Condor setzt auf intelligentes Parkraummanagement mit Book-n-Park

Mitarbeiterparkplätze digital verwalten und reservieren

Darmstadt, 14.11.2024 – Die Condor Flugdienst GmbH hat in Zusammenarbeit mit der Green Mobility Solutions GmbH die Organisation ihres Mitarbeiterparkplatzes am Flughafen Frankfurt erfolgreich optimiert. Durch den Einsatz der Webanwendung Book-n-Park können nun 600 Mitarbeiter effizient auf 200 Parkplätze zugreifen. Diese Lösung ermöglicht eine bedarfsgerechte Buchung und Reservierung von Parkplätzen, was zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit und einer optimalen Auslastung der vorhandenen Ressourcen führt.

Effizientes Parkraummanagement ist für Unternehmen mit großem Mitarbeiter- und Kundenverkehr essenziell, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und den Parkdruck zu vermindern. Condor stand vor der Herausforderung, 200 Parkplätze für 600 Mitarbeiter effektiv zu organisieren. Die Lösung musste nicht nur dem hohen Verkehrsaufkommen gerecht werden, sondern auch flexibel auf kurzfristige Änderungen reagieren können.

Mit Book-n-Park wurde ein digitales Parkraummanagement implementiert, das Condor die Steuerung und Kontrolle der Parkflächen ermöglicht. Über eine benutzerfreundliche Plattform können Parkplätze bedarfsorientiert vergeben, reserviert und überwacht werden. Der aufgrund von Faktoren wie hybridem Homeoffice täglich wechselnde Parkbedarf kann somit deutlich einfacher verwaltet werden.

„An dieser Stelle möchte ich einmal meinen Dank dafür aussprechen, mit welcher Zuverlässigkeit und hervorragenden Performance Ihre App läuft. Es ist eine reibungslose Zusammenarbeit, und Sie haben alle Versprechen gehalten, die Sie getroffen haben“, sagt Werner Christeleit, Head of HR Controlling, Project & Digitalization bei der Condor Flugdienst GmbH.

Vorteile von smartem Parkraummanagement für Mitarbeiterparkplätze

Die Implementierung von Book-n-Park bietet Unternehmen wie Condor mehrere Vorteile:

– Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit: Durch die flexible und bedarfsgerechte Reservierung von Parkplätzen wird der tägliche Arbeitsweg für die Mitarbeiter erleichtert, da Parkplatzsuchen entfallen.

– Kosteneffizienz: Die optimierte Nutzung der Parkflächen kann den Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen reduzieren und somit Kosten einsparen. Zudem können situativ freie Unternehmensparkplätze an andere Unternehmen oder, zum Beispiel am Wochenende, an Besucher vermietet werden.

– Integration bestehender Systeme: Book-n-Park lässt sich nahtlos in vorhandene Infrastrukturen integrieren, einschließlich Schrankenanlagen und Zugangskontrollen.

– Nachhaltigkeit: Durch die effiziente Verwaltung der Parkflächen wird der Verkehrsfluss verbessert und der CO-Ausstoß verringert.

Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.book-n-park.de/smartes-parkraummanagement-erfolgsloesung-condor/.

Die Green Mobility Solutions GmbH beschäftigt 15 Mitarbeiter und wurde 2018 in Darmstadt aus einem Projekt der Technischen Universität Darmstadt gegründet: Das eigene Campusparken wurde erfolgreich revolutioniert. GMS entwickelt, fertigt und betreibt Smart-Mobility-Lösungen. Schwerpunkte liegen in den Bereichen Firmen-Parkraummanagement, Elektromobilität und Mobilitätshubs. GMS ermöglicht es, Parkplätze mit Parkbügeln und Zugänge wie Schranken, Türen, Rolltore, Schließfächer und Fahrradboxen digital anzusteuern. Über die zentrale Parkraumsteuerung Book-n-Park lassen sich alle Komponenten auf einem Dashboard verwalten und vom Nutzer einfach online reservieren. Weitere Infos unter: www.book-n-park.de

