Confidential Computing für den Schweizer Channel: DataStore wird enclaive Distributor

Berlin, Spreitenbach (CH), 11. März 2026 – enclaive, einer der führenden Anbieter innovativer Confidential-Computing-Lösungen, baut das Vertriebsnetz in der Schweiz weiter aus: Im Rahmen einer neuen Distributionspartnerschaft übernimmt die Schweizer DataStore AG ab sofort als Value-Added Distributor (VAD) die Vermarktung der enclaive-Lösungen im Schweizer Channel.

Gerade in regulierten Branchen stehen Schweizer Unternehmen zunehmend unter Druck, strengen Cybersecurity- und Compliance-Vorgaben gerecht zu werden. Die neuen Anforderungen rund um Digitale Souveränität, Post-Quanten-Sicherheit und die sichere Nutzung von Cloud- oder KI-Technologien lassen sich mit klassischen Security-Modellen allerdings nicht mehr erfüllen. Genau da setzt das Confidential Computing von enclaive an: Bei diesem Verfahren werden Daten nicht nur im Ruhezustand und bei der Übertragung, sondern auch während der Verarbeitung auf der CPU verschlüsselt. Auf diese Weise bleiben sie durchgehend zuverlässig geschützt: Selbst Administratoren, externe Hosting-Partner oder Hyperscaler erhalten keinen Zugriff auf sensible Inhalte mehr. Für lückenlose Dokumentation und Auditierbarkeit, wie sie etwa im Finanzwesen immer öfter gefordert werden, kann die Integrität der Informationen zudem jederzeit attestiert werden.

„Mit enclaive haben wir einen Partner gefunden, der das Confidential Computing skalierbar und massenmarkttauglich macht – mit einer technisch hervorragenden Lösung, die sich einfach, schnell und Compliance-konform implementieren lässt, ohne umfangreiche Änderungen an der Infrastruktur oder am Code vornehmen zu müssen“, erklärt Daniel Stadelmann, Senior Account Manager bei DataStore. „Die Zusammenarbeit eröffnet den Systemintegratoren und Managed Service Providern in unserem Netzwerk viele attraktive Wachstumspotenziale, und wir freuen uns sehr darauf, zusammen mit enclaive und unseren Partnern in diesem Wachstumsmarkt durchzustarten.“

Wichtiger Schritt in der Internationalisierung des Geschäfts

Für den Hersteller enclaive, der erst vor wenigen Wochen erfolgreich eine internationale Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4,1 Millionen Euro abgeschlossen hat, ist die Partnerschaft mit DataStore in doppelter Hinsicht von strategischer Bedeutung: Durch die Zusammenarbeit mit dem renommierten VAD stoßen die Berliner das Tor zum attraktiven Schweizer Markt weit auf und erschließen spannende Wachstumspotenziale. Und auch mit Blick auf die Europa-Strategie und die weitere Internationalisierung des Geschäfts markiert die Partnerschaft mit DataStore einen wichtigen Meilenstein.

„Mit seinem dichten Netzwerk hervorragend qualifizierter Partner und seinem breiten Service-Portfolio ist DataStore eine der Top-Adressen in der Schweizer Distributionslandschaft. Das Team kennt den lokalen Markt wie kein Zweiter und ist bereits bestens mit unseren Lösungen vertraut – also hervorragend positioniert, um Schweizer Kunden den Mehrwert und das Potenzial unserer Confidential-Computing-Plattform aufzuzeigen“, betont Robert Specht, Director of Channel Sales bei enclaive.

Mehr über enclaive erfahren interessierte Leser unter www.enclaive.io, mehr über DataStore unter www.datastore.ch.

Über enclaive

enclaive ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und bedient mit seinen Lösungen bereits eine starke und engagierte Gemeinschaft von ISVs, MSPs und CSPs auf der ganzen Welt. Durch enclaives Ansatz des Confidential Computing können Unternehmen ihre sensiblen Daten und Anwendungen sicher schützen. Das umfassende Multi-Cloud-Betriebssystem ermöglicht Zero-Trust-Sicherheit, indem es verwendete Daten auch während der Verarbeitung verschlüsselt und Anwendungen sowohl von der Infrastruktur als auch von Lösungsanbietern abschirmt. Dabei verbleibt die vollständige Kontrolle über die vertraulichen Informationen allein beim Unternehmen. Mehr unter www.enclaive.io

