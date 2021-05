congstar erneut als Mobilfunkanbieter ausgezeichnet

Zum zehnten Mal in Folge: congstar gewinnt bei der connect Leserwahl

Köln, 03.05.2021. Der Kölner Mobilfunkanbieter congstar wurde von den Lesern der Fachzeitschrift “connect” in der Kategorie “Mobilfunkanbieter” auf den ersten Platz gewählt – zum zehnten Mal in Folge. Die “connect” ist Europas führende Fachzeitschrift für Telekommunikation. Insgesamt nahmen bei der renommierten Leserwahl fast 80.000 Personen per Online- und Leservoting teil und konnten sich in insgesamt 20 unterschiedlichen Kategorien für ihre Favoriten entscheiden. Die Telekom als Muttergesellschaft von congstar gewann in diesem Jahr zudem in fünf weiteren Kategorien, unter anderem als bester Mobilfunknetzbetreiber.

congstar Geschäftsführer Dr. Peter Opdemom betont den Wert der Lesermeinung: “Die Auszeichnung hat für uns eine sehr große Bedeutung – vor allem als Bestätigung für das gesamte congstar Team. Durch die Leserwahl erhalten wir ein direktes, ungefiltertes Feedback der Endkunden. Dass wir nun seit zehn Jahren diese Auszeichnung immer wieder nach Köln holen, freut uns umso mehr, ist zugleich aber auch Ansporn, weiter das Beste zu geben.”

Unter www.connect.de/news sind alle weiteren Informationen zur “connect Leserwahl 2021” zu finden. Und unter www.congstar.de/das-ist-congstar/auszeichnungen gibt es einen Überblick zu den aktuellen Auszeichnungen von congstar.

Der Kölner Telekommunikationsanbieter congstar bietet Mobilfunk-Produkte im Prepaid- und Postpaid-Bereich sowie DSL- und VDSL-Komplettanschlüsse an. Seinen Unternehmenserfolg seit dem Marktstart im Jahr 2007 verdankt congstar der Kombination aus hervorragender D-Netz-Qualität, günstigen Preisen und flexiblen Vertragslaufzeiten. Davon profitieren mittlerweile mehr als 5 Millionen Kunden. congstar Produkte und Services werden regelmäßig ausgezeichnet. Im November 2020 erhielt congstar das Handelsblatt-Qualitätssiegel “Marke des Jahres 2020” in der Kategorie Mobilfunk und Telekommunikation. Focus Money verlieh congstar in den Jahren 2012 bis 2021 das Siegel “Fairster Mobilfunkanbieter”. Die Leser von Europas führender Fachzeitschrift für Telekommunikation connect wählten congstar 2020 bereits zum neunten Mal in Folge zum “Mobilfunkanbieter des Jahres”. congstar Produkte können über www.congstar.de oder die Bestell-Hotline unter 0221 79700700 (Montag bis Samstag von 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr, Sonntag von 09:00 Uhr bis 18:00 Uhr) sowie in den Telekom Shops und bei ausgewählten Handelspartnern bestellt werden. congstar ist seit 2012 Mobilfunkpartner der REWE Group und technischer Leistungserbringer von ja! mobil und Penny Mobil. Einen Beitrag zum Umweltschutz leistet congstar durch CO2-neutrales Arbeiten am Unternehmensstandort. Seit Juli 2014 ist congstar als Hauptsponsor des FC St. Pauli zurück in der 2. Bundesliga. Damit wird eine gemeinsame Erfolgsgeschichte fortgesetzt, bereits 2007 bis 2009 war congstar Sponsor des FC St. Pauli.

