bietet prosustain noch tiefere Einblicke und Analysen, die Unternehmen dabei helfen, Resilienz und Nachhaltigkeit in ihre Lieferketten zu integrieren.

Wir freuen uns darauf, mit Everstream zusammenzuarbeiten und unseren Kunden weiterhin innovative Lösungen zu bieten, um ihre Lieferketten zu optimieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern.

About conarum GmbH & Co KG

conarum, based in St. Leon-Rot near Walldorf Germany, is a development and consulting company specializing in procurement, SAP MDG, and ERP and SAP BTP technology in the SAP environment. As a SAP Silver Partner, conarum stands for practical and professional solutions in the SAP environment and has been successfully operating both nationally and internationally for more than 20 years. Long-term and partnership-based collaboration with our customers is very important for us.

With proconarum and prosustain, conarum offers a SAP-certified hybrid supplier platform based on the SAP BTP.

